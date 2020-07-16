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Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков. ВIДЕО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що про негативні або позитивні результати роботи діючої влади говорити ще рано.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що сьогодні поки рано оцінювати провали влади і так само оцінювати позитивні результати роботи. Для того, щоб це подивитись, має пройти якийсь час, це по-перше", - зазначив глава ВР.

По-друге, за словами Разумкова, Україна продовжує жити у виборчому періоді і це позначається на оцінці влади.

"Були президентські, парламентські вибори, зараз починаються місцеві вибори. І це так само відбивається на оцінці тих чи інших рішень, як влади, як парламенту в цілому, президента, Кабінету міністрів. Це деяка призма, через яку український виборець, український громадянин дивиться, зокрема, на народних депутатів, і на представників тих чи інших політичних сил на місцях", - пояснив голова парламенту.

Читайте також: Постанову про призначення місцевих виборів буде ухвалено після зміни меж районів, - Разумков

Автор: 

Разумков Дмитро (1528) Слуга народу (2816)


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Топ коментарі
+52
Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 6980
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16.07.2020 23:44
+39
Шутка вечера !!!
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16.07.2020 23:41
+33
Добавь.
8. Президент в неадеквате и потерял последние нити управления страной.
9. Страной реально управляют олигархи, которым президент отдал страну на откуп.
10. У армии нет главнокомандующего.
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16.07.2020 23:57
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Шутка вечера !!!
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16.07.2020 23:41 Відповісти
Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 9027
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17.07.2020 00:03 Відповісти
Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 1698
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17.07.2020 08:21 Відповісти
Что еще 100 дней дать?
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16.07.2020 23:42 Відповісти
Не, просто он имел в виду, что они еще не закончили...Еще не все провалы мы увидели
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17.07.2020 00:08 Відповісти
Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 6980
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16.07.2020 23:44 Відповісти
Добавь.
8. Президент в неадеквате и потерял последние нити управления страной.
9. Страной реально управляют олигархи, которым президент отдал страну на откуп.
10. У армии нет главнокомандующего.
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16.07.2020 23:57 Відповісти
Ще не все уколошкали?
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16.07.2020 23:47 Відповісти
еще рано? а чего еще ждать?
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16.07.2020 23:47 Відповісти
Следующего "мессии" от олигархов. Новая кукла для люмпена -- это именно Разумков. Зелю тихо сливают.
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16.07.2020 23:59 Відповісти
так все шито белыми нитками... это же приспособленец не в первом поколении
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17.07.2020 00:14 Відповісти
Ну что?. В красивой обертке и товар не нужен. Шута же тупого люмпен выбрал.
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17.07.2020 00:49 Відповісти
Сосни народу ще один рік просять?
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16.07.2020 23:48 Відповісти
Учёные провели исследования памяти лохтората зелёных, у некоторых из них данные храняться дольше года... и надо немного подождать.
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16.07.2020 23:48 Відповісти
Ещё не поздно, ещё не рано, не ухожу я из ресторана.
А я гуляю, а я хмелею и ни о чём ни плачу, ни жалею.
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16.07.2020 23:49 Відповісти
«Пока рано оценивать провалы власти» - Разумков.
«Все животные равны, но некоторые равнее» - Джордж Оруэлл.
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16.07.2020 23:49 Відповісти
Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 1400
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16.07.2020 23:50 Відповісти
Понятно - это попросту инициативные идиоты. Нет ничего страшнее.
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17.07.2020 08:54 Відповісти
"Подуди..- Это когда на параходе..!!"
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16.07.2020 23:51 Відповісти
моральные и не только уроды!!!
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16.07.2020 23:52 Відповісти
А взагалі,народ,треба визнати,що ці зелені сосни народу віртуози своєї справи.Так майстерно мають сімдесятитрьохвідсотковий лохторат в усі отвори,а ті лише очима кліпають і **********.
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16.07.2020 23:53 Відповісти
)))))афигеть...
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16.07.2020 23:54 Відповісти
Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 3863
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17.07.2020 00:00 Відповісти
Кто-то может навскидку назвать хоть что-то, что зелёная зараза не угробила за год?
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17.07.2020 00:02 Відповісти
Хоть Ярош и не герой моего романа, но тут я согласен на 1000%

Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 8862
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17.07.2020 00:07 Відповісти
надо у авакяна спросить, он точно знает!
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17.07.2020 00:21 Відповісти
а у меня, по ощущениям, зе-власть "год за три идет".
уже никак не могу дождаться выборов.
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17.07.2020 00:05 Відповісти
Эй!Да?))
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17.07.2020 00:08 Відповісти
Бой должен длиться 13 секунд: 2 секунды на сближение, 1 секунда на удар, 10 секунд на отсчет рефери.(Майк Тайсон)
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17.07.2020 00:09 Відповісти
Прочитал комментаторов и осознал неизбежность результатов всего происходящего.
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17.07.2020 00:13 Відповісти
...Сьогодення Україна...?! https://www.youtube.com/watch?v=nKjuN_r2qQw Включите субтитры. Шамиль Басаев Нохчи Борз.увімкніть субтитри !!!
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17.07.2020 00:15 Відповісти
Дайте 100 днів...
100 днів мало - дайте півроку ...
півроку мало - через рік побачите як змінилась Україна...
рік мало - потрібен деякий час...
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17.07.2020 00:17 Відповісти
Он чё дебил? Сколько им *** ещё времени надо, кончитам. У них же вся полното власти. У Пети-шоколадного такой не было и близко...
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17.07.2020 00:27 Відповісти
ну дайте им ещё 100 дней
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17.07.2020 00:43 Відповісти
Петьці ж дали добути весь термін
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17.07.2020 08:00 Відповісти
А может по сопатке или пенделя?
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17.07.2020 09:01 Відповісти
Рано, рано... А потом - вдруг поздно. В Ростове уже не достать. Звучит знакомо...
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17.07.2020 00:57 Відповісти
Да ты чё, родной ? У вас монобольшинство. Вы его получили под вопли про "свинарчуков" и под обещания "закончить войну, потому что она выгодна только Пороху".
Ну и ? Как успехи с окончанием войны, за$ранцы ?
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17.07.2020 01:23 Відповісти
как успехи с борьбой с бациллой в Авсралии?
все еще думаете, шо ето банкирская придумка?
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17.07.2020 04:30 Відповісти
Yes, absolutely. It is a scamdemic hoax.
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17.07.2020 05:01 Відповісти
whatever, you not answering the question)))
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17.07.2020 05:08 Відповісти
In Australia this is very weak seasonal flu. The mortality rate is practically zero. All the hype is stirred up by the mass media. The scamdemic will end on the same day when the Federal government decides to nationalize the TV channels.
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17.07.2020 05:22 Відповісти
ready to die like us?
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17.07.2020 05:12 Відповісти
по штуке метвяков в день?
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17.07.2020 05:18 Відповісти
Что значит "рано"? Экономика развалится раньше. Они дают себе годы на востановление не понимая, что Украина уже на грани и заглядывает в пропасть. Нет тех долгих лет на поправку. Нужно было решать прямо сейчас.
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17.07.2020 01:40 Відповісти
почему нет?
а когда вас, разумковских- зеленых аслов оценивать?
обозначьтесь, колованы по срокам.... )))
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17.07.2020 01:40 Відповісти
* читать вместо "колованы" - "казлы зеленые"
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17.07.2020 02:00 Відповісти
Пока рано оценивать провалы власти, - Разумков.

=============
Полностью согласен! Реальная оценка будет через год-три, когда Все знают, что ложка дегтя бочку мёда испортит. Вот если эту ложку удалить сразу то мед можно спасти, если через короткое время, то мед тоже можно спасти, но уже в меньшем количестве, а вот если оставить...
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17.07.2020 01:47 Відповісти
на 2м сроке будет, а может на 4м,
а может после обнуления на 3м - зависит от степени падлючести переизбираемого ... )))
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17.07.2020 01:58 Відповісти
шо та давно не слышал выступления мадам мендель за политика мировога масштаба!
мабуть масштаб сузился, до не неприятия его (масштаба) политиком мировога масштабa )))
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17.07.2020 02:15 Відповісти
Ей некогда, она беременна. После скандала сделала аборт.
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18.07.2020 07:41 Відповісти
Роздача "слугам" оселедців триває.
Разумков, тримай:
Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 5482
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17.07.2020 03:46 Відповісти
Багато чи мало зробила зевлада? Це таке ж випробування, яке робив аптекар Кошкін
https://m.youtube.com/watch?v=_MHvwL9zZcQ
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17.07.2020 05:24 Відповісти
Я стесняюсь спросить, а когда можно будет?
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17.07.2020 06:44 Відповісти
Когда зазвонят колокола.
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17.07.2020 09:04 Відповісти
через 100 дней
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17.07.2020 11:36 Відповісти
Провал власти рано оценивать - еще не достигли дна.
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17.07.2020 06:56 Відповісти
Ну почему же....в самый раз. В курсе, что царек в Крым не поехал? Дык вот почему.....
https://twitter.com/just_whatever/status/1283789190346481669?s=19.

В Хабаровск вводят Росгвардию ...с БТРами. Ну что? Смотрим новый Норд Ост или Беслан?
А говорите рано смотреть провали....не, не, не! Устраивайтесь поудобней, не переключайтесь на другой канал.
Кстати россияне......хотите жить? - Беритесь за оружие? ?.....а у вас просто нет другого выхода. Гы-гы-гы. Ну что доигрались с зелеными царьками???
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17.07.2020 07:07 Відповісти
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17.07.2020 07:35 Відповісти
долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен. Это успех или провал? Или это деньги?
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17.07.2020 07:48 Відповісти
Так оценивать провалы каждого из вас будет реформированный вами суд.
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17.07.2020 08:00 Відповісти
Что оно несет, это пучеглазое недоразумение?
Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков - Цензор.НЕТ 386
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17.07.2020 08:17 Відповісти
ну если провалы это единственное ваше достижение, то тогда да, еще рановато)
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17.07.2020 08:25 Відповісти
В зелені вже є своя апазіція як троцкісти і сталінсти, вона так і сказала - немає за що зачепитись .
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17.07.2020 08:37 Відповісти
Неужто больше нельзя "шатать будку"? Каста неприкасаемых? Какие мы нежные!
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17.07.2020 08:51 Відповісти
Сейчас рано, потом поздно... Будем молчать и слышать. "Сара, ти слишишь как пахнут ети духи? Канешна слишу, я шо глухая?!"
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17.07.2020 09:02 Відповісти
а не задержалась ли ета криворогатая шобла в Киеве?
и не прижилась ли?
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17.07.2020 09:18 Відповісти
Какие провалы ...?это дно))
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17.07.2020 09:32 Відповісти
...Пока рано оценивать провалы власти. Провалы власти надо начинать оценивать, когда уже будет поздно.
Так,что ли?
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17.07.2020 09:35 Відповісти
вы непробиваемые идиоты - оближите любого......
стыдно....
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17.07.2020 09:38 Відповісти
"Вчера было рано, завтра будет поздно, надо брать сегодня".
В.И.Ленин.
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17.07.2020 09:51 Відповісти
Придурок... уже поздно оценивать....
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17.07.2020 10:10 Відповісти
еще не много такого веселья от зеопарка и "рано оценивать провалы" превратится в "поздно пить боржоми"
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17.07.2020 10:23 Відповісти
ничего себе рано.....зелень, вы уже почти полтора года у власти......считать можете сколько это дней?....а, если быть точнее - вы уже 500 дней у власти......на пальцах можете проверить....это в пять раз больше, чем 100 дней, после которых в норме оценивалась работа прежних президентов и Рады.......или вы считаете, что вам позволят как ***** 36 лет быть у власти в Украине?....чтобы вы могли понять, что страна под управлением "слуг народа" в глубокой сраке....ваш зеля это уже сейчас признал, между прочим...
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17.07.2020 10:49 Відповісти
Свій голова правління НБУ, свій голова АМК України, свій генпрокурор, своя монобільшість, сам призначив всіх міністрів.
Тупо все своє.
Так де ж та манна небесна? Хто заважає найвеличнішому Зебобіку зробити народ щасливим та багатим, як обіцяв ?
І саме головне, хто зараз наживається на війні?
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17.07.2020 11:24 Відповісти
Ежели рано ,то скока же вы собрались сидеть на шее украинцев? Не-а ,собирайте чемодан!
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17.07.2020 11:29 Відповісти
Дайте їм ще сто років.
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17.07.2020 11:30 Відповісти
Аге ж рано. Ще років 4 подрочіть у вру, попереписуйтеся зі шльондрами, депутатам квитки на вистави пороздавайте, у Велюрі похавайте і тд.
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17.07.2020 11:44 Відповісти
 
 