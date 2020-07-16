РУС
"Попа как у Ким": кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Тищенко крутит задом в машине и танцует. ВИДЕО

В сети вспомнили о выходке Николая Тищенко, который сейчас является народным депутатом от "Слуги народа" и претендентом на пост мэра Киева. За пару месяцев до начала работы в парламенте Тищенко станцевал тверк в леопардовых штанах на видео под песню NK "Попу как у Ким".

В конце мая 2019, тогда еще ресторатор и шоумен, стал новым героем шоу "Караоке на колесах" на YouTube-канале Люкс ФМ, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 14 июня главой партии "Слуга народа" в Киеве избран Тищенко. По словам заместителя главы депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгении Кравчук, именно они понимают "ситуацию в Киеве", а также проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы. Она выразила уверенность, что все перечисленные "слуги" смогут "сформировать мощную команду".

Автор: 

Киев (26014) Тищенко Николай (338)
Топ комментарии
+75
депутат, кандидат в мэры столицы.... трындец

16.07.2020 09:07 Ответить
+67
Есчо *успешный ресторатор* и ревизор.
Тупой и ещё тупее - это *коля каклета* и партия *сосни народ*

16.07.2020 09:12 Ответить
+54
Вы и президента себе такого заслужили. Вы, а не мы.

16.07.2020 09:10 Ответить
а чего? вполне впишется мэром при такой команде в ВР. и сколько гифок прикольных будет. Веталь позавидует, ну или вздохнет спокойно.

16.07.2020 19:43 Ответить
Дикий урод ! Це така в зе технологія - вони виставляють на вибори придурків , щоб зебілам подобалися . А там ще в мери пхають кобилу верещук !

16.07.2020 19:55 Ответить
Третю добу лежить наш поранений хлопець у полі... без допомоги... помирає...

Янелох мовчить... ЗеБiли розважаються та крутять дупами...
у гівнокомандуючої рашистської консерви Зе-чмо з гівно-кварталу все під контролем......


"Попа, как у Ким": кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Тищенко крутить задом у машині і танцює - Цензор.НЕТ 5546







16.07.2020 20:15 Ответить
Тищенко призывно моргает своим очком избирателю неспроста - это должно отвлечь внимание тупого охлоса от каких-то значимых и нежелательных для Украины действий власти. Не пяльтесь в Колино дупло, смотрите по сторонам , следите за руками путенских слуг.... Какую - то гадость они замышляют или уже творят....

16.07.2020 20:32 Ответить
клоуны с привокзальной забегаловки

16.07.2020 21:14 Ответить
Куда я попал и где мои вещи...

16.07.2020 21:14 Ответить
Оно больное животное....

16.07.2020 21:47 Ответить
Ну они ж поняли, что стаду надо показать тупое шоу, и они за него проголосуют.

16.07.2020 23:05 Ответить
Яке убожество. Виставляти свою рихлу сраку на всю країну... Воно хворе.

17.07.2020 00:07 Ответить
Колю слили.. поставили тупую но рабочую верещук...

17.07.2020 00:08 Ответить
Депутат - лицо своего электората...
30.88% избирателей 219 одномантого округа это он вам, наслаждайтесь и в следующий раз думай-те (если можете).

17.07.2020 00:24 Ответить
219 округ - то Борщага... Інтелектуалів там мало!

17.07.2020 00:58 Ответить
Два "голубка" готуються до оргії ))))) Задрот, поміряйся біцепсами з Кличком!

17.07.2020 05:33 Ответить
это уже не позор Зеленского, а позор Зеленскому... это же надо так красиво пообещать и так же красиво просрать...

17.07.2020 07:41 Ответить
Ну и жопа.

17.07.2020 08:27 Ответить
Избератели этого бабуина должны быть в восторге.

17.07.2020 08:49 Ответить
Куда катится мир...?

17.07.2020 09:33 Ответить
"Испанский" стыд, и это народный депутат Украины

17.07.2020 10:53 Ответить
В машине Коля любит чтоб его долбили в очко. Дебил конченный.

17.07.2020 15:01 Ответить
Коля вместе с Дубинским выбирали себе помощников. Не меньше 25 см. Вот и жопа такая получилась.

17.07.2020 15:02 Ответить
Миколайчик,- чоколадне очко...

17.07.2020 16:05 Ответить
