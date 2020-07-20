Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська. ВИДЕО
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что полиции нужно доверять, но всегда надо заботиться о своей безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста рассказал в интервью "24 каналу".
Отвечая на вопрос журналиста, Что объяснять детям: полиция нас защищает ли она убивает, Малюська отметил: "Что объяснять детям относительно молотка? Это строительный инструмент. Или им можно кого-то убить? Может быть и то, и то. Просто шансы на то, что молоток или топор будет оружием и кого-то убьет, - гораздо меньше, чем то, что их используют по основному назначению".
По словам министра юстиции, с полицией то же самое: ей нужно доверять, нужно слушать, приказы нужно выполнять, законодательство нарушать не надо.
"Но всегда надо заботиться о своей безопасности. И всегда думать о том, что иногда система может сработать не так. Так же, как это может случиться с топором или молотком", - объяснил Малюська.
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Вот видео,где это показано: https://www.youtube.com/watch?v=qGu14FjC5fo Полиция Авакова всем украинцам: «Вы соски Майданутые!»
украинские граждане не имеют никаких прав, а только обязанности
Это просто жесть....два класса и три калидора абразавания
Это той полиции, которая убила маленького Кирилла Тлявова?
Или той, которая недавно женщину насиловала?
"Вы это,
БендерМалюська, вы объясните"(С)
Мерзко писать, но большую часть разумного населения Украины вполне устраивает парадигма эдакого договора с властью - вы (власти) воруйте, пилите, выводите в офшоры, но и нам не мешайте воровать, мухлевать с налогами и т.д. А менее разумные идеалисты хотят чтобы все вокруг были честные - и полиция, и суды, и чиновники - но, в случае чего, можно было через кума что-то "порешать"
Простое сравнение. В Финляндии вы с соседом можете быть лучшими друзьями, жарить барбекю по выходным, но стоит тебе неправильно припарковаться - сосед первым же и заявит об этом в полицию, если увидит. Просто потому что иначе они не представляют. У нас же стоит в соцсети выложить фото или видео оленя на дороге - вой на всю сеть "стукач, что сам не мог порешать" и т.д. Не страна, а будто зона
Большинство соблюдает законы? Ну да, ну да. Вы водите машину? Если да, то сами знаете, сколько раз в день водители нарушают ПДД - от скоростного режима до правил парковки - пользуясь лишь тем что не "попадаются". И так во всем. Водитель межгородского автобуса взял безбилетника или посылку - это нарушение закона. Предприниматель занижает доходы чтоб уйти от налогов - это тоже преступление (в цивилизованных странах - уголовное). Делает гражданин ремонт, выкинул строительный мусор в обычный контейнер для ТБО - и это тоже нарушение, просто об этом даже никто не задумывается.
Вот представьте, что предприниматель, регулярно надувающий государство на налоги, воспитал сына в точно такой же парадигме ("не на...шь, не проживешь"). И этот сын потом пошел служить в полицию. Станет ли он честным, принципиальным стражем закона? Вопрос риторический
МЕНЯЕМ ОБЩЕСТВО:
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И Т. Д.
Зєлєноботи, вашому бубочкі погрожує СПРАВЖНІЙ вбивця і терорист. Я пам'ятаю як вас позносило бубочку захищати переді мною і Софією. ДЕ ОТВЄТКА КАДИРОВУ??? Ану злабайте фотожаб йому з х#єм на голові?)))) Ану зачмиріть за сонцесяйного з усією пролєтарською ненавистю!))) Шо? Сцикотно??? Ото і ваше гавно сцяне саме вам в пору президент. Сцикопіхота проти піхотинця путіна всралась.»
На дамбе через хаджибей , где пробки из-за ремонтных работ , поставили регулировщиков и сняли вопрос многочасовых пробок .
Убрали чурков торгующих прямо на трассе под Одессой арбузами на въездную площадку
А раньше они прямо на автодороге высыпали свои арбузы и создавали аварийные ситуации
Но вот после заправки SANOILОпять на трассе штук 10 торговцев стоят - занимают третью полосу( обочину) . А авто идут с большой скоростью мимо
ХВАТИТЬ НА АВТОДОРОГАХ УСТРАИВАТЬ АЗИАТСКИЕ БАЗАРЫ
Может жти родственники Арахамии комутотплатят в полиции ?
Приезжают в Украину из рашки зарабатывать ( виз ведь нет) , скупают арбузы на полях в Херсонской области, Потом вываливают их на Скоростных дорогах Украины , торгуют, а деньги в рашку вывозят
Это многолетний бизнес , который явно платит полиции. За крышу . А Украине - дуля от них .
https://censor.net/video_news/3208165/chto_nam_govorit_svyaschennoe_pisanie_po_povodu_avtozakov_oni_slugi_boga_i_deyistvuyut_tebe_vo_blago
******* зеленый цырк
https://nv.ua/ukraine/events/reyting-prestupnosti-ukraina-zanyala-pervoe-mesto-v-evrope-poslednie-novosti-50100799.html
В Украине зафиксировали рост смертельных ДТП
https://korrespondent.net/ukraine/events/4252127-ytohy-1407-zatiazhnoi-karantyn-y-smerty-na-dorohakh
Президент Зеленский уверенно ведёт своё поредевшее стадо на убой