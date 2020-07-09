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СБУ провела антитерористичні навчання на морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України провів в Одеській та Миколаївській областях масштабні міжрегіональні антидиверсійні тактико-спеціальні навчання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України, а також представники органів місцевої влади.

"За легендою навчань декілька умовних "диверсійних груп" намагалися вчинити теракти на території Одеського морського торговельного порту та одного з державних підприємств. "Зловмисники" здійснили захоплення двох вантажних суден, одне з яких прямувало до Миколаївського порту держпідприємства. Ще одна група озброєних "терористів" проникла на територію Одеського порту та забарикадувалась в адміністративному приміщенні. При цьому "диверсанти" захопили у "заручники" декілька осіб з керівного складу порту... Силами зведених штурмових груп спецпідрозділів проведено навчальну операцію з нейтралізації диверсантів та звільнення "заручників", - говориться в повідомленні.

Дивіться також: Тактичні навчання 95-ї ОДШБр з бойовою стрільбою відбуваються на Житомирщині. ФОТОрепортаж

В СБУ зазначають, що регулярне проведення таких навчань дозволяє суб’єктам боротьби із тероризмом посилити ефективність спільних дій під час проведення відповідних операцій..

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СБУ провела антитерористичні навчання на морі 03
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Автор: 

СБУ (12863) військові навчання (2778)


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Топ коментарі
+1
Молодцы, только Крым и Донбасс прозевали, а так, да, отлично. Ой нет, не прозевали, а возглавили. Ну то такое. Многолетняя селекция.
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09.07.2020 19:28
+1
Это ты хорошо х.йлу подмахнул (( Зачотно
На фронте опять раненные и погибшие ,но у тебя на месте врага не дурак сидит , а то было бы нехорошо , а так нормально в обчем
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09.07.2020 22:02
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только миллионы под это дело, придурки, списали..
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09.07.2020 19:25 Відповісти
Мужык без Маски . Но все таки учение откладывается в голове при особых обстоятельствах Проявляется и в Помощь приходит.
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09.07.2020 19:25 Відповісти
Молодцы, только Крым и Донбасс прозевали, а так, да, отлично. Ой нет, не прозевали, а возглавили. Ну то такое. Многолетняя селекция.
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09.07.2020 19:28 Відповісти
Краще б вона у верховній зраді провела.Та не навчання,а нормальне таке затримання терористів та зрадників.Бо там їх- як грязі...
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09.07.2020 19:28 Відповісти
Шо то лазуЧЧик сильно хлипкий...
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09.07.2020 19:30 Відповісти
Диверсант тихо сделал и ушел.
а наши чуть не бригаду вышлют.
б*же, сейчас как грохнут что-то и на части разорвут, так и будет - так тому и быть.
Аллах только знает шо могут сделать плохие против добрых.
и да - слава нам шо не на месте Путина какой-о дурак, а то было бы нехорошо
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09.07.2020 19:32 Відповісти
Это ты хорошо х.йлу подмахнул (( Зачотно
На фронте опять раненные и погибшие ,но у тебя на месте врага не дурак сидит , а то было бы нехорошо , а так нормально в обчем
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09.07.2020 22:02 Відповісти
осторожно там, не упадите.
я вчера тоже чуть не упал. блашо Зевсусу шо я Мужик, а то бы прямо на что-то упал и удаврился то
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09.07.2020 22:06 Відповісти
ну, ошибки бывают, я их конечно, исправлять .... не буду
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09.07.2020 22:07 Відповісти
посм. видео.... слава Аллаху шо это учения - и не было противниками скажем так, чеченцев.
трупов было бы много. очень. но не среди "боевиков".
да ну нафиг - этот катер сначала бы.... а потом.....

и потом - кому бы надо было на прибрежье вступать в огневой конаткт то?
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09.07.2020 19:39 Відповісти
 
 