СБУ провела антитерористичні навчання на морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України провів в Одеській та Миколаївській областях масштабні міжрегіональні антидиверсійні тактико-спеціальні навчання.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України, а також представники органів місцевої влади.
"За легендою навчань декілька умовних "диверсійних груп" намагалися вчинити теракти на території Одеського морського торговельного порту та одного з державних підприємств. "Зловмисники" здійснили захоплення двох вантажних суден, одне з яких прямувало до Миколаївського порту держпідприємства. Ще одна група озброєних "терористів" проникла на територію Одеського порту та забарикадувалась в адміністративному приміщенні. При цьому "диверсанти" захопили у "заручники" декілька осіб з керівного складу порту... Силами зведених штурмових груп спецпідрозділів проведено навчальну операцію з нейтралізації диверсантів та звільнення "заручників", - говориться в повідомленні.
В СБУ зазначають, що регулярне проведення таких навчань дозволяє суб’єктам боротьби із тероризмом посилити ефективність спільних дій під час проведення відповідних операцій..
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а наши чуть не бригаду вышлют.
б*же, сейчас как грохнут что-то и на части разорвут, так и будет - так тому и быть.
Аллах только знает шо могут сделать плохие против добрых.
и да - слава нам шо не на месте Путина какой-о дурак, а то было бы нехорошо
На фронте опять раненные и погибшие ,но у тебя на месте врага не дурак сидит , а то было бы нехорошо , а так нормально в обчем
я вчера тоже чуть не упал. блашо Зевсусу шо я Мужик, а то бы прямо на что-то упал и удаврился то
трупов было бы много. очень. но не среди "боевиков".
да ну нафиг - этот катер сначала бы.... а потом.....
и потом - кому бы надо было на прибрежье вступать в огневой конаткт то?