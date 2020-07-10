COVID-19 вызывает сбои в работе иммунитета у переболевших, - Уханьский институт вирусологии
Коронавирусная инфекция вызывает длительные сбои в работе иммунитета у переболевших.
Об этом заявили ученые из Института вирусологии китайского города Ухань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ученые изучили состояние здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, которые уже переболели COVID-19. Они обнаружили у них снижение уровня лимфоцитов — клеток крови, отвечающих за иммунитет.
Лимфоциты не восстанавливались даже после 11-й недели после выздоровления. По мнению авторов статьи, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.
В июле профессор Гарвардского университета Тобиас Курт сообщал, что коронавирусная инфекция вызывает у переболевших ей последствия, которые не проходят на протяжении долгого времени.
Курт отметил, что осложнения, в том числе непроходящие симптомы COVID-19, наблюдаются и у молодых пациентов, которые раньше не испытывали проблем со здоровьем.
"Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими, или они исчезнут со временем", — пояснил ученый.
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З пошаною...
Только какое это имеет отношение к статье - она совсем про другое (про то, что переболевших короновирусом, еще долго колбасит). Но открою страшную тайну, любая вирусная болезнь, это нагрузка на иммунитет, которому нужно некоторое время, например на восстановление резервов лейкоцитов...Поскольку болезнь абсолютно новая для организма то и нагрузка в разы больше.
Главное, что иммунитет вырабатывается, а значит есть эффект "коллективного иммунитета" (когда переболеет более 2/3 населения)
поэтому и будут возникать "открытия"
и это не сенсация, а исследование, пускай ив самом начале
https://censor.net/user/451956
Уханьский институт вирусологии - журналисты?
и это не сенсация, а исследование, пускай ив самом начале
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97a-705d-bd99-0c51b3b28b1fОтветить Мне нравится
Объясняю, эксперт, учёные не исследуют что-то методом слепых котят, они что-то предполагают и начинают это проверять.
Даже археологи не копают что-то наугад, а сначала что-то предполагают и для подтверждения этого начинают копать.
Я, пока, достаточно вежливо ответил?
сам с собой споришь?
свободен
иди пилюли пей, уколы коли, пролежни смазывай
https://censor.net/user/451956
знают только одно - влияние этого вируса на организм человека толком не изучено
поэтому и будут возникать "открытия"
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и мой ответ на неё
https://censor.net/user/278725
Это не "открытия", как подают падкие на сенсации журналисты, а гипотезы, которые проверяются с накоплением статистики.
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97e-714e-a01d-52bdf9663bfc Ответить Мне нравится
или у тебя со зрением и с пониманием применения кавычек проблемы?
"сенсация" ?
Это - теория Дарвина в действии.
Вирусов будет ещё много и пострашнее этого.
и это типо "наследники Рима"
Ленка ещё на три месяца в больничке зависнет.
Гуляй сколько хочешь!
У меня кот острей царапается чем этот вирус, кхи-кхи, о б*же(бежит в храм шоп заразить много других правосливных)