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Автомобіль загорівся під час руху в Харкові. ВIДЕО

Вогонь повністю знищив машину, водій встиг вибратися і залишився цілий.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "057".

Інцидент стався на околиці міста, на Салтівці. Полум'я охопило Ford Sierra під час руху. Осередок пожежі був у моторному відсіку.

Рятувальники загасили пожежу вогонь за пів години. Постраждалих немає. Сама машина повністю згоріла.

Попередня причина пожежі - несправність легкового автомобіля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано пожежу в трюмі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко", який перебуває на ремонті в Миколаєві, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобіль загорівся під час руху в Харкові 01

авто (6222) пожежа (4350) Харків (5664) ДСНС (5137)


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Топ коментарі
+7
где делись все евробляхеры которые два года назад устраивали шествия и блокировку правительственного квартала? где сжигание лендроверов на камеру? где гневные крики? где весь этот цирк подевался?
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19.07.2020 18:56
+5
Выборы прошли цирк убрали....теперь уже нет смысла визжать шо барига мародьор не даёт людям жить...Все сразу куда то пропали и евробляхеры, и Гендзюковцы и нац жоны ...
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19.07.2020 19:02
+5
евробляхери щас гдето у шария за 400 гр зажигают
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19.07.2020 19:12
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Довольно частое явление в Украине. Даже на Крещатике напротив Дома Профсоюзов видел такое несколько лет назад. Почему именно этот случай удостоился публикации на Цензоре?
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19.07.2020 18:43 Відповісти
пожарные приехали в самый раз помыть асфальт!
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19.07.2020 18:44 Відповісти
Машина горит всего то пару минут , так что в этом плане врят ли могло быть по другому.
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19.07.2020 18:47 Відповісти
авто горит около АЗС, а на АЗС, согласно норм, должен быть огромный баллон

который АЗС просто пожалела!

Автомобіль загорівся під час руху в Харкові - Цензор.НЕТ 9483
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19.07.2020 18:52 Відповісти
ИМ еще надо уметь пользоваться , а учитывая , что заправщики на АЗС меняются чаще чем продавцы в Сильпо , то сильно сомневаюсь , что кто то это умеет.
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19.07.2020 19:01 Відповісти
Самая дорогая растаможка в Европе , приводит к тому , что людям приходится ездить на гробах , которым уже лет 10 место на свалке.
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19.07.2020 18:44 Відповісти
где делись все евробляхеры которые два года назад устраивали шествия и блокировку правительственного квартала? где сжигание лендроверов на камеру? где гневные крики? где весь этот цирк подевался?
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19.07.2020 18:56 Відповісти
Видимо устали объяснять дебилам от власти азбучные истины.
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19.07.2020 18:59 Відповісти
«Выборы прошли цирк убрали» (с)
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19.07.2020 19:14 Відповісти
Выборы прошли цирк убрали....теперь уже нет смысла визжать шо барига мародьор не даёт людям жить...Все сразу куда то пропали и евробляхеры, и Гендзюковцы и нац жоны ...
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19.07.2020 19:02 Відповісти
евробляхери щас гдето у шария за 400 гр зажигают
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19.07.2020 19:12 Відповісти
на цензоре больше брехни, чем у шария...
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20.07.2020 10:06 Відповісти
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
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20.07.2020 10:32 Відповісти
какие претензии, конкретнее?
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20.07.2020 10:50 Відповісти
к тем у кого шарий головного мозга притензий нет
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20.07.2020 12:35 Відповісти
значит нет у тебя ничего...
обычный писдобол....
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20.07.2020 14:41 Відповісти
ну тебе виднее у вас все в партии такие
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20.07.2020 15:19 Відповісти
он вам уже какашку зеленского показивал ?
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20.07.2020 12:35 Відповісти
Соскучился?
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19.07.2020 20:12 Відповісти
Спасатели потушили пожар огонь за полчаса. Пострадавших нет. Сама машина полностью сгорела. Источник: https://censor.net/v3208978\\\\\\\\\\\\

Ну, как бы не смешно, но.... это как - я ловил падающую бутылку, поймал, правда она разбилась(толку уже шо потушили если сгорела да еще и полностью?)
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19.07.2020 18:47 Відповісти
заправка то не сгорела
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19.07.2020 19:01 Відповісти
видел сегодня на Широнинцев, возле "Океана".. хорошо горела..
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19.07.2020 18:49 Відповісти
Это на перекрестке с Корка? У заправки? Перед мостом? Ото бы жахнуло и окко переинулось...
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19.07.2020 18:55 Відповісти
водила успел оттолкать машину подальше от заправки..
https://twitter.com/h_kharkov/status/1284832388485451779

https://twitter.com/h_kharkov/status/1284838917762625541
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19.07.2020 19:07 Відповісти
кому что, а мне хочется знать какую компенсацию плучит водитель от страховой компании?
И вообще что произойдет раньше,- потерпевший задушит страхового комиссара или компания отдаст деньги за сгоревшую машину?
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19.07.2020 18:57 Відповісти
а у кого есть страховка ? Ее ни у кого нет
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19.07.2020 19:03 Відповісти
Она есть только у тех у кого авто в кредите... кредит закончился..и больше никто не страхует...
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19.07.2020 19:20 Відповісти
и что Вы вместо неё показываете когда Вас ОНО остановило?
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19.07.2020 19:23 Відповісти
Когда меня остановили...а показываю Автогражданку...которая должна быть обязательно..и она у меня есть...
А вот КАСКО у меня нет....и у основной массы автовладельцев ее нет...
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19.07.2020 19:24 Відповісти
Глупо! Штрафы за её отсутствие почти такие как же и сама страховка.
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19.07.2020 19:21 Відповісти
Мадам...та страховка о которой вы шепчете...это страхования гражданской ответсвенности перед третьими лицами...и эта страховка есть у всех...но она не компенсирует убытки владельцу авто...
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19.07.2020 19:22 Відповісти
Месье... у меня страховка на оба случая...
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19.07.2020 19:24 Відповісти
Это ваши...личные проблемы....
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19.07.2020 19:25 Відповісти
Скорее всего газ.Как я доволен,что продал машину на газу,и купил дизель.
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19.07.2020 19:23 Відповісти
Там,пожарная часть в 100 метрах от машины есть))))
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19.07.2020 19:53 Відповісти
Так , что им партию в козла бросить ?
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19.07.2020 19:55 Відповісти
поменяй айпи, а то с твоим флагом тебя быстро забанят...
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20.07.2020 10:08 Відповісти
Это был лишь вопрос времени , когда загорится 35-летняя машина
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19.07.2020 19:53 Відповісти
Там,пожарная часть в 100 метрах от машины есть))))
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19.07.2020 19:53 Відповісти
классная машина была в 90-х....агонь!!))
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19.07.2020 20:00 Відповісти
Сенсация однако. Ждём репортаж по мировым каналам.
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19.07.2020 20:11 Відповісти
"Спасатели потушили пожар огонь за полчаса."
Потушили пожар огонь!
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19.07.2020 20:14 Відповісти
 
 