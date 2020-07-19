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Автомобиль загорелся во время движения в Харькове. ВИДЕО

Огонь полностью уничтожил машину, водитель успел выбраться и остался цел.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "057".

Инцидент произошел на окраине города, на Салтовке. Пламя охватило Ford Sierra во время движения. Очаг пожара находился в моторном отсеке.

Спасатели потушили пожар огонь за полчаса. Пострадавших нет. Сама машина полностью сгорела.

Предварительная причина пожара - неисправность легкового автомобиля.

Также на Цензор.НЕТ: Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобиль загорелся во время движения в Харькове 01

Автор: 

авто (4219) пожар (5968) Харьков (7549) ГСЧС (4998)


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Топ комментарии
+7
где делись все евробляхеры которые два года назад устраивали шествия и блокировку правительственного квартала? где сжигание лендроверов на камеру? где гневные крики? где весь этот цирк подевался?
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19.07.2020 18:56
+5
Выборы прошли цирк убрали....теперь уже нет смысла визжать шо барига мародьор не даёт людям жить...Все сразу куда то пропали и евробляхеры, и Гендзюковцы и нац жоны ...
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19.07.2020 19:02
+5
евробляхери щас гдето у шария за 400 гр зажигают
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19.07.2020 19:12
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Довольно частое явление в Украине. Даже на Крещатике напротив Дома Профсоюзов видел такое несколько лет назад. Почему именно этот случай удостоился публикации на Цензоре?
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19.07.2020 18:43 Ответить
пожарные приехали в самый раз помыть асфальт!
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19.07.2020 18:44 Ответить
Машина горит всего то пару минут , так что в этом плане врят ли могло быть по другому.
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19.07.2020 18:47 Ответить
авто горит около АЗС, а на АЗС, согласно норм, должен быть огромный баллон

который АЗС просто пожалела!

Автомобіль загорівся під час руху в Харкові - Цензор.НЕТ 9483
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19.07.2020 18:52 Ответить
ИМ еще надо уметь пользоваться , а учитывая , что заправщики на АЗС меняются чаще чем продавцы в Сильпо , то сильно сомневаюсь , что кто то это умеет.
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19.07.2020 19:01 Ответить
Самая дорогая растаможка в Европе , приводит к тому , что людям приходится ездить на гробах , которым уже лет 10 место на свалке.
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19.07.2020 18:44 Ответить
где делись все евробляхеры которые два года назад устраивали шествия и блокировку правительственного квартала? где сжигание лендроверов на камеру? где гневные крики? где весь этот цирк подевался?
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19.07.2020 18:56 Ответить
Видимо устали объяснять дебилам от власти азбучные истины.
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19.07.2020 18:59 Ответить
«Выборы прошли цирк убрали» (с)
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19.07.2020 19:14 Ответить
Выборы прошли цирк убрали....теперь уже нет смысла визжать шо барига мародьор не даёт людям жить...Все сразу куда то пропали и евробляхеры, и Гендзюковцы и нац жоны ...
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19.07.2020 19:02 Ответить
евробляхери щас гдето у шария за 400 гр зажигают
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19.07.2020 19:12 Ответить
на цензоре больше брехни, чем у шария...
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20.07.2020 10:06 Ответить
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
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20.07.2020 10:32 Ответить
какие претензии, конкретнее?
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20.07.2020 10:50 Ответить
к тем у кого шарий головного мозга притензий нет
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20.07.2020 12:35 Ответить
значит нет у тебя ничего...
обычный писдобол....
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20.07.2020 14:41 Ответить
ну тебе виднее у вас все в партии такие
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20.07.2020 15:19 Ответить
он вам уже какашку зеленского показивал ?
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20.07.2020 12:35 Ответить
Соскучился?
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19.07.2020 20:12 Ответить
Спасатели потушили пожар огонь за полчаса. Пострадавших нет. Сама машина полностью сгорела. Источник: https://censor.net/v3208978\\\\\\\\\\\\

Ну, как бы не смешно, но.... это как - я ловил падающую бутылку, поймал, правда она разбилась(толку уже шо потушили если сгорела да еще и полностью?)
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19.07.2020 18:47 Ответить
заправка то не сгорела
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19.07.2020 19:01 Ответить
видел сегодня на Широнинцев, возле "Океана".. хорошо горела..
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19.07.2020 18:49 Ответить
Это на перекрестке с Корка? У заправки? Перед мостом? Ото бы жахнуло и окко переинулось...
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19.07.2020 18:55 Ответить
водила успел оттолкать машину подальше от заправки..
https://twitter.com/h_kharkov/status/1284832388485451779

https://twitter.com/h_kharkov/status/1284838917762625541
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19.07.2020 19:07 Ответить
кому что, а мне хочется знать какую компенсацию плучит водитель от страховой компании?
И вообще что произойдет раньше,- потерпевший задушит страхового комиссара или компания отдаст деньги за сгоревшую машину?
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19.07.2020 18:57 Ответить
а у кого есть страховка ? Ее ни у кого нет
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19.07.2020 19:03 Ответить
Она есть только у тех у кого авто в кредите... кредит закончился..и больше никто не страхует...
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19.07.2020 19:20 Ответить
и что Вы вместо неё показываете когда Вас ОНО остановило?
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19.07.2020 19:23 Ответить
Когда меня остановили...а показываю Автогражданку...которая должна быть обязательно..и она у меня есть...
А вот КАСКО у меня нет....и у основной массы автовладельцев ее нет...
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19.07.2020 19:24 Ответить
Глупо! Штрафы за её отсутствие почти такие как же и сама страховка.
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19.07.2020 19:21 Ответить
Мадам...та страховка о которой вы шепчете...это страхования гражданской ответсвенности перед третьими лицами...и эта страховка есть у всех...но она не компенсирует убытки владельцу авто...
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19.07.2020 19:22 Ответить
Месье... у меня страховка на оба случая...
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19.07.2020 19:24 Ответить
Это ваши...личные проблемы....
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19.07.2020 19:25 Ответить
Скорее всего газ.Как я доволен,что продал машину на газу,и купил дизель.
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19.07.2020 19:23 Ответить
Там,пожарная часть в 100 метрах от машины есть))))
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19.07.2020 19:53 Ответить
Так , что им партию в козла бросить ?
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19.07.2020 19:55 Ответить
поменяй айпи, а то с твоим флагом тебя быстро забанят...
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20.07.2020 10:08 Ответить
Это был лишь вопрос времени , когда загорится 35-летняя машина
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19.07.2020 19:53 Ответить
Там,пожарная часть в 100 метрах от машины есть))))
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19.07.2020 19:53 Ответить
классная машина была в 90-х....агонь!!))
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19.07.2020 20:00 Ответить
Сенсация однако. Ждём репортаж по мировым каналам.
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19.07.2020 20:11 Ответить
"Спасатели потушили пожар огонь за полчаса."
Потушили пожар огонь!
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19.07.2020 20:14 Ответить
 
 