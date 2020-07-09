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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5399) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Даешь продолжение сериала! Галабародька вперде!
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09.07.2020 08:56 Відповісти
Не брифінг, а брехінг. ПНХ зі своїм дурантіном, слуги-уроди.
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09.07.2020 09:20 Відповісти
Шо там на фронте? С подробностями, пожалуйста.
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09.07.2020 09:51 Відповісти
 
 