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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 вызывает сбои в работе иммунитета у переболевших, - Уханьский институт вирусологии

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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навіщо мені ваші неадекватні брифинги.
ви так і не оприлюднили ПРИЧИНУ захворювання.
що ви лікуєте і що то таке?
йдіть в дупу!
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10.07.2020 08:53 Ответить
Це брифінг? Це казна що, а не брифінг.
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10.07.2020 09:01 Ответить
Министр вместо того шоб работать - проводит каждый день брифинги. Хотя это работа пресс-секретаря. Главное - видосики. Стиль Осла.
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10.07.2020 09:38 Ответить
 
 