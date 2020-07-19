Автомобіль загорівся під час руху в Харкові. ВIДЕО

Вогонь повністю знищив машину, водій встиг вибратися і залишився цілий.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "057".

Інцидент стався на околиці міста, на Салтівці. Полум'я охопило Ford Sierra під час руху. Осередок пожежі був у моторному відсіку.

Рятувальники загасили пожежу вогонь за пів години. Постраждалих немає. Сама машина повністю згоріла.

Попередня причина пожежі - несправність легкового автомобіля.

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