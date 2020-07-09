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У зоні ООС відбулися змагання "мисливців за танками". ВIДЕО

У зоні проведення операції Об'єднаних сил відбулися змагання протитанкових розрахунків з ПТРК. Найкращими розрахунками "мисливців за танками" стали представники ОТУ "Північ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Основним завданням цього змагання, крім визначення найбільш професійно підготовлених протитанкових розрахунків, було вивчення передового досвіду застосування протитанкових підрозділів під час проведення операції Об'єднаних сил, забезпечення готовності особового складу до виконання певних завдань у складних умовах, впровадження нових форм і способів підготовки та застосування протитанкових підрозділів у сучасних умовах.

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Автор: 

армія (3772) ракети (4033) військові навчання (2778) операція Об’єднаних сил (6725)


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весьолих вам мішенєй

У зоні ООС відбулися змагання "мисливців за танками" - Цензор.НЕТ 2650
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09.07.2020 23:20 Відповісти
А чтого кацапня кАкошнікі на танки не поодягали? Так веселіше буде...
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10.07.2020 09:36 Відповісти
У зоні ООС відбулися змагання "мисливців за танками" - Цензор.НЕТ 3055
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09.07.2020 23:23 Відповісти
Да уж. В полный рост бегать посреди поля... Ето отличная подготовка?
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09.07.2020 23:36 Відповісти
І при цьому дулом автомата в пісок тикати (22-а секунда).
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10.07.2020 00:23 Відповісти
За своїми танками????
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10.07.2020 01:39 Відповісти
 
 