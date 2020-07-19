Автомобиль загорелся во время движения в Харькове. ВИДЕО
Огонь полностью уничтожил машину, водитель успел выбраться и остался цел.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "057".
Инцидент произошел на окраине города, на Салтовке. Пламя охватило Ford Sierra во время движения. Очаг пожара находился в моторном отсеке.
Спасатели потушили пожар огонь за полчаса. Пострадавших нет. Сама машина полностью сгорела.
Предварительная причина пожара - неисправность легкового автомобиля.
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который АЗС просто пожалела!
обычный писдобол....
Ну, как бы не смешно, но.... это как - я ловил падающую бутылку, поймал, правда она разбилась(толку уже шо потушили если сгорела да еще и полностью?)
https://twitter.com/h_kharkov/status/1284832388485451779
https://twitter.com/h_kharkov/status/1284838917762625541
И вообще что произойдет раньше,- потерпевший задушит страхового комиссара или компания отдаст деньги за сгоревшую машину?
А вот КАСКО у меня нет....и у основной массы автовладельцев ее нет...
Потушили пожар огонь!