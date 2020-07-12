В Киеве вручили награды трем добровольцам ДУК "Правый сектор". ВИДЕО
В Киеве наградили трех добровольцев "Правого сектора" из 13-й резервной сотни Добровольческого украинского корпуса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Добровольцев с позывными Дельта и Шкода наградили медалью участника АТО, а бойца с позывным Тренер отметили медалью "Защитник Родной Земли".
Топ комментарии
+55 Ksenia VB
показать весь комментарий12.07.2020 20:11 Ответить Ссылка
+21 Боря Боря
показать весь комментарий12.07.2020 20:41 Ответить Ссылка
+17 Alex Tom
показать весь комментарий12.07.2020 20:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям слава !
на сайте черных археологов русни до сих пор фотки непогребённых солдат 2-й ударной постят.. вот так и лежат,вымываемые дождями,метрах в 50-100 от федеральной трассы в районе Мясного Бора..
а вы,********,до сих пор Берлин берёте..
пишут,если такого уеать по затылку вечером,то утром еще позвякивать будет..
ДУК - Ви воїни, лицарі славні, Ви зброю тримаєте в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не зазіхав окупант.
Будьте мужніми і достойними Ви слави своїх хоробрих батьків,
Відважні вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
-
СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !