COVID-19 вызывает сбои в работе иммунитета у переболевших, - Уханьский институт вирусологии

Коронавирусная инфекция вызывает длительные сбои в работе иммунитета у переболевших.

Об этом заявили ученые из Института вирусологии китайского города Ухань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ученые изучили состояние здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, которые уже переболели COVID-19. Они обнаружили у них снижение уровня лимфоцитов — клеток крови, отвечающих за иммунитет.

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Лимфоциты не восстанавливались даже после 11-й недели после выздоровления. По мнению авторов статьи, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.

В июле профессор Гарвардского университета Тобиас Курт сообщал, что коронавирусная инфекция вызывает у переболевших ей последствия, которые не проходят на протяжении долгого времени.

Курт отметил, что осложнения, в том числе непроходящие симптомы COVID-19, наблюдаются и у молодых пациентов, которые раньше не испытывали проблем со здоровьем.

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"Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими, или они исчезнут со временем", — пояснил ученый.