Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 612 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 54 133 випадки

карантин (18172) МОЗ (5418) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
