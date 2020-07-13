РУС
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 612 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего - 54 133 случая

карантин (16729) Минздрав (4912) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
