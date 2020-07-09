СБУ провела антитеррористические учения на море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины провел в Одесской и Николаевской областях масштабные межрегиональные антидиверсионные тактико-специальные учения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины, а также представители органов местной власти.
"По легенде учений несколько условных диверсионных групп пытались совершить теракты на территории Одесского морского торгового порта и одного из государственных предприятий. Злоумышленники осуществили захват двух грузовых судов, одно из которых следовало в Николаевский порт госпредприятия. Еще одна группа вооруженных террористов проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. При этом диверсанты захватили в заложники несколько человек из руководящего состава порта… Силами сводных штурмовых групп спецподразделений проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождения заложников", - говорится в сообщении.
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В СБУ отмечают, что регулярное проведение таких учений позволяет субъектам борьбы с терроризмом усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций.
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а наши чуть не бригаду вышлют.
б*же, сейчас как грохнут что-то и на части разорвут, так и будет - так тому и быть.
Аллах только знает шо могут сделать плохие против добрых.
и да - слава нам шо не на месте Путина какой-о дурак, а то было бы нехорошо
На фронте опять раненные и погибшие ,но у тебя на месте врага не дурак сидит , а то было бы нехорошо , а так нормально в обчем
я вчера тоже чуть не упал. блашо Зевсусу шо я Мужик, а то бы прямо на что-то упал и удаврился то
трупов было бы много. очень. но не среди "боевиков".
да ну нафиг - этот катер сначала бы.... а потом.....
и потом - кому бы надо было на прибрежье вступать в огневой конаткт то?