Новый бронежилет для украинской армии не прошел первые испытания, - СМИ. ВИДЕО

Новые модели модульных бронежилетов, которые для украинской армии разрабатывают на замену "Корсаров", не прошли первые испытания в Минобороны.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Также журналисты обнаружили, что новые технические параметры Минобороны, по которым разрабатывают бронежилеты для будущих закупок, были прописаны под конкретного производителя.

В 2016 году в Минобороны решили разработать новый модульный бронежилет с учетом мирового передового опыта. Он должен был заменить бронежилеты типа "Корсар". При министерстве создали рабочую группу, которая выписала конструкцию будущего изделия, баллистические и другие требования.

Однако в апреле 2019 года в министерстве определились с новыми техническими параметрами, по которым будут разрабатывать бронежилеты для будущих закупок - без наработок рабочей группы.

"И они больше соответствуют требованиям и возможностям конкретного производителя - предприятия "Темп-3000", которое производит "Корсары" и сейчас является единственным поставщиком бронежилетов для армии. С тех пор изменения в документ не вносились", - говорится в расследовании.

Как стало известно "Схемам", с тех пор прошли как минимум два первых тестирования потенциальных новых бронежилетов для армии. И одно из них, как обнаружили журналисты, провалилось.Новый бронежилет для украинской армии не прошел первые испытания, - СМИ 01

Согласно документам, в нем приняли участие две компании - "Темп-3000", который производит "Корсары", и чешская фирма EccentriCITY INVEST s.r.o. Баллистический пакет - так называемая "мягкий защита" - чешских изделий "не выдержал баллистических испытаний" и не соответствует заявленному классу.

Журналисты выяснили, что чешская EccentriCITY INVEST на самом деле является дилером "Темп-3000" - предприятия, которое фигурирует в так называемом "деле Марченко" о закупке "бронежилетов, которые простреливаются".

В комментарии "Схемам" основатель и руководитель "Темпа" Юрий Евтушенко заверил, что чешская фирма "не просто дилер, а партнер, с которым предприятие идет в НАТО" и который, к тому же, якобы имеет собственное производство.

"Схемы" также обнаружили, что в технических параметрах Минобороны есть требование к бронежилетам, которому соответствует только продукция "Темпа-3000" и его партнеров. Это испытание температурой 180 градусов.

О дискриминационности этого требования по отношению к другим производителям бронежилетов, возможно, знали на высшем уровне в Минобороны. Об этом свидетельствует запись, на которой человек, голос которого похож на голос тогдашнего начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, говорит с министром Степаном Полтораком.

+11
Ага не смеши. Если народ выбрал клоуна то он только каналы копать может чем и займется в СССР 2.0!
17.07.2020 20:36 Ответить
+7
Ты баню с духовкой не перепутал?
17.07.2020 20:40 Ответить
+6
тссс... может одним кацапом меньше будет
17.07.2020 20:41 Ответить
Можем даже на Марсе колонию создать ! Если бы не 5я коллона и коррупция повсюду !
17.07.2020 20:34 Ответить
17.07.2020 20:36 Ответить
Что такое сссср 2.0 ???
17.07.2020 20:38 Ответить
Это что ***** сейчас строит или пытается выстроить!
показать весь комментарий
17.07.2020 20:39 Ответить
А мы как раз его цель. И судя по мудрому нариду то я бы не сказал что этот сценарий фантастичный!
показать весь комментарий
17.07.2020 20:43 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2020 20:45 Ответить
Ага. Особисто...
показать весь комментарий
17.07.2020 20:41 Ответить
Знаєте, пане, я вже рік намагаюсь зрозуміти: що для ЗЕ! головне, але все, що побачив - то флюгер, який крутиться в залежності від побажань "поважних бізнесменів", але трохи збавляє оберти, коли на вулицю виходять люди з протестами.
Подальшу долю, якщо так і лишиться, вгадати не дуже складно
17.07.2020 20:50 Ответить
Просто никогда не делали!
показать весь комментарий
17.07.2020 20:35 Ответить
нельзя такое спрашивать. это не мыролюбно, и не повинницки, не по реформаторски.
17.07.2020 20:40 Ответить
І тим більш не по-криворізськи Там Юзік все вже пояснив і тримає під контролем!
17.07.2020 20:43 Ответить
Разработчики из шайки ************ наверно.
17.07.2020 20:33 Ответить
180 градусов это стандартная процедура в НАТО что-бы он не расплавился и не привел ещё к большим повреждениям бойца!
17.07.2020 20:34 Ответить
Ви натівськи стандарт бачили? Найвищий температурний показник у світі 70градусі для бронежилета. В Україні згідно ДСТУ +40.

Відносно горючості, втому ж стандарті нато вказано, що горючість бронежилета має бути на рівні горючості форми. Умовна кажучи вам не потрібно вогнетривкий бронежилет, якщо на вас горить форма.
19.07.2020 10:53 Ответить
на полтароке испытать
17.07.2020 20:36 Ответить
Тоесть заказывает клоун, а испытывать на прошлом министре обороны?
показать весь комментарий
17.07.2020 21:43 Ответить
на толстую рожу марченко тоже одеть и с бронебойными
17.07.2020 20:37 Ответить
180градусов, это много,я в бане такую температуру редко ставлю.
17.07.2020 20:37 Ответить
17.07.2020 20:40 Ответить
17.07.2020 20:41 Ответить
Это не много. Как раз для этого и испытывают что-бы при горении в БТР ты не получил ожегов ещё от бронежелета. Короче это стандартное испытание в НАТО!
17.07.2020 20:41 Ответить
Ты в БАНЕ хоть 120 представляешь?
17.07.2020 20:42 Ответить
При чем тут баня? Ты считаешь в НАТО дураки сидят? Вобще пишу что это стандартная процедура без неё в НАТО броник не сертефецируют!
17.07.2020 20:44 Ответить
Брехня , в брониках НАТО используется вьісокомолекулярньій полиєтилен , а 5 минут при 180 градусах записали только для того , чтобьі тест мог пройти только кевлар . Заинтересован "Темп", такая примитивная борьба с конкурентами.
17.07.2020 21:09 Ответить
Ha ceгoдняшний дeнь ******** пepeдoвым видoм бpoнeoдeжды c 1 пo З клacc (c тoчки зpeния вeca) cчитaютcя бpoнeвыe пaнeли нa ocнoвe вoлoкoн CBMПЭ (cвepxвыcoкoмoдульнoгo пoлиэтилeнa). Так что твой пенопласт годится только для 1-3 класса защиты!
17.07.2020 23:25 Ответить
Boлoкнa CBMПЭ имeют выcoкую пpoчнocть, дoгoняя apaмидныe. Бaллиcтичecкиe издeлия из CBMПЭ имeют пoлoжитeльную плaвучecть и нe тepяют пpи этoм cвoиx зaщитныx cвoйcтв, в oтличиe oт apaмидныx вoлoкoн. Oднaкo CBMПЭ coвepшeннo нe пoдxoдит для изгoтoвлeния бpoнeжилeтoв для apмии. B вoeнныx уcлoвияx вeликa вepoятнocть кoнтaктa бpoнeжилeтa c oгнeм или pacкaлeнными пpeдмeтaми. Бoлee тoгo, зaчacтую бpoнeжилeт иcпoльзуeтcя в кaчecтвe пoдcтилки. A CBMПЭ, кaкими бы cвoйcтвaми oн ни oблaдaл, ocтaeтcя вce жe пoлиэтилeнoм, пpeдeльнaя тeмпepaтуpa экcплуaтaции кoтopoгo нe пpeвышaeт 90 гpaдуcoв Цeльcия. Oднaкo CBMПЭ oтличнo пoдxoдит для изгoтoвлeния пoлицeйcкиx жилeтoв.
17.07.2020 23:27 Ответить
Лист сталь 3 товщиною 3 мм спереду потім герметик потім плитка керамічна бажано 5-6 мм потім герметик потім знов плитка керамічна потім герметик потім лист пластику бажано полікарбонату листового товщиною 3 мм длянедопущення пораненя керамічною плиткою І ***** ВСЕ !!!! Пластина готова . Я відстрілював цю пластину 13 постріл тільки пробив іі , і то після того як зруйнувалась плитка в пісок . Вага виходить маленька .
18.07.2020 00:26 Ответить
И стоит такой бронежилет как БТР!
18.07.2020 07:21 Ответить
Саме так цілих 300 грн а іх потрібно 2 пластини А ЦЕ АЖ 600 гривень . Ну дуже дорого .
18.07.2020 08:20 Ответить
Про СВМПЕ вы у ТЕМПА на сайте прочитали?

к вашему сведению 1-2 клас это мягкие жилеты. СВМПЕ прочнее кевлара, по этому второй класс делают только из СВМПЕ, Третий клас на кевларе вообще получить не возможно.

Кевлар используют только на 1 и 1а клас по ДСТУ 4103
19.07.2020 10:56 Ответить
Да у тебя не баня а хамам, я при меньше 220 мёрзну.
17.07.2020 20:45 Ответить
Это ты про Зеленского рассказываешь?!
17.07.2020 20:42 Ответить
На «картинке голос похожий» только Марченко(!) и какой-то Саковець(!!!), а в статье (последний абзац последнее предложение) - фамилии Марченко и Полторак(!!!).....☹️
17.07.2020 20:40 Ответить
смотрите весь сюжет https://www.youtube.com/watch?v=TrIaY4k8wvA&feature=youtu.be Як для армії закупили «бронежилети, що прострілюються» і що нового в «справі Марченка»? | СХЕМИ №267
19.07.2020 10:59 Ответить
Ця розмова з області як Порошенко вітав *****
17.07.2020 20:44 Ответить
Коротше кажучи,потрібно просто купляти,наприклад в США.
17.07.2020 20:46 Ответить
А нафхыюуя нам там броне ,типа техника,иппать их всехнаах с ргдешников по периметру обнаружения...
17.07.2020 20:53 Ответить
~~~~~ну то шо ?! приглашаете на стрельбище анжинеров. читаете Расчетный лист о зарплате.
С максималки и начинаете проверку готового изделия.Последствия брака-при исполнении служебного долга. Вариантов на войне других не бывает.....
https://buh.ligazakon.net/analitycs/180497_raschetnyy-list-o-zarplate-kakim-sposobom-i-po-kakoy-forme-predostavlyat
17.07.2020 20:53 Ответить
може монику в ее нарядить и пострелять из всекалибров?
може тогда дойдет?
17.07.2020 21:03 Ответить
Кроме "мягкой брони" , есть проблема и с бронеплитами. Украина имеет производство титана и его сплавов , есть разработки ин-та Патона по титановому бронесплаву Т-110, єта броня разрабатьівалась по заказу Мин.обороньі при Гриценко и прошла госиспьітания . Бери и делай , все для єтого есть. Снизить вес бронежилета на пару килограммов - большое дело. И на єкспорт пойдет .
17.07.2020 21:17 Ответить
короче - заявляния зели "мы ссделаем все луцше!" оказались туфтой...
17.07.2020 21:28 Ответить
Этих млядей, одеть в эти броники и расстрелять
17.07.2020 21:47 Ответить
Это было уже при "бубочке" или ещё при "Святом" Петре? Шо скажите, соевоголовые?
17.07.2020 21:59 Ответить
Береш керамогранітну плитку 2 штуки по 10 мм робиш міжними зазор 5 мм й заливаєш герметиком так само з однієі сторони клеіш метал 3 мм з другоі сторони полікарбонат 3 мм . Ще раз . Вирізаєш під розмір плитки полікарбонат метал береш дві плитки й склеюєш все це герметиком . 13 постріл з аксу тільки пробив цей сендвіч фото іспмиів маю . ТАК ЩО РОБІТЬ І НЕ ЧЕКАЙТЕ З МОРЯ ПОГОДИ БО ГРУДАК ВАШ А НЕ ОФІЦЕРІВ
18.07.2020 00:20 Ответить
все это имеет только одно название - САБОТАЖ!
18.07.2020 09:55 Ответить
почему не рикошетит?
18.07.2020 11:36 Ответить
ну не епт ли?! а сам производитель перед испытаниями шо ли не проверял их или проверял из воздушек? упорото пробивают дно и роются уже за дном пропасти, может они знают что то, что там зарыто?
18.07.2020 18:37 Ответить
 
 