"Попа как у Ким": кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Тищенко крутит задом в машине и танцует. ВИДЕО
В сети вспомнили о выходке Николая Тищенко, который сейчас является народным депутатом от "Слуги народа" и претендентом на пост мэра Киева. За пару месяцев до начала работы в парламенте Тищенко станцевал тверк в леопардовых штанах на видео под песню NK "Попу как у Ким".
В конце мая 2019, тогда еще ресторатор и шоумен, стал новым героем шоу "Караоке на колесах" на YouTube-канале Люкс ФМ, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 14 июня главой партии "Слуга народа" в Киеве избран Тищенко. По словам заместителя главы депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгении Кравчук, именно они понимают "ситуацию в Киеве", а также проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы. Она выразила уверенность, что все перечисленные "слуги" смогут "сформировать мощную команду".
Янелох мовчить... ЗеБiли розважаються та крутять дупами...
у гівнокомандуючої рашистської консерви Зе-чмо з гівно-кварталу все під контролем......
30.88% избирателей 219 одномантого округа это он вам, наслаждайтесь и в следующий раз думай-те (если можете).