Минобороны не прекратило сотрудничество с производителем "простреливаемых" бронежилетов - компанией "Темп-3000", - СМИ. ВИДЕО

В Министерстве обороны продолжили сотрудничать с компанией-производителем бронежилетов "Темп-3000", которая подозревается в мошенничестве из-за закупки "простреливаемых" средств защиты.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

"Темп-3000", прячась за другими связанными с ним фирмами, выигрывает тендеры на поставку бронежилетов, в частности, для Главного управления разведки и Госспецтрансслужбы, которые входят в структуру оборонного ведомства. Несмотря на имеющиеся доказательства, в самом "Темпе" утверждают, что не имеют к этим компаниям никакого отношения - речь только о "партнерстве".

В 2019 году ГБР обвинило чиновников Минобороны "в закупке 20 тыс. некачественных бронежилетов" для военных на общую сумму 176 млн гривен. Экспертиза показала, что при намокании один из его защитных элементов - баллистический пакет - простреливается. Подозрение получили двое представителей фирмы-производителя "Темп-3000", а также пятеро военных - должностных лиц Минобороны, среди которых генерал Дмитрий Марченко и его подчиненные.

После этого Минобороны внесло компанию "Темп" в свой реестр нарушителей: это означало, что она больше не может побеждать на армейских тендерах.

"Впрочем, среди тендеров 2020 года можно найти сразу несколько примеров, как государственные структуры продолжают сотрудничать с производителем "Темп", который прячется за другими фирмами", - отмечают журналисты.

В начале весны этого года 13-миллионный тендер на закупку бронежилетов объявило Главное управление разведки, находящееся в структуре Минобороны. Один из потенциальных участников торгов заявил, что требования со стороны заказчика "дискриминационные", так прописаны под конкретного поставщика - фирму "Темп-3000" - и обратился в Антимонопольный комитет. Пока там рассматривали жалобу, Управление разведки разослало письма другим производителям с вопросом, кто мог бы поставить партию бронежилетов согласно заявленным требованиям.

Тогда согласилась польская фирма Rmour Solutions - название которой на одну букву отличается от известной фирмы, занимающейся военным снаряжением и техникой и имеет представительства в Америке, Европе и Азии - Аrmour Solutions. Польская же фирма, по данным участников этого рынка, является дилером "Темпа".

Готовность польской фирмы принять участие в тендере стала основанием для Антимонопольного комитета допустить торги. В конце концов их единственным участником оказалась совсем другая компания - чешская EccentriCITY INVEST s.r.o. Вначале тендер из-за отсутствия конкурентов не состоялся. Но в начале июля Управление разведки все же заключило соглашение с чехами - без торгов.

"Присмотревшись к чехам, оказалось, что они не впервые пытаются поставить бронежилеты в Минобороны. Благодаря письму, подписанному директором чешской фирмы в феврале, выяснилось, что и EccentriCITY INVEST, и их партнер - "Темп-3000", передавали в министерство собственные бронежилеты для новой тестовой носки. И что хотят объединить усилия и повторно направить бронежилеты для тестирования", - говорится в расследовании.

Как обнаружили "Схемы", о связи чешской и украинской фирм свидетельствует и тендер Нацполиции - на закупку 1200 бронежилетов. В марте этого года Нацполиция заключила соглашение с EccentriCITY INVEST, и на июль запланирована поставка.

На запрос журналистов в Нацполиции уточнили: чешская компания - это дилер-поставщик, а производитель - "Темп-3000". В подтверждение опыта аналогичных работ, говорится в ответе Нацполиции, чешская фирма предоставила договор о продаже 20 бронежилетов обществу "Тактик О" - в прошлом известному как "Богуславский текстиль", который до сих пор остается производственными мощностями "Темпа-3000".

Также в письме от EccentriCITY INVEST было отмечено, что для выполнения нового заказа планируют привлечь сотрудников "Темп-3000" - сотрудники с такими же фамилиями работают в "Тактик О".

"Получается, компания-дилер "Темпа" якобы продала бронежилеты компании-производителю продукции "Темп", - анализируют журналисты.

Они обратили внимание также на еще один тендер, который состоялся в начале июня. Одна из воинских частей Госспецтрансслужбы - военного формирования, подчиненного Минобороны - объявила закупку 250 шлемов и бронежилетов "Корсар", которые производит именно "Темп-3000". Закупку выиграла фирма "Защитные технологии Украины".

Это - переименованная "Хлопчато-прядильная фабрика" из Богуслава. В день, когда компания изменила название, из соучредителей и с должности директора ушел Юрий Евтушенко, который является основателем "Темп-3000".

"Поэтому, получается, государство готово и в дальнейшем помогать производителю, которого сейчас подозревают в мошенничестве, зарабатывать большие деньги на закупках? Производителю, чьи бронежилеты, похоже, не в полной мере защищают жизнь украинских бойцов на фронте?" - ставят вопрос журналисты в расследовании.

"Схемы" обратились за комментарием к "Темп-3000". Основатель фирмы Юрий Евтушенко заявил: "На сегодняшний момент практически мы не участвуем в тендерах. И мы сами ушли. Такой наплыв, такая негативная информация, что от нас шарахаются все заказчики". И добавил: "Меня крепко обвинили в мошенничестве. Вот тогда, тогда я начал искать себе партнеров. Я однозначно ищу в направлении - и "Защитные технологии Украины", и чехов, и поляков. Они берут не изделие, они берут мои технические условия. Сейчас каждая из этих фирм оформляет свою лицензию, недолго осталось, и дальше, дальше они "Темп-3000" не будут вспоминать. Физически изготавливают на разных фирмах, но в условиях надзора "Темп-3000".

Всего, по подсчетам журналистов, компания "Темп" за 6 лет на государственных тендерах заработала более 3 миллиардов гривен. И из них около 80% - на поставке бронежилетов.