Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков. ВИДЕО

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что об отрицательных или положительных результатах работы действующей власти говорить еще рано.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сегодня пока рано оценивать провалы власти и так же оценивать положительные результаты работы. Для того, чтобы это посмотреть, должно пройти некоторое время, это во-первых", - отметил глава ВР.

Во-вторых, по словам Разумкова, Украина продолжает жить в избирательном периоде и это сказывается на оценке власти.

"Были президентские, парламентские выборы, сейчас начинаются местные выборы. И это так же отражается на оценке тех или иных решений, как власти, как парламента в целом, президента, Кабинета министров. Это некоторая призма, через которую украинский избиратель, украинский гражданин смотрит, в частности, на народных депутатов, и на представителей тех или иных политических сил на местах", - пояснил глава парламента.