У зоні ООС відбулися змагання "мисливців за танками". ВIДЕО
У зоні проведення операції Об'єднаних сил відбулися змагання протитанкових розрахунків з ПТРК. Найкращими розрахунками "мисливців за танками" стали представники ОТУ "Північ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Основним завданням цього змагання, крім визначення найбільш професійно підготовлених протитанкових розрахунків, було вивчення передового досвіду застосування протитанкових підрозділів під час проведення операції Об'єднаних сил, забезпечення готовності особового складу до виконання певних завдань у складних умовах, впровадження нових форм і способів підготовки та застосування протитанкових підрозділів у сучасних умовах.
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olele
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