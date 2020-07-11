Артиллерию, ПВО, танковое подразделение и авиацию задействовали в рамках командно-штабных учений "Гвардия - 2020", - Минобороны. ВИДЕО

Органы управления Национальной гвардии, Вооруженных сил и Государственной пограничной службы Украины провели совместную подготовку сил обороны в рамках командно-штабных учений "Гвардия - 2020".

участники учений отрабатывали общую цель - "нарастить оперативные возможности по управлению объединенной группировкой войск в ходе ведения стабилизационных и оборонительных действий при отражении вооруженной агрессии".

Отмечается, что учения проходили под руководством Генштаба ВСУ, "к ним привлекались все составляющие фактора сил безопасности и обороны".

"Сценарий активной фазы был спланирован с учетом современных вызовов и угроз. По легенде, парашютно-десантная дивизия противника перешла границу, форсировала водную преграду, пыталась захватить плацдарм с развитием наступления и захватом некоторых населенных пунктов. Батальонно-тактическая группа бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины выполняла действия по ведению обороны. Для противодействия противнику была задействована артиллерия, противовоздушная оборона, танковое подразделение и авиация. Поддержка авиации во время активной фазы учений была действенной и существенно повлияла на ее дальнейшее течение", - говорится в сообщении.