Автомобіль загорівся під час руху в Харкові. ВIДЕО
Вогонь повністю знищив машину, водій встиг вибратися і залишився цілий.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "057".
Інцидент стався на околиці міста, на Салтівці. Полум'я охопило Ford Sierra під час руху. Осередок пожежі був у моторному відсіку.
Рятувальники загасили пожежу вогонь за пів години. Постраждалих немає. Сама машина повністю згоріла.
Попередня причина пожежі - несправність легкового автомобіля.
Топ коментарі
+7 Стрелок
показати весь коментар19.07.2020 18:56 Посилання
+5 Олег Тихонов #116267
показати весь коментар19.07.2020 19:02 Посилання
+5 Sopko Tom
показати весь коментар19.07.2020 19:12 Посилання
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который АЗС просто пожалела!
обычный писдобол....
Ну, как бы не смешно, но.... это как - я ловил падающую бутылку, поймал, правда она разбилась(толку уже шо потушили если сгорела да еще и полностью?)
https://twitter.com/h_kharkov/status/1284832388485451779
https://twitter.com/h_kharkov/status/1284838917762625541
И вообще что произойдет раньше,- потерпевший задушит страхового комиссара или компания отдаст деньги за сгоревшую машину?
А вот КАСКО у меня нет....и у основной массы автовладельцев ее нет...
Потушили пожар огонь!