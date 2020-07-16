РУС
Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков. ВИДЕО

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что об отрицательных или положительных результатах работы действующей власти говорить еще рано.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сегодня пока рано оценивать провалы власти и так же оценивать положительные результаты работы. Для того, чтобы это посмотреть, должно пройти некоторое время, это во-первых", - отметил глава ВР.

Во-вторых, по словам Разумкова, Украина продолжает жить в избирательном периоде и это сказывается на оценке власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каникул как таковых у Верховной Рады не будет, - Разумков

"Были президентские, парламентские выборы, сейчас начинаются местные выборы. И это так же отражается на оценке тех или иных решений, как власти, как парламента в целом, президента, Кабинета министров. Это некоторая призма, через которую украинский избиратель, украинский гражданин смотрит, в частности, на народных депутатов, и на представителей тех или иных политических сил на местах", - пояснил глава парламента.

Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2659)
+52
Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 6980
16.07.2020 23:44 Ответить
+39
Шутка вечера !!!
16.07.2020 23:41 Ответить
+33
Добавь.
8. Президент в неадеквате и потерял последние нити управления страной.
9. Страной реально управляют олигархи, которым президент отдал страну на откуп.
10. У армии нет главнокомандующего.
16.07.2020 23:57 Ответить
Шутка вечера !!!
16.07.2020 23:41 Ответить
Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 9027
17.07.2020 00:03 Ответить
Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 1698
17.07.2020 08:21 Ответить
Что еще 100 дней дать?
16.07.2020 23:42 Ответить
Не, просто он имел в виду, что они еще не закончили...Еще не все провалы мы увидели
17.07.2020 00:08 Ответить
Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 6980
16.07.2020 23:44 Ответить
Добавь.
8. Президент в неадеквате и потерял последние нити управления страной.
9. Страной реально управляют олигархи, которым президент отдал страну на откуп.
10. У армии нет главнокомандующего.
16.07.2020 23:57 Ответить
Ще не все уколошкали?
16.07.2020 23:47 Ответить
еще рано? а чего еще ждать?
16.07.2020 23:47 Ответить
Следующего "мессии" от олигархов. Новая кукла для люмпена -- это именно Разумков. Зелю тихо сливают.
16.07.2020 23:59 Ответить
так все шито белыми нитками... это же приспособленец не в первом поколении
17.07.2020 00:14 Ответить
Ну что?. В красивой обертке и товар не нужен. Шута же тупого люмпен выбрал.
17.07.2020 00:49 Ответить
Сосни народу ще один рік просять?
16.07.2020 23:48 Ответить
Учёные провели исследования памяти лохтората зелёных, у некоторых из них данные храняться дольше года... и надо немного подождать.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:48 Ответить
Ещё не поздно, ещё не рано, не ухожу я из ресторана.
А я гуляю, а я хмелею и ни о чём ни плачу, ни жалею.
16.07.2020 23:49 Ответить
«Пока рано оценивать провалы власти» - Разумков.
«Все животные равны, но некоторые равнее» - Джордж Оруэлл.
16.07.2020 23:49 Ответить
Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 1400
16.07.2020 23:50 Ответить
Понятно - это попросту инициативные идиоты. Нет ничего страшнее.
показать весь комментарий
17.07.2020 08:54 Ответить
"Подуди..- Это когда на параходе..!!"
показать весь комментарий
моральные и не только уроды!!!
показать весь комментарий
А взагалі,народ,треба визнати,що ці зелені сосни народу віртуози своєї справи.Так майстерно мають сімдесятитрьохвідсотковий лохторат в усі отвори,а ті лише очима кліпають і **********.
16.07.2020 23:53 Ответить
)))))афигеть...
16.07.2020 23:54 Ответить
Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 3863
17.07.2020 00:00 Ответить
Кто-то может навскидку назвать хоть что-то, что зелёная зараза не угробила за год?
показать весь комментарий
Хоть Ярош и не герой моего романа, но тут я согласен на 1000%

Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 8862
17.07.2020 00:07 Ответить
надо у авакяна спросить, он точно знает!
показать весь комментарий
а у меня, по ощущениям, зе-власть "год за три идет".
уже никак не могу дождаться выборов.
17.07.2020 00:05 Ответить
Эй!Да?))
17.07.2020 00:08 Ответить
Бой должен длиться 13 секунд: 2 секунды на сближение, 1 секунда на удар, 10 секунд на отсчет рефери.(Майк Тайсон)
17.07.2020 00:09 Ответить
Прочитал комментаторов и осознал неизбежность результатов всего происходящего.
17.07.2020 00:13 Ответить
...Сьогодення Україна...?! https://www.youtube.com/watch?v=nKjuN_r2qQw Включите субтитры. Шамиль Басаев Нохчи Борз.увімкніть субтитри !!!
17.07.2020 00:15 Ответить
Дайте 100 днів...
100 днів мало - дайте півроку ...
півроку мало - через рік побачите як змінилась Україна...
рік мало - потрібен деякий час...
17.07.2020 00:17 Ответить
Он чё дебил? Сколько им *** ещё времени надо, кончитам. У них же вся полното власти. У Пети-шоколадного такой не было и близко...
17.07.2020 00:27 Ответить
ну дайте им ещё 100 дней
17.07.2020 00:43 Ответить
Петьці ж дали добути весь термін
показать весь комментарий
17.07.2020 08:00 Ответить
А может по сопатке или пенделя?
17.07.2020 09:01 Ответить
Рано, рано... А потом - вдруг поздно. В Ростове уже не достать. Звучит знакомо...
17.07.2020 00:57 Ответить
Да ты чё, родной ? У вас монобольшинство. Вы его получили под вопли про "свинарчуков" и под обещания "закончить войну, потому что она выгодна только Пороху".
Ну и ? Как успехи с окончанием войны, за$ранцы ?
17.07.2020 01:23 Ответить
как успехи с борьбой с бациллой в Авсралии?
все еще думаете, шо ето банкирская придумка?
17.07.2020 04:30 Ответить
Yes, absolutely. It is a scamdemic hoax.
17.07.2020 05:01 Ответить
whatever, you not answering the question)))
17.07.2020 05:08 Ответить
In Australia this is very weak seasonal flu. The mortality rate is practically zero. All the hype is stirred up by the mass media. The scamdemic will end on the same day when the Federal government decides to nationalize the TV channels.
17.07.2020 05:22 Ответить
ready to die like us?
17.07.2020 05:12 Ответить
по штуке метвяков в день?
17.07.2020 05:18 Ответить
Что значит "рано"? Экономика развалится раньше. Они дают себе годы на востановление не понимая, что Украина уже на грани и заглядывает в пропасть. Нет тех долгих лет на поправку. Нужно было решать прямо сейчас.
17.07.2020 01:40 Ответить
почему нет?
а когда вас, разумковских- зеленых аслов оценивать?
обозначьтесь, колованы по срокам.... )))
17.07.2020 01:40 Ответить
* читать вместо "колованы" - "казлы зеленые"
17.07.2020 02:00 Ответить
Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков.

=============
Полностью согласен! Реальная оценка будет через год-три, когда Все знают, что ложка дегтя бочку мёда испортит. Вот если эту ложку удалить сразу то мед можно спасти, если через короткое время, то мед тоже можно спасти, но уже в меньшем количестве, а вот если оставить...
17.07.2020 01:47 Ответить
на 2м сроке будет, а может на 4м,
а может после обнуления на 3м - зависит от степени падлючести переизбираемого ... )))
показать весь комментарий
17.07.2020 01:58 Ответить
шо та давно не слышал выступления мадам мендель за политика мировога масштаба!
мабуть масштаб сузился, до не неприятия его (масштаба) политиком мировога масштабa )))
17.07.2020 02:15 Ответить
Ей некогда, она беременна. После скандала сделала аборт.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:41 Ответить
Роздача "слугам" оселедців триває.
Разумков, тримай:
Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 5482
17.07.2020 03:46 Ответить
Багато чи мало зробила зевлада? Це таке ж випробування, яке робив аптекар Кошкін
https://m.youtube.com/watch?v=_MHvwL9zZcQ
17.07.2020 05:24 Ответить
Я стесняюсь спросить, а когда можно будет?
17.07.2020 06:44 Ответить
Когда зазвонят колокола.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:04 Ответить
через 100 дней
17.07.2020 11:36 Ответить
Провал власти рано оценивать - еще не достигли дна.
17.07.2020 06:56 Ответить
Ну почему же....в самый раз. В курсе, что царек в Крым не поехал? Дык вот почему.....
https://twitter.com/just_whatever/status/1283789190346481669?s=19.

В Хабаровск вводят Росгвардию ...с БТРами. Ну что? Смотрим новый Норд Ост или Беслан?
А говорите рано смотреть провали....не, не, не! Устраивайтесь поудобней, не переключайтесь на другой канал.
Кстати россияне......хотите жить? - Беритесь за оружие? ?.....а у вас просто нет другого выхода. Гы-гы-гы. Ну что доигрались с зелеными царьками???
17.07.2020 07:07 Ответить
17.07.2020 07:35 Ответить
долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен. Это успех или провал? Или это деньги?
17.07.2020 07:48 Ответить
Так оценивать провалы каждого из вас будет реформированный вами суд.
17.07.2020 08:00 Ответить
Что оно несет, это пучеглазое недоразумение?
Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 386
17.07.2020 08:17 Ответить
ну если провалы это единственное ваше достижение, то тогда да, еще рановато)
17.07.2020 08:25 Ответить
В зелені вже є своя апазіція як троцкісти і сталінсти, вона так і сказала - немає за що зачепитись .
17.07.2020 08:37 Ответить
Неужто больше нельзя "шатать будку"? Каста неприкасаемых? Какие мы нежные!
17.07.2020 08:51 Ответить
Сейчас рано, потом поздно... Будем молчать и слышать. "Сара, ти слишишь как пахнут ети духи? Канешна слишу, я шо глухая?!"
17.07.2020 09:02 Ответить
а не задержалась ли ета криворогатая шобла в Киеве?
и не прижилась ли?
17.07.2020 09:18 Ответить
Какие провалы ...?это дно))
17.07.2020 09:32 Ответить
...Пока рано оценивать провалы власти. Провалы власти надо начинать оценивать, когда уже будет поздно.
Так,что ли?
17.07.2020 09:35 Ответить
вы непробиваемые идиоты - оближите любого......
стыдно....
17.07.2020 09:38 Ответить
"Вчера было рано, завтра будет поздно, надо брать сегодня".
В.И.Ленин.
17.07.2020 09:51 Ответить
Придурок... уже поздно оценивать....
17.07.2020 10:10 Ответить
еще не много такого веселья от зеопарка и "рано оценивать провалы" превратится в "поздно пить боржоми"
17.07.2020 10:23 Ответить
ничего себе рано.....зелень, вы уже почти полтора года у власти......считать можете сколько это дней?....а, если быть точнее - вы уже 500 дней у власти......на пальцах можете проверить....это в пять раз больше, чем 100 дней, после которых в норме оценивалась работа прежних президентов и Рады.......или вы считаете, что вам позволят как ***** 36 лет быть у власти в Украине?....чтобы вы могли понять, что страна под управлением "слуг народа" в глубокой сраке....ваш зеля это уже сейчас признал, между прочим...
17.07.2020 10:49 Ответить
Свій голова правління НБУ, свій голова АМК України, свій генпрокурор, своя монобільшість, сам призначив всіх міністрів.
Тупо все своє.
Так де ж та манна небесна? Хто заважає найвеличнішому Зебобіку зробити народ щасливим та багатим, як обіцяв ?
І саме головне, хто зараз наживається на війні?
17.07.2020 11:24 Ответить
Ежели рано ,то скока же вы собрались сидеть на шее украинцев? Не-а ,собирайте чемодан!
17.07.2020 11:29 Ответить
Дайте їм ще сто років.
17.07.2020 11:30 Ответить
Аге ж рано. Ще років 4 подрочіть у вру, попереписуйтеся зі шльондрами, депутатам квитки на вистави пороздавайте, у Велюрі похавайте і тд.
17.07.2020 11:44 Ответить
 
 