Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что полиции нужно доверять, но всегда надо заботиться о своей безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста рассказал в интервью "24 каналу".

Отвечая на вопрос журналиста, Что объяснять детям: полиция нас защищает ли она убивает, Малюська отметил: "Что объяснять детям относительно молотка? Это строительный инструмент. Или им можно кого-то убить? Может быть и то, и то. Просто шансы на то, что молоток или топор будет оружием и кого-то убьет, - гораздо меньше, чем то, что их используют по основному назначению".

По словам министра юстиции, с полицией то же самое: ей нужно доверять, нужно слушать, приказы нужно выполнять, законодательство нарушать не надо.

"Но всегда надо заботиться о своей безопасности. И всегда думать о том, что иногда система может сработать не так. Так же, как это может случиться с топором или молотком", - объяснил Малюська.

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