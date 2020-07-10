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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5399) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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навіщо мені ваші неадекватні брифинги.
ви так і не оприлюднили ПРИЧИНУ захворювання.
що ви лікуєте і що то таке?
йдіть в дупу!
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10.07.2020 08:53 Відповісти
Це брифінг? Це казна що, а не брифінг.
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10.07.2020 09:01 Відповісти
Министр вместо того шоб работать - проводит каждый день брифинги. Хотя это работа пресс-секретаря. Главное - видосики. Стиль Осла.
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10.07.2020 09:38 Відповісти
 
 