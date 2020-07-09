В зоне ООС прошли соревнования "охотников за танками". ВИДЕО
В зоне проведения операции Объединенных сил прошли соревнования противотанковых расчетов с ПТРК. Лучшими расчетами "охотников за танками" стали представители ОТУ "Север".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Основной задачей данного соревнования, кроме определения наиболее профессионально подготовленных противотанковых расчетов, было изучение передового опыта применения противотанковых подразделений в ходе проведения операции Объединенных сил, обеспечения готовности личного состава к выполнению определенных задач в сложных условиях, внедрение новых форм и способов подготовки и применения противотанковых подразделений в современных условиях.
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olele
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