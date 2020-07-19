Автомобиль загорелся во время движения в Харькове. ВИДЕО

Огонь полностью уничтожил машину, водитель успел выбраться и остался цел.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "057".

Инцидент произошел на окраине города, на Салтовке. Пламя охватило Ford Sierra во время движения. Очаг пожара находился в моторном отсеке.

Спасатели потушили пожар огонь за полчаса. Пострадавших нет. Сама машина полностью сгорела.

Предварительная причина пожара - неисправность легкового автомобиля.

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