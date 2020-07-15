РУС
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус может передаваться внутриутробно, - исследование

карантин (16729) Минздрав (4914) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Мы все умрем! Караул!
15.07.2020 09:17 Ответить
...от длительного удушья!
15.07.2020 09:23 Ответить
транслируйте свои брифинги из реанимационных отделений и моргов -
- тогда к ним будет хоть какой то интерес... и выводы.
15.07.2020 09:22 Ответить
Не брифінг, а брехінг.
15.07.2020 13:12 Ответить
 
 