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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 вызывает сбои в работе иммунитета у переболевших, - Уханьский институт вирусологии

COVID-19 вызывает сбои в работе иммунитета у переболевших, - Уханьский институт вирусологии

Коронавирусная инфекция вызывает длительные сбои в работе иммунитета у переболевших.

Об этом заявили ученые из Института вирусологии китайского города Ухань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ученые изучили состояние здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, которые уже переболели COVID-19. Они обнаружили у них снижение уровня лимфоцитов — клеток крови, отвечающих за иммунитет.

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Лимфоциты не восстанавливались даже после 11-й недели после выздоровления. По мнению авторов статьи, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.

В июле профессор Гарвардского университета Тобиас Курт сообщал, что коронавирусная инфекция вызывает у переболевших ей последствия, которые не проходят на протяжении долгого времени.

Курт отметил, что осложнения, в том числе непроходящие симптомы COVID-19, наблюдаются и у молодых пациентов, которые раньше не испытывали проблем со здоровьем.

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"Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими, или они исчезнут со временем", — пояснил ученый.

Автор: 

болезнь (590) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А хто тут казав що коли більшість перехворіє, то з"явиться колективний імунітет? Зяблік, ауу!
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10.07.2020 08:36
+4
Продолжаем накапливать коллективные сбои иммунитета.
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10.07.2020 08:36
+4
Это - срок в тюрьме.
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10.07.2020 08:47
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А хто тут казав що коли більшість перехворіє, то з"явиться колективний імунітет? Зяблік, ауу!
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10.07.2020 08:36 Ответить
вірогідніше - колективний Саван...Перехворілі, то інваліди,на скороченийф залишок життя... .
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10.07.2020 08:47 Ответить
Ходи пожизненно в маске и перчатках.Это протез коллективного иммунитета.
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10.07.2020 09:50 Ответить
Бачите, шановний, я знаю особисто декількох людей, які мають офіційне підтвердження(позитивні ПЦР-тести) того, що перехворіли. І всі вони через деякий час(для кожного інший) почуваються нормально. Повернулися до роботи. Знаю також декількох людей, у яких офіційного підтвердження немає, але які живуть, чи регулярно контактують з тими, у кого хвороба була підтверджена. І теж почуваються нормально. Хворіли всі біля 3-х тижнів у середньому. Висока температура трималася біля 2-х тижнів. Оскільки за тестування необхідно платити від 1500 до 1700 гривень, зрозуміло, що платили одиниці. Тому об'єктивної картини немає. У сусіда - лікаря - стоматолога позитивний результат був у дружини, у нього самого і у дітей - негативний, у його матері теж. У моїй сім'ї перехворіли всі, але тестів не робив ніхто. І теж ті самі 3 тижні. Найважче перенесла мати, найлегше - батько. Я так собі, середньо. Це схоже на гримюп, яким я влітку ніколи не хворів, але є відмінності - довго тримається висока температура. Повторю, офіційних результатів у мене немає, бо платити 1700 гривень за тест вважаю абсурдом. Але я близько контактував з двома особами, у яких є офіційні підтвердження. Те, що я пишу - не є категорично твердження. Лише отримую те, що було. Про свій стан і стан батьків я попередив всіх знайомих і сімейного лікаря. Ми всі дотримувалися його приписів і перебували на самоізоляції місяць.
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10.07.2020 10:57 Ответить
Побачивв зараз. Небув в Києві.,https://censor.net.ua/news/3207903/dlitelnogo_immuniteta_k_koronavirusu_net_perebolevshie_bystro_teryayut_antitela_veroyatnost_povtornogo

З пошаною...
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14.07.2020 09:56 Ответить
А причем тут Зяблик? Почитай коментарии тут больше половины дебилов утверждает что нужно снимать карантин и вырабатывать колективный имунитет, а коронавирус ето выдумка соросят. А на улицах уже в маске никого не встретишь
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10.07.2020 09:50 Ответить
Сами дебилы. Иммунитет кони двинет при любом раскладе. А китайцы шо угодно наисследуют, чтобы поноравилось ВОЗ.
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10.07.2020 09:52 Ответить
Дебилы в масках, вы все равно не выживете.COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології - Цензор.НЕТ 6728
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10.07.2020 09:56 Ответить
Ну допустим я сказал!
Только какое это имеет отношение к статье - она совсем про другое (про то, что переболевших короновирусом, еще долго колбасит). Но открою страшную тайну, любая вирусная болезнь, это нагрузка на иммунитет, которому нужно некоторое время, например на восстановление резервов лейкоцитов...Поскольку болезнь абсолютно новая для организма то и нагрузка в разы больше.
Главное, что иммунитет вырабатывается, а значит есть эффект "коллективного иммунитета" (когда переболеет более 2/3 населения)
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10.07.2020 10:11 Ответить
Продолжаем накапливать коллективные сбои иммунитета.
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10.07.2020 08:36 Ответить
Лайк за дотепний нік.
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10.07.2020 08:39 Ответить
Это - срок в тюрьме.
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10.07.2020 08:47 Ответить
знают только одно - влияние этого вируса на организм человека толком не изучено
поэтому и будут возникать "открытия"
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10.07.2020 08:44 Ответить
Это не "открытия", как подают падкие на сенсации журналисты, а гипотезы, которые проверяются с накоплением статистики.
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10.07.2020 09:24 Ответить
Уханьский институт вирусологии - журналисты?
и это не сенсация, а исследование, пускай ив самом начале
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10.07.2020 10:07 Ответить
Исследования, в самом начале, основываются на гипотезе.
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10.07.2020 10:33 Ответить
это уже словоблудие
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10.07.2020 10:36 Ответить
Чтобы не забыли твои утверждения, я из повторю.

https://censor.net/user/451956
Уханьский институт вирусологии - журналисты?
и это не сенсация, а исследование, пускай ив самом начале
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97a-705d-bd99-0c51b3b28b1fОтветить Мне нравится

Объясняю, эксперт, учёные не исследуют что-то методом слепых котят, они что-то предполагают и начинают это проверять.
Даже археологи не копают что-то наугад, а сначала что-то предполагают и для подтверждения этого начинают копать.
Я, пока, достаточно вежливо ответил?
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10.07.2020 11:09 Ответить
напомню тебе, шо слово "сенсация" ты сам сюда притянул, а теперь мне его тычешь

сам с собой споришь?

свободен
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10.07.2020 12:44 Ответить
Юношеский дух противоречия у тебя в ОПЗЖ заиграл?
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10.07.2020 13:27 Ответить
да ты, смотрю, старичок-маразматик
иди пилюли пей, уколы коли, пролежни смазывай
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10.07.2020 13:48 Ответить
Я в восторге! Ты первый, кто догадался, но в большем восторге я от того, что ты догадался, что никто не сможет просчитать твою зраду:

https://censor.net/user/451956
знают только одно - влияние этого вируса на организм человека толком не изучено
поэтому и будут возникать "открытия"
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97d-7291-9ae7-ace9d14fb309 Ответить Мне нравится 1

и мой ответ на неё

https://censor.net/user/278725
Это не "открытия", как подают падкие на сенсации журналисты, а гипотезы, которые проверяются с накоплением статистики.
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97e-714e-a01d-52bdf9663bfc Ответить Мне нравится

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10.07.2020 14:08 Ответить
ты в слове "открытия" у меня кавычки видишь?
или у тебя со зрением и с пониманием применения кавычек проблемы?
"сенсация" ?
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10.07.2020 14:22 Ответить
Ай, яй, яй, а я думал, что у тебя смысл во всём предложении и даже посте, а оказывается - необходимо отдельные слова трактовать.
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10.07.2020 14:25 Ответить
природа решила уменьшить количество китайцев, а попало итальяшкам по первое число и потихоньку и всем остальньім
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10.07.2020 08:40 Ответить
При чём здесь "природа решила уменьшить кол-во китайцев"?
Это - теория Дарвина в действии.
Вирусов будет ещё много и пострашнее этого.
COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології - Цензор.НЕТ 660
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10.07.2020 08:52 Ответить
а теория Дарвіна типа не про природу? ти сам себе за яйця піймав.
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10.07.2020 10:48 Ответить
макаронников не жалко. почитать только как они обосрались к примеру в Африке в 39-том или 40-вом.
и это типо "наследники Рима"

COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології - Цензор.НЕТ 5375
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10.07.2020 08:55 Ответить
Козлы - они такие, жрут, срут, и никого им не жалко.
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10.07.2020 09:47 Ответить
И толку с них никакого.
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10.07.2020 11:21 Ответить
Бубочка СЧАСТЛИВ!
Ленка ещё на три месяца в больничке зависнет.
Гуляй сколько хочешь!
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10.07.2020 08:50 Ответить
Кирилл Лещенко, ау!!! Тут масоны совсем озверели, говорят шо этот грипп на самом деле - неплох.
У меня кот острей царапается чем этот вирус, кхи-кхи, о б*же(бежит в храм шоп заразить много других правосливных)
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10.07.2020 08:53 Ответить
Кирилл Лещенко это твоя другая ипостасть, и ты разговариваешь с голосами, как Горлум.
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10.07.2020 11:04 Ответить
С паршивой овцы хоч шерсти клок. Так и тему с страшилками ковида тянут как сову на глобус. Секта коронобесия банкрот и скоро пойдет под суд.
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10.07.2020 09:12 Ответить
Я не медик, але антитіла і знаходяться в лімфоцитах, це відповідь імунітету, тобто виходить що це погано, все змішали.
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10.07.2020 09:17 Ответить
Что ж, вполне ожидаемо, учитывая, что при склейке этого вируса в него вставили и геном ВИЧ
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10.07.2020 09:41 Ответить
 
 