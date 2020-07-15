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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус може передаватися внутрішньоутробно, - дослідження

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Мы все умрем! Караул!
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15.07.2020 09:17 Відповісти
...от длительного удушья!
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15.07.2020 09:23 Відповісти
транслируйте свои брифинги из реанимационных отделений и моргов -
- тогда к ним будет хоть какой то интерес... и выводы.
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15.07.2020 09:22 Відповісти
Не брифінг, а брехінг.
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15.07.2020 13:12 Відповісти
 
 