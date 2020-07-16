Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков. ВИДЕО
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что об отрицательных или положительных результатах работы действующей власти говорить еще рано.
Об этом Разумков сказал в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что сегодня пока рано оценивать провалы власти и так же оценивать положительные результаты работы. Для того, чтобы это посмотреть, должно пройти некоторое время, это во-первых", - отметил глава ВР.
Во-вторых, по словам Разумкова, Украина продолжает жить в избирательном периоде и это сказывается на оценке власти.
"Были президентские, парламентские выборы, сейчас начинаются местные выборы. И это так же отражается на оценке тех или иных решений, как власти, как парламента в целом, президента, Кабинета министров. Это некоторая призма, через которую украинский избиратель, украинский гражданин смотрит, в частности, на народных депутатов, и на представителей тех или иных политических сил на местах", - пояснил глава парламента.
8. Президент в неадеквате и потерял последние нити управления страной.
9. Страной реально управляют олигархи, которым президент отдал страну на откуп.
10. У армии нет главнокомандующего.
А я гуляю, а я хмелею и ни о чём ни плачу, ни жалею.
«Все животные равны, но некоторые равнее» - Джордж Оруэлл.
уже никак не могу дождаться выборов.
100 днів мало - дайте півроку ...
півроку мало - через рік побачите як змінилась Україна...
рік мало - потрібен деякий час...
Ну и ? Как успехи с окончанием войны, за$ранцы ?
все еще думаете, шо ето банкирская придумка?
а когда вас, разумковских- зеленых аслов оценивать?
обозначьтесь, колованы по срокам.... )))
=============
Полностью согласен! Реальная оценка будет через год-три, когда Все знают, что ложка дегтя бочку мёда испортит. Вот если эту ложку удалить сразу то мед можно спасти, если через короткое время, то мед тоже можно спасти, но уже в меньшем количестве, а вот если оставить...
а может после обнуления на 3м - зависит от степени падлючести переизбираемого ... )))
мабуть масштаб сузился, до не неприятия его (масштаба) политиком мировога масштабa )))
Разумков, тримай:
https://m.youtube.com/watch?v=_MHvwL9zZcQ
https://twitter.com/just_whatever/status/1283789190346481669?s=19.
В Хабаровск вводят Росгвардию ...с БТРами. Ну что? Смотрим новый Норд Ост или Беслан?
А говорите рано смотреть провали....не, не, не! Устраивайтесь поудобней, не переключайтесь на другой канал.
Кстати россияне......хотите жить? - Беритесь за оружие? ?.....а у вас просто нет другого выхода. Гы-гы-гы. Ну что доигрались с зелеными царьками???
и не прижилась ли?
Так,что ли?
стыдно....
В.И.Ленин.
Тупо все своє.
Так де ж та манна небесна? Хто заважає найвеличнішому Зебобіку зробити народ щасливим та багатим, як обіцяв ?
І саме головне, хто зараз наживається на війні?