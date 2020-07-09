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СБУ провела антитеррористические учения на море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины провел в Одесской и Николаевской областях масштабные межрегиональные антидиверсионные тактико-специальные учения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины, а также представители органов местной власти.

"По легенде учений несколько условных диверсионных групп пытались совершить теракты на территории Одесского морского торгового порта и одного из государственных предприятий. Злоумышленники осуществили захват двух грузовых судов, одно из которых следовало в Николаевский порт госпредприятия. Еще одна группа вооруженных террористов проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. При этом диверсанты захватили в заложники несколько человек из руководящего состава порта… Силами сводных штурмовых групп спецподразделений проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождения заложников", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В СБУ отмечают, что регулярное проведение таких учений позволяет субъектам борьбы с терроризмом усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций.

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СБУ провела антитеррористические учения на море 02
СБУ провела антитеррористические учения на море 03
СБУ провела антитеррористические учения на море 04
СБУ провела антитеррористические учения на море 05
СБУ провела антитеррористические учения на море 06
СБУ провела антитеррористические учения на море 07

Автор: 

СБУ (19939) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+1
Молодцы, только Крым и Донбасс прозевали, а так, да, отлично. Ой нет, не прозевали, а возглавили. Ну то такое. Многолетняя селекция.
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09.07.2020 19:28
+1
Это ты хорошо х.йлу подмахнул (( Зачотно
На фронте опять раненные и погибшие ,но у тебя на месте врага не дурак сидит , а то было бы нехорошо , а так нормально в обчем
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09.07.2020 22:02
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только миллионы под это дело, придурки, списали..
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09.07.2020 19:25 Ответить
Мужык без Маски . Но все таки учение откладывается в голове при особых обстоятельствах Проявляется и в Помощь приходит.
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09.07.2020 19:25 Ответить
Молодцы, только Крым и Донбасс прозевали, а так, да, отлично. Ой нет, не прозевали, а возглавили. Ну то такое. Многолетняя селекция.
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09.07.2020 19:28 Ответить
Краще б вона у верховній зраді провела.Та не навчання,а нормальне таке затримання терористів та зрадників.Бо там їх- як грязі...
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09.07.2020 19:28 Ответить
Шо то лазуЧЧик сильно хлипкий...
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09.07.2020 19:30 Ответить
Диверсант тихо сделал и ушел.
а наши чуть не бригаду вышлют.
б*же, сейчас как грохнут что-то и на части разорвут, так и будет - так тому и быть.
Аллах только знает шо могут сделать плохие против добрых.
и да - слава нам шо не на месте Путина какой-о дурак, а то было бы нехорошо
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09.07.2020 19:32 Ответить
Это ты хорошо х.йлу подмахнул (( Зачотно
На фронте опять раненные и погибшие ,но у тебя на месте врага не дурак сидит , а то было бы нехорошо , а так нормально в обчем
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09.07.2020 22:02 Ответить
осторожно там, не упадите.
я вчера тоже чуть не упал. блашо Зевсусу шо я Мужик, а то бы прямо на что-то упал и удаврился то
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09.07.2020 22:06 Ответить
ну, ошибки бывают, я их конечно, исправлять .... не буду
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09.07.2020 22:07 Ответить
посм. видео.... слава Аллаху шо это учения - и не было противниками скажем так, чеченцев.
трупов было бы много. очень. но не среди "боевиков".
да ну нафиг - этот катер сначала бы.... а потом.....

и потом - кому бы надо было на прибрежье вступать в огневой конаткт то?
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09.07.2020 19:39 Ответить
 
 