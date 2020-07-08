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У Полтаві група поліцейських вимагала хабаря з наркозалежних, - ДБР. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань у Полтаві викрило групу поліцейських, які вимагали хабарі з наркозалежних. Двох правоохоронців затримали, ще чотирьом - повідомили про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, затримали двох працівників Київського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області та ще чотирьом правоохоронцям повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

"Правоохоронці налагодили механізм вимагання неправомірної вигоди у наркозалежних осіб. Поліцейські без оформлення процесуальних документів затримували громадян, які забирали наркотики у так званих "закладках", після чого вимагали від них або їхніх родичів неправомірну вигоду за непритягнення наркозалежних до кримінальної відповідальності", - розповіли в бюро.

Зазначається, що для приховування своїх дій правоохоронці залучали цивільних осіб, які передавали їм неправомірну вигоду від громадян.

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Також слідством задокументовано 5 епізодів злочинної діяльності, у ході яких правоохоронці одержали близько 150 тисяч гривень.

Автор: 

Полтава (561) ДБР (3511)


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Вифсеврете! Етаваніможетбить! Харькаф-самий чесний горад! От хоть у гепи с венедіктовой спрасіте!
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08.07.2020 15:59 Відповісти
Там ошибка, правильно писать: "Мы жы апсудили єту цыфру"
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08.07.2020 16:01 Відповісти
Времена овоща вернулись. Ура зебилы!111
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08.07.2020 16:01 Відповісти
ето отдєльний нєтіпічний случай!
паліция с народам!
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08.07.2020 16:02 Відповісти
"Но, менты, менты - нереально круты!
С ворами на ты, с ******* на ты!
Мама, мама, я мечтаю о том,
Как брошу всё и стану ментом!"

https://www.youtube.com/watch?v=HctbDmvT7DI&ab_channel=kazapenko
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08.07.2020 16:30 Відповісти
Наркозалежний в Україні теж президент! І, на жаль, навпаки теж.
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08.07.2020 16:50 Відповісти
Можно подумать, что такое только в Полтаве происходит...
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08.07.2020 16:55 Відповісти
 
 