РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11719 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
12 357 48

В Киеве вручили награды трем добровольцам ДУК "Правый сектор". ВИДЕО

В Киеве наградили трех добровольцев "Правого сектора" из 13-й резервной сотни Добровольческого украинского корпуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Добровольцев с позывными Дельта и Шкода наградили медалью участника АТО, а бойца с позывным Тренер отметили медалью "Защитник Родной Земли".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Доброволец ДУК "Правый сектор", прапорщик ССО Сильвер вернулся в строй после тяжелого ранения и ампутации. ФОТО

Автор: 

Киев (25996) награда (1841) Правый сектор (855) добровольцы (1201) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+55
Гідні люди.
Героям слава !
показать весь комментарий
12.07.2020 20:11 Ответить
+21
Слава Героям! Слава Україні!
показать весь комментарий
12.07.2020 20:41 Ответить
+17
Винторогий,у тебя колорадская лента из трусов выглядывает.
показать весь комментарий
12.07.2020 20:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гідні люди.
Героям слава !
показать весь комментарий
12.07.2020 20:11 Ответить
А больше мы никому ничего не обещали. Денег нет но вы держитесь.
показать весь комментарий
12.07.2020 20:11 Ответить
а чи не пора Ярошу підіймати дупу та йти за візітками?
показать весь комментарий
12.07.2020 20:18 Ответить
ще не дочистив кулемет
показать весь комментарий
12.07.2020 21:16 Ответить
Кадровая красная армия была разбиа Гитлером за 3 месяца войны,в плен пропадло 4 миллиона солдат и офицеров,из 5 миллионов на 22 июня 1941 года.Остальные разбежались полесам и болотам Белоруссии,Украины,Молдавии Литвы Латвии и Эстонии...,которые красная армия успешно сдала Гитлеру к 1 октября 1941 года...
показать весь комментарий
12.07.2020 20:29 Ответить
Винторогий,у тебя колорадская лента из трусов выглядывает.
показать весь комментарий
12.07.2020 20:55 Ответить
А все потому,что резинка в трениках давно растянулась😂😂
показать весь комментарий
12.07.2020 20:58 Ответить
100%
на сайте черных археологов русни до сих пор фотки непогребённых солдат 2-й ударной постят.. вот так и лежат,вымываемые дождями,метрах в 50-100 от федеральной трассы в районе Мясного Бора..
а вы,********,до сих пор Берлин берёте..
показать весь комментарий
12.07.2020 20:56 Ответить
В полон не попало, а масово добровільно переходило. Подача інфи сурьйозна річ!
показать весь комментарий
13.07.2020 07:41 Ответить
Дедываевалы....
показать весь комментарий
12.07.2020 20:30 Ответить
Розповідають, що в німецькій окупації була краща влада. Допоки радянські партизани не допекли німецьку владу терористичними актами.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:43 Ответить
без словУ Києві вручили нагороди трьом добровольцям ДУК "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 5607
показать весь комментарий
12.07.2020 20:37 Ответить
Це шо, Мулен Руж?
показать весь комментарий
12.07.2020 20:43 Ответить
донбаситы..
пишут,если такого уеать по затылку вечером,то утром еще позвякивать будет..
показать весь комментарий
12.07.2020 20:52 Ответить
😁👍
показать весь комментарий
12.07.2020 20:54 Ответить
два петушка
показать весь комментарий
12.07.2020 21:19 Ответить
Слава Героям! Слава Україні!
показать весь комментарий
12.07.2020 20:41 Ответить
У Києві вручили нагороди трьом добровольцям ДУК "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 4451У Києві вручили нагороди трьом добровольцям ДУК "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 8884
показать весь комментарий
12.07.2020 20:43 Ответить
Хіба вермахт та його союзники не воювали з комуністами в 1940-х ? Може ще хтось воював ? Хто ?
показать весь комментарий
12.07.2020 21:11 Ответить
Ты лучше напиши где делась Новаоотсоссия Плешивого педофила Путлера от Харькова до Одессы...
показать весь комментарий
12.07.2020 20:52 Ответить
По приказу адмирала Канариса Степан Бандера был арестован 4 июля 1941 года и помещен в концлагерь Заксенгаузен
показать весь комментарий
12.07.2020 20:48 Ответить
Тут интересно другое,почему отступающая красная армия и НКВДисты расстреливали советских зэков во всех тюрьмах европейской части дохлого совка...,боялись чтоони расскажут Гитлерцам про советский Рай?
показать весь комментарий
12.07.2020 21:01 Ответить
Щоби не отримати 9 грамів за той рай, що вони влаштували всім, хто з ними був не згодний
показать весь комментарий
12.07.2020 21:47 Ответить
Може, й тих, хто був згодний. У Львові всю інтелігенцію, еліту нації -- арештували. Хапали по вулицях навіть тих, хто був у білій сорочці, або з краваткою. Після відступу червоних бузувірів у підвалах НКВД, у Львові, знайшли більше 5 тисяч розстріляних. От тоді там і розчарувалися з поєднанням з великою Україною....
показать весь комментарий
13.07.2020 08:57 Ответить
Правый сектор это легенда нашего времени!
показать весь комментарий
12.07.2020 21:03 Ответить
Главное- КТО награждал и КТО вручал. Ни одного зебила там замечено не было.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:57 Ответить
Пошёл на своё Ху*ло.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:24 Ответить
Слава Героям!
показать весь комментарий
12.07.2020 22:11 Ответить
Учредители наград ими обменялись.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:13 Ответить
А прі Пєтрє Лєксєічє такова нєбило.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:20 Ответить
Отмародеренный Монгольский ,нет-нет ,да пощупает толстый рубец разрыва сзади ...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:04 Ответить
Парни,вы герои на века!
показать весь комментарий
12.07.2020 22:24 Ответить
головне, щоб держава не забула їх, коли війна скінчиться, особливо про тих які стали каліками.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:34 Ответить
Здоровья вам хлопці,і морального і фізичного
показать весь комментарий
12.07.2020 23:42 Ответить
При Пэтрi такого не було. Ви зробили це разом, зебiли.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:53 Ответить
У Києві вручили нагороди трьом добровольцям ДУК "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 2266
ДУК - Ви воїни, лицарі славні, Ви зброю тримаєте в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не зазіхав окупант.
Будьте мужніми і достойними Ви слави своїх хоробрих батьків,
Відважні вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
-
СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
показать весь комментарий
13.07.2020 06:25 Ответить
ПС слава! Хай вас Бог береже!
показать весь комментарий
13.07.2020 07:34 Ответить
На вибори треба ходити
показать весь комментарий
13.07.2020 09:53 Ответить
Лишь бы не Порошенко!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:05 Ответить
Слава Богу! Хоч зараз почали нагороджувати Правий сектор!
показать весь комментарий
13.07.2020 11:20 Ответить
 
 