Поки рано оцінювати провали влади, - Разумков. ВIДЕО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що про негативні або позитивні результати роботи діючої влади говорити ще рано.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що сьогодні поки рано оцінювати провали влади і так само оцінювати позитивні результати роботи. Для того, щоб це подивитись, має пройти якийсь час, це по-перше", - зазначив глава ВР.

По-друге, за словами Разумкова, Україна продовжує жити у виборчому періоді і це позначається на оцінці влади.

"Були президентські, парламентські вибори, зараз починаються місцеві вибори. І це так само відбивається на оцінці тих чи інших рішень, як влади, як парламенту в цілому, президента, Кабінету міністрів. Це деяка призма, через яку український виборець, український громадянин дивиться, зокрема, на народних депутатів, і на представників тих чи інших політичних сил на місцях", - пояснив голова парламенту.

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