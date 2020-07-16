Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков. ВIДЕО
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що про негативні або позитивні результати роботи діючої влади говорити ще рано.
Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що сьогодні поки рано оцінювати провали влади і так само оцінювати позитивні результати роботи. Для того, щоб це подивитись, має пройти якийсь час, це по-перше", - зазначив глава ВР.
По-друге, за словами Разумкова, Україна продовжує жити у виборчому періоді і це позначається на оцінці влади.
"Були президентські, парламентські вибори, зараз починаються місцеві вибори. І це так само відбивається на оцінці тих чи інших рішень, як влади, як парламенту в цілому, президента, Кабінету міністрів. Це деяка призма, через яку український виборець, український громадянин дивиться, зокрема, на народних депутатів, і на представників тих чи інших політичних сил на місцях", - пояснив голова парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
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8. Президент в неадеквате и потерял последние нити управления страной.
9. Страной реально управляют олигархи, которым президент отдал страну на откуп.
10. У армии нет главнокомандующего.
А я гуляю, а я хмелею и ни о чём ни плачу, ни жалею.
«Все животные равны, но некоторые равнее» - Джордж Оруэлл.
уже никак не могу дождаться выборов.
100 днів мало - дайте півроку ...
півроку мало - через рік побачите як змінилась Україна...
рік мало - потрібен деякий час...
Ну и ? Как успехи с окончанием войны, за$ранцы ?
все еще думаете, шо ето банкирская придумка?
а когда вас, разумковских- зеленых аслов оценивать?
обозначьтесь, колованы по срокам.... )))
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Полностью согласен! Реальная оценка будет через год-три, когда Все знают, что ложка дегтя бочку мёда испортит. Вот если эту ложку удалить сразу то мед можно спасти, если через короткое время, то мед тоже можно спасти, но уже в меньшем количестве, а вот если оставить...
а может после обнуления на 3м - зависит от степени падлючести переизбираемого ... )))
мабуть масштаб сузился, до не неприятия его (масштаба) политиком мировога масштабa )))
Разумков, тримай:
https://m.youtube.com/watch?v=_MHvwL9zZcQ
https://twitter.com/just_whatever/status/1283789190346481669?s=19.
В Хабаровск вводят Росгвардию ...с БТРами. Ну что? Смотрим новый Норд Ост или Беслан?
А говорите рано смотреть провали....не, не, не! Устраивайтесь поудобней, не переключайтесь на другой канал.
Кстати россияне......хотите жить? - Беритесь за оружие? ?.....а у вас просто нет другого выхода. Гы-гы-гы. Ну что доигрались с зелеными царьками???
и не прижилась ли?
Так,что ли?
стыдно....
В.И.Ленин.
Тупо все своє.
Так де ж та манна небесна? Хто заважає найвеличнішому Зебобіку зробити народ щасливим та багатим, як обіцяв ?
І саме головне, хто зараз наживається на війні?