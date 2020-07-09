СБУ провела антитеррористические учения на море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины провел в Одесской и Николаевской областях масштабные межрегиональные антидиверсионные тактико-специальные учения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины, а также представители органов местной власти.

"По легенде учений несколько условных диверсионных групп пытались совершить теракты на территории Одесского морского торгового порта и одного из государственных предприятий. Злоумышленники осуществили захват двух грузовых судов, одно из которых следовало в Николаевский порт госпредприятия. Еще одна группа вооруженных террористов проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. При этом диверсанты захватили в заложники несколько человек из руководящего состава порта… Силами сводных штурмовых групп спецподразделений проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождения заложников", - говорится в сообщении.

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В СБУ отмечают, что регулярное проведение таких учений позволяет субъектам борьбы с терроризмом усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций.













