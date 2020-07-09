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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксировали новый суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 213,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 12 млн.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Даешь продолжение сериала! Галабародька вперде!
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09.07.2020 08:56 Ответить
Не брифінг, а брехінг. ПНХ зі своїм дурантіном, слуги-уроди.
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09.07.2020 09:20 Ответить
Шо там на фронте? С подробностями, пожалуйста.
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09.07.2020 09:51 Ответить
 
 