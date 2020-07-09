СБУ провела антитерористичні навчання на морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України провів в Одеській та Миколаївській областях масштабні міжрегіональні антидиверсійні тактико-спеціальні навчання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України, а також представники органів місцевої влади.

"За легендою навчань декілька умовних "диверсійних груп" намагалися вчинити теракти на території Одеського морського торговельного порту та одного з державних підприємств. "Зловмисники" здійснили захоплення двох вантажних суден, одне з яких прямувало до Миколаївського порту держпідприємства. Ще одна група озброєних "терористів" проникла на територію Одеського порту та забарикадувалась в адміністративному приміщенні. При цьому "диверсанти" захопили у "заручники" декілька осіб з керівного складу порту... Силами зведених штурмових груп спецпідрозділів проведено навчальну операцію з нейтралізації диверсантів та звільнення "заручників", - говориться в повідомленні.

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В СБУ зазначають, що регулярне проведення таких навчань дозволяє суб’єктам боротьби із тероризмом посилити ефективність спільних дій під час проведення відповідних операцій..













