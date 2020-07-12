В Киеве вручили награды трем добровольцам ДУК "Правый сектор". ВИДЕО

В Киеве наградили трех добровольцев "Правого сектора" из 13-й резервной сотни Добровольческого украинского корпуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Добровольцев с позывными Дельта и Шкода наградили медалью участника АТО, а бойца с позывным Тренер отметили медалью "Защитник Родной Земли".

