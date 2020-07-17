РУС
Минобороны не прекратило сотрудничество с производителем "простреливаемых" бронежилетов - компанией "Темп-3000", - СМИ. ВИДЕО

В Министерстве обороны продолжили сотрудничать с компанией-производителем бронежилетов "Темп-3000", которая подозревается в мошенничестве из-за закупки "простреливаемых" средств защиты.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

"Темп-3000", прячась за другими связанными с ним фирмами, выигрывает тендеры на поставку бронежилетов, в частности, для Главного управления разведки и Госспецтрансслужбы, которые входят в структуру оборонного ведомства. Несмотря на имеющиеся доказательства, в самом "Темпе" утверждают, что не имеют к этим компаниям никакого отношения - речь только о "партнерстве".

В 2019 году ГБР обвинило чиновников Минобороны "в закупке 20 тыс. некачественных бронежилетов" для военных на общую сумму 176 млн гривен. Экспертиза показала, что при намокании один из его защитных элементов - баллистический пакет - простреливается. Подозрение получили двое представителей фирмы-производителя "Темп-3000", а также пятеро военных - должностных лиц Минобороны, среди которых генерал Дмитрий Марченко и его подчиненные.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Журналисты опубликовали записи разговоров фигурантов "дела Марченко": Они себе там карманы набивают нах#й, а ты за эту х#йню п#зды получаешь. ВИДЕО

После этого Минобороны внесло компанию "Темп" в свой реестр нарушителей: это означало, что она больше не может побеждать на армейских тендерах.

"Впрочем, среди тендеров 2020 года можно найти сразу несколько примеров, как государственные структуры продолжают сотрудничать с производителем "Темп", который прячется за другими фирмами", - отмечают журналисты.

В начале весны этого года 13-миллионный тендер на закупку бронежилетов объявило Главное управление разведки, находящееся в структуре Минобороны. Один из потенциальных участников торгов заявил, что требования со стороны заказчика "дискриминационные", так прописаны под конкретного поставщика - фирму "Темп-3000" - и обратился в Антимонопольный комитет. Пока там рассматривали жалобу, Управление разведки разослало письма другим производителям с вопросом, кто мог бы поставить партию бронежилетов согласно заявленным требованиям.

Также на Цензор.НЕТ: Новый бронежилет для украинской армии не прошел первые испытания, - СМИ

Тогда согласилась польская фирма Rmour Solutions - название которой на одну букву отличается от известной фирмы, занимающейся военным снаряжением и техникой и имеет представительства в Америке, Европе и Азии - Аrmour Solutions. Польская же фирма, по данным участников этого рынка, является дилером "Темпа".

Готовность польской фирмы принять участие в тендере стала основанием для Антимонопольного комитета допустить торги. В конце концов их единственным участником оказалась совсем другая компания - чешская EccentriCITY INVEST s.r.o. Вначале тендер из-за отсутствия конкурентов не состоялся. Но в начале июля Управление разведки все же заключило соглашение с чехами - без торгов.

"Присмотревшись к чехам, оказалось, что они не впервые пытаются поставить бронежилеты в Минобороны. Благодаря письму, подписанному директором чешской фирмы в феврале, выяснилось, что и EccentriCITY INVEST, и их партнер - "Темп-3000", передавали в министерство собственные бронежилеты для новой тестовой носки. И что хотят объединить усилия и повторно направить бронежилеты для тестирования", - говорится в расследовании.

Читайте также: В 2018 году в Украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары", - директор Харьковского завода СИЗ Федоров

Как обнаружили "Схемы", о связи чешской и украинской фирм свидетельствует и тендер Нацполиции - на закупку 1200 бронежилетов. В марте этого года Нацполиция заключила соглашение с EccentriCITY INVEST, и на июль запланирована поставка.

На запрос журналистов в Нацполиции уточнили: чешская компания - это дилер-поставщик, а производитель - "Темп-3000". В подтверждение опыта аналогичных работ, говорится в ответе Нацполиции, чешская фирма предоставила договор о продаже 20 бронежилетов обществу "Тактик О" - в прошлом известному как "Богуславский текстиль", который до сих пор остается производственными мощностями "Темпа-3000".

Также в письме от EccentriCITY INVEST было отмечено, что для выполнения нового заказа планируют привлечь сотрудников "Темп-3000" - сотрудники с такими же фамилиями работают в "Тактик О".

"Получается, компания-дилер "Темпа" якобы продала бронежилеты компании-производителю продукции "Темп", - анализируют журналисты.

Также на Цензор.НЕТ: Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор "Баллистики" Довгий. ДОКУМЕНТ

Они обратили внимание также на еще один тендер, который состоялся в начале июня. Одна из воинских частей Госспецтрансслужбы - военного формирования, подчиненного Минобороны - объявила закупку 250 шлемов и бронежилетов "Корсар", которые производит именно "Темп-3000". Закупку выиграла фирма "Защитные технологии Украины".

Это - переименованная "Хлопчато-прядильная фабрика" из Богуслава. В день, когда компания изменила название, из соучредителей и с должности директора ушел Юрий Евтушенко, который является основателем "Темп-3000".

"Поэтому, получается, государство готово и в дальнейшем помогать производителю, которого сейчас подозревают в мошенничестве, зарабатывать большие деньги на закупках? Производителю, чьи бронежилеты, похоже, не в полной мере защищают жизнь украинских бойцов на фронте?" - ставят вопрос журналисты в расследовании.

Читайте далее: ВСУ усовершенствуют общевойсковой бронежилет: новая плита и система быстрого сброса. ФОТО

"Схемы" обратились за комментарием к "Темп-3000". Основатель фирмы Юрий Евтушенко заявил: "На сегодняшний момент практически мы не участвуем в тендерах. И мы сами ушли. Такой наплыв, такая негативная информация, что от нас шарахаются все заказчики". И добавил: "Меня крепко обвинили в мошенничестве. Вот тогда, тогда я начал искать себе партнеров. Я однозначно ищу в направлении - и "Защитные технологии Украины", и чехов, и поляков. Они берут не изделие, они берут мои технические условия. Сейчас каждая из этих фирм оформляет свою лицензию, недолго осталось, и дальше, дальше они "Темп-3000" не будут вспоминать. Физически изготавливают на разных фирмах, но в условиях надзора "Темп-3000".

Всего, по подсчетам журналистов, компания "Темп" за 6 лет на государственных тендерах заработала более 3 миллиардов гривен. И из них около 80% - на поставке бронежилетов.

Топ комментарии
+8
Ашотама з рюкзаками??
🤔
показать весь комментарий
17.07.2020 21:02 Ответить
+5
Коррупция чистой водьі , зато как бьіло все патриотично обставлено ! Особенно старался порохобот Бирюков , кстати , где сейчас єта скотина ?
показать весь комментарий
17.07.2020 21:02 Ответить
+5
Получается что бронежелеты хорошие! А журнализды звездуны сказочники! да и я в войсках не слышал нареканий на броники!
показать весь комментарий
17.07.2020 21:49 Ответить
Простреливается жилет или нет? да какая разница ... главное откат получить зеленым мородерам
показать весь комментарий
17.07.2020 20:50 Ответить
откат получали свынари
показать весь комментарий
17.07.2020 21:31 Ответить
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
показать весь комментарий
18.07.2020 00:12 Ответить
Уже гниды🤢🤡🎪💩👃🏻🎹калозЗЕленые больше года у корыта🐽хрюкают
показать весь комментарий
18.07.2020 00:12 Ответить
Тобто закупили ті самі броніки ?
показать весь комментарий
17.07.2020 20:58 Ответить
Бронежилеты для трусов, настоящие герои пулю ловят зубами, а снаряды отбивают ногой.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:00 Ответить
Для нормального человека всё просто в этой ситуации.
Если нет возможности создать отечественный качественный бронежилет, то нужно просто закупить качественные бронежилеты у западных фирм, снабжающих американскую или британскую армию.
И вообще, нефиг изобретать свой велосипед, если он уже давно есть в мире.
Например, в Украине нет собственного авто, нет автомобилестроения... так ездят все на западных авто.
Всё равно лучше немецких или японских авто, Украина никогда не сделает свой автомобиль.
Это аксиома.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:01 Ответить
Це для простого чєловєка все просто.Особливо в складних ситуаціях.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:17 Ответить
Ашотама з рюкзаками??
🤔
показать весь комментарий
17.07.2020 21:02 Ответить
Коррупция чистой водьі , зато как бьіло все патриотично обставлено ! Особенно старался порохобот Бирюков , кстати , где сейчас єта скотина ?
показать весь комментарий
17.07.2020 21:02 Ответить
На легком старте.
Не высовывается,шоб в гбр не вызвали.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:25 Ответить
щас соя начнет всхрюкивать, что этоже "инвесторы", что это же "ввп", что это же "экономика".
показать весь комментарий
17.07.2020 21:07 Ответить
Конкуренти Темпа ніяк не угомоняться ? Ну,таке...конкуренція.Не гріх і сюжетик у журношльондрів замовити.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:15 Ответить
На какую страну работает минобороны ?
показать весь комментарий
17.07.2020 21:15 Ответить
Зі Свинарчуками "журналісти" вже обхезалися. З "Роттердам+" також. З справами проти Порошенко теж.
Пора витягати підзабуті броніки і "шоколадного злодія" Марченко.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:21 Ответить
Прикольные видосики ДБР и "журналистов-расследователей" видосиками, а бронежилеты нужны здесь и сейчас.

Сейчас мне расскажут, что вне проекций дополнительных бронеэлементов мокрый бронежилет пробивается из пистолета - он там не только из пистолета пробивается, но и из штурмовой винтовки и даже сухой, как и любой другой бронежилет в мире.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:23 Ответить
Если вы внимательно посмотрите сюжет, а именно Саковца который тоже является офицером МО и подозреваемым по делу, то поймете, что проблема и в плитах, которые простреливаются, в частности 5,45х39 ПП который по заявленому классу должно держать.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:04 Ответить
А если внимательно почитать отчет "Баллистики", на котором и строится обвинение, то они сказки ДБРовцев и "журналистов-расследователей" о пробивающихся плитах не подтвердили.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:18 Ответить
Не знаю что они испытывали, но Корсар с 60м свд выдержал.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:29 Ответить
бабло течет немеряно, простые хлопцы умирают
показать весь комментарий
17.07.2020 21:30 Ответить
Получается что бронежелеты хорошие! А журнализды звездуны сказочники! да и я в войсках не слышал нареканий на броники!
показать весь комментарий
17.07.2020 21:49 Ответить
Сейчас расскажут грустную историю, как на самом деле умер друг Зеленского из заглохшего из-за свинарчуков БТРа: он вышел под дождь в "Корсаре" без пластин и ихтамнет застрелил его из ПМ.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:55 Ответить
Це те саме, що "Свинарчуки", чи "Ротардам+".
показать весь комментарий
17.07.2020 22:18 Ответить
Потом окажется что Зеленские покупают те же самые бронежилеты а 2 реза дороже
показать весь комментарий
18.07.2020 01:13 Ответить
Собака лает - караван идет! Было время, когда инженер, построивший мост, сидел под ним в лодке при испытании на критическую нагрузку.
показать весь комментарий
18.07.2020 12:25 Ответить
 
 