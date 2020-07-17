Новый бронежилет для украинской армии не прошел первые испытания, - СМИ. ВИДЕО

Новые модели модульных бронежилетов, которые для украинской армии разрабатывают на замену "Корсаров", не прошли первые испытания в Минобороны.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Также журналисты обнаружили, что новые технические параметры Минобороны, по которым разрабатывают бронежилеты для будущих закупок, были прописаны под конкретного производителя.

В 2016 году в Минобороны решили разработать новый модульный бронежилет с учетом мирового передового опыта. Он должен был заменить бронежилеты типа "Корсар". При министерстве создали рабочую группу, которая выписала конструкцию будущего изделия, баллистические и другие требования.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Журналисты опубликовали записи разговоров фигурантов "дела Марченко": Они себе там карманы набивают нах#й, а ты за эту х#йню п#зды получаешь. ВИДЕО

Однако в апреле 2019 года в министерстве определились с новыми техническими параметрами, по которым будут разрабатывать бронежилеты для будущих закупок - без наработок рабочей группы.

"И они больше соответствуют требованиям и возможностям конкретного производителя - предприятия "Темп-3000", которое производит "Корсары" и сейчас является единственным поставщиком бронежилетов для армии. С тех пор изменения в документ не вносились", - говорится в расследовании.

Как стало известно "Схемам", с тех пор прошли как минимум два первых тестирования потенциальных новых бронежилетов для армии. И одно из них, как обнаружили журналисты, провалилось.

Также на Цензор.НЕТ: В 2018 году в Украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары", - директор Харьковского завода СИЗ Федоров

Согласно документам, в нем приняли участие две компании - "Темп-3000", который производит "Корсары", и чешская фирма EccentriCITY INVEST s.r.o. Баллистический пакет - так называемая "мягкий защита" - чешских изделий "не выдержал баллистических испытаний" и не соответствует заявленному классу.

Журналисты выяснили, что чешская EccentriCITY INVEST на самом деле является дилером "Темп-3000" - предприятия, которое фигурирует в так называемом "деле Марченко" о закупке "бронежилетов, которые простреливаются".

В комментарии "Схемам" основатель и руководитель "Темпа" Юрий Евтушенко заверил, что чешская фирма "не просто дилер, а партнер, с которым предприятие идет в НАТО" и который, к тому же, якобы имеет собственное производство.

Читайте также: Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор "Баллистики" Довгий. ДОКУМЕНТ

"Схемы" также обнаружили, что в технических параметрах Минобороны есть требование к бронежилетам, которому соответствует только продукция "Темпа-3000" и его партнеров. Это испытание температурой 180 градусов.

О дискриминационности этого требования по отношению к другим производителям бронежилетов, возможно, знали на высшем уровне в Минобороны. Об этом свидетельствует запись, на которой человек, голос которого похож на голос тогдашнего начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, говорит с министром Степаном Полтораком.