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В зоне ООС прошли соревнования "охотников за танками". ВИДЕО

В зоне проведения операции Объединенных сил прошли соревнования противотанковых расчетов с ПТРК. Лучшими расчетами "охотников за танками" стали представители ОТУ "Север".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Основной задачей данного соревнования, кроме определения наиболее профессионально подготовленных противотанковых расчетов, было изучение передового опыта применения противотанковых подразделений в ходе проведения операции Объединенных сил, обеспечения готовности личного состава к выполнению определенных задач в сложных условиях, внедрение новых форм и способов подготовки и применения противотанковых подразделений в современных условиях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне. ВИДЕО

Автор: 

армия (8497) ракеты (3578) военные учения (3459) операция Объединенных сил (6766)


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весьолих вам мішенєй

У зоні ООС відбулися змагання "мисливців за танками" - Цензор.НЕТ 2650
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09.07.2020 23:20 Ответить
А чтого кацапня кАкошнікі на танки не поодягали? Так веселіше буде...
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10.07.2020 09:36 Ответить
У зоні ООС відбулися змагання "мисливців за танками" - Цензор.НЕТ 3055
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09.07.2020 23:23 Ответить
Да уж. В полный рост бегать посреди поля... Ето отличная подготовка?
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09.07.2020 23:36 Ответить
І при цьому дулом автомата в пісок тикати (22-а секунда).
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10.07.2020 00:23 Ответить
За своїми танками????
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10.07.2020 01:39 Ответить
 
 