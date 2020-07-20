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Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что полиции нужно доверять, но всегда надо заботиться о своей безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста рассказал в интервью "24 каналу".

Отвечая на вопрос журналиста, Что объяснять детям: полиция нас защищает ли она убивает, Малюська отметил: "Что объяснять детям относительно молотка? Это строительный инструмент. Или им можно кого-то убить? Может быть и то, и то. Просто шансы на то, что молоток или топор будет оружием и кого-то убьет, - гораздо меньше, чем то, что их используют по основному назначению".

По словам министра юстиции, с полицией то же самое: ей нужно доверять, нужно слушать, приказы нужно выполнять, законодательство нарушать не надо.

"Но всегда надо заботиться о своей безопасности. И всегда думать о том, что иногда система может сработать не так. Так же, как это может случиться с топором или молотком", - объяснил Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, получат компенсацию от государства, - Малюська

Автор: 

Нацполиция (16543) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+36
Которой полиции, Малюська?
Это той полиции, которая убила маленького Кирилла Тлявова?
Или той, которая недавно женщину насиловала?
"Вы это, Бендер Малюська, вы объясните"(С)
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20.07.2020 10:16
+26
Типа, когда женщину полицаи в участке насилуют, она должна слушать и все приказы доверчиво выполнять? Или когда на улице вымогают штраф, то дать и еще и извиниться, что так мало?
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20.07.2020 10:22
+23
Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська - Цензор.НЕТ 3498
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20.07.2020 10:16
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Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська - Цензор.НЕТ 2599
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20.07.2020 10:14 Ответить
- Революция! - ответил бывший слепой. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа!(с)
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20.07.2020 10:23 Ответить
да уж куда нам народу поспевать за сказочной идиотией Духовного (л) пи(де)ра
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20.07.2020 10:27 Ответить
Малюська - это идиот, маньяк и любитель маньяков, и то, что он говорит - это полный кретинизм. Полицию нужно слушать... Кто сказал, что нужно слушать плохую полицию, которая служит не народу , а властям недолугим и малюське конченому? Реформируйте полицию, сделайте ее для народа и народ тогда будет уважать полицию.
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20.07.2020 11:28 Ответить
Малюська наверно не в курсе,как украинская полиция по за глаза относится к украинским гражданам и как их называет.
Вот видео,где это показано: https://www.youtube.com/watch?v=qGu14FjC5fo Полиция Авакова всем украинцам: «Вы соски Майданутые!»
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20.07.2020 17:44 Ответить
Єресь, зелена.
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20.07.2020 10:15 Ответить
-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову(с)
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20.07.2020 10:25 Ответить
МУСОРА - МРАЗИ
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20.07.2020 10:16 Ответить
Фамилия соответствует его умственной реальности малюск он и есть малюск
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20.07.2020 10:16 Ответить
- Вы, как говорится, являетесь господином положения, - с удовлетворением ответил Швейк. - А пройтись вечерком в полицейское управление - совсем не дурно - это будет небольшая, но очень приятная прогулка. (с)
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20.07.2020 10:26 Ответить
Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська - Цензор.НЕТ 3498
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20.07.2020 10:16 Ответить
То есть, этот случайно оказавшийся, прямым текстом говорит, что у нынешние
украинские граждане не имеют никаких прав, а только обязанности
Это просто жесть....два класса и три калидора абразавания
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20.07.2020 10:21 Ответить
Когда эта зеленая падаль уйдет с власти, у него будет возможность на сообственной заднице проверить правоту своих слов.
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20.07.2020 10:25 Ответить
зельц уже сидит на кадыровской бутылке
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20.07.2020 10:48 Ответить
А на стене - портрет недоразумения, которому он таки вдл???
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20.07.2020 10:35 Ответить
Которой полиции, Малюська?
Это той полиции, которая убила маленького Кирилла Тлявова?
Или той, которая недавно женщину насиловала?
"Вы это, Бендер Малюська, вы объясните"(С)
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20.07.2020 10:16 Ответить
Сказал, что мусора тупые, как молоток.
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20.07.2020 10:17 Ответить
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20.07.2020 11:43 Ответить
полицию нужно обходить со всех сторон!
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20.07.2020 10:19 Ответить
Полиции можно доверять, только после многих позитивных ДЕЛ. А если там сидит куча старых и "проверенных" рыл, которые прикрываются мальчиками и девочками в красивой форме из патрульной полиции, и продолжают дальше крышевать игровиков, наркобизнес, проституцию,имея при этом непонятные декларации с непонятным имуществом то выбачайте, о каком доверии вообще идёт речь? Кстати, что там с раскрытием наиболее резонансных дел?
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20.07.2020 10:21 Ответить
Уже давно не прикрываются. Такое разве что в первой год было, но все наивные дурачки, которые туда пришли в надежде на новую полицию быстро оттуда посливались, а те, кто не слился, были переварены системой и превратились в таких же мразей, как и основная масса старых-"добрых" ментов.
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20.07.2020 12:41 Ответить
особенно когда они пытают и насилуют
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20.07.2020 10:21 Ответить
Інтєлєкт випирає шо капєц.
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20.07.2020 10:21 Ответить
Типа, когда женщину полицаи в участке насилуют, она должна слушать и все приказы доверчиво выполнять? Или когда на улице вымогают штраф, то дать и еще и извиниться, что так мало?
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20.07.2020 10:22 Ответить
Ты заслужи сначала это доверие, а потом будешь умничать.
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20.07.2020 10:22 Ответить
Прирівняв поліцію і молоток (сокиру)... писець, краще б нічого не сказав
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20.07.2020 10:23 Ответить
А шо, можно с рубанком, долотом и перфоратором...
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20.07.2020 10:37 Ответить
Працівникі поліції це наші сусіди,по вулиці по будинку, Це наш з вами шар населення. Які ми,такі і вони. Для того ,щоб вимагати від них виконання законодавства,потрібно ЕЛЕМЕНТАРНО населенню поважати Закони.
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20.07.2020 10:24 Ответить
Знаєте яка різниця між нами і поліцією? Ми платимо поліції з своїх кишень, а не навпаки. Якщо я не порушую закон, то мені "доверять, слушать и выполнять приказы" поліції нема потреба. Тут діє норма, озвучена класиком "Я вам нічєго нє должєн".))
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20.07.2020 10:35 Ответить
почему мы должны уважать законы, а полиция не должна?
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20.07.2020 10:56 Ответить
Святая правда! Это касается абсолютно ВСЕХ сфер жизни - и чиновников и депутатов и врачей с полицейскими. Если хотя бы 60-70% соблюдали закон во всем, а не там, где удобно - то и среди полицейских нарушители рано или поздно бы вычеркивались из коллектива - кто сам, кого бы уволили, а кого - и посадили. А так, если большинство населения "не видят ничего такого" в неуплате налогов, выбрасывании мусора на улицу, а то и своровать рассаду цветов с городской клумбы - о какой честной полиции, чиновниках, депутатах может идти речь?
Мерзко писать, но большую часть разумного населения Украины вполне устраивает парадигма эдакого договора с властью - вы (власти) воруйте, пилите, выводите в офшоры, но и нам не мешайте воровать, мухлевать с налогами и т.д. А менее разумные идеалисты хотят чтобы все вокруг были честные - и полиция, и суды, и чиновники - но, в случае чего, можно было через кума что-то "порешать"
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20.07.2020 11:17 Ответить
Казимко! Не нужно слов из пионерских песен! Полицейские и есть первые нарушители закона! Вымогатели в погонах,облеченные властью. С начала 90-х милиционеры выбив бандитов,заняли их место в рекэте, наркоторговле, бандитизме на дорогах.А потом их почему то переименовали в полицию..
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20.07.2020 11:18 Ответить
А бандиты, милиционеры, полицейские - откуда взялись, из кацапии приехали или с Марса прилетели? Василий правильно заметил - это наши соседи, возможно даже знакомые, а иногда и друзья. И в Национальной Полиции, как и в любом коллективе, присутствует срез общества. Если общество живет не по закону, а по "понятиям" - то это несомненно будет и во всех структурах власти.
Простое сравнение. В Финляндии вы с соседом можете быть лучшими друзьями, жарить барбекю по выходным, но стоит тебе неправильно припарковаться - сосед первым же и заявит об этом в полицию, если увидит. Просто потому что иначе они не представляют. У нас же стоит в соцсети выложить фото или видео оленя на дороге - вой на всю сеть "стукач, что сам не мог порешать" и т.д. Не страна, а будто зона
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20.07.2020 11:32 Ответить
Ага,ага. Додайте жару! Товарищ "Василий", по вашему выражению убеждает "простых граждан соблюдать закон" и ничего не говорит об соблюдении закона так называемыми "правоохранителями"! Вы тоже считаете,что "орлы полиции", в отличие от простых граждан могут нарушать закон? И еще, большая часть граждан законы соблюдает. А 99 процентов правоохранителей-вымогатели,коррупционеры,рекетиры, которые и содержаться обычными людьми...
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20.07.2020 11:51 Ответить
Нет, вы все возводите в абсолют. Законы, без сомнения, должны выполнять все, речь только о том, что пока большинство граждан на те или иные законы кладет болт, а то и не знает об их существовании, то и нормальной полиции у нас не будет, даже если каждого коррупционера, рекетира и бандита посадить. На их место из среды населения придут точно такие же.
Большинство соблюдает законы? Ну да, ну да. Вы водите машину? Если да, то сами знаете, сколько раз в день водители нарушают ПДД - от скоростного режима до правил парковки - пользуясь лишь тем что не "попадаются". И так во всем. Водитель межгородского автобуса взял безбилетника или посылку - это нарушение закона. Предприниматель занижает доходы чтоб уйти от налогов - это тоже преступление (в цивилизованных странах - уголовное). Делает гражданин ремонт, выкинул строительный мусор в обычный контейнер для ТБО - и это тоже нарушение, просто об этом даже никто не задумывается.
Вот представьте, что предприниматель, регулярно надувающий государство на налоги, воспитал сына в точно такой же парадигме ("не на...шь, не проживешь"). И этот сын потом пошел служить в полицию. Станет ли он честным, принципиальным стражем закона? Вопрос риторический
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20.07.2020 12:29 Ответить
Да нет. Это вы намеренно уводите от сути вопроса, адресованного Малюське. Смысл которого -как поступать гражданам,если полиция нарушает закон и отдает незаконные приказы. А вы с напарником пишете- а ничего не слелаешь. Мол, все такие. Да нет,милицейские подпевалы, не прокатит! С полиции надо спрашивать! С вашего шефа,Авакова надо требовать системной работы по наведению законности в полиции. А Аваков вместо этого нанимает ттроллей,которые пишут пространные посты...
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20.07.2020 12:40 Ответить
Где я хоть словом обмолвилась, что нужно выполнять незаконные требования полицейских? Или что не нужно сажать или иначе наказывать преступников в форме? Нужно, и еще вчера. Но если мы хотим именно менять все правоохранительные органы - нужно еще менять и общество. Только и всего. Потому что на место посаженных и уволенных придут другие, точно такие же.
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20.07.2020 12:54 Ответить
Как менять полицейских понятно. Есть опыт Грузии,где при том же самом населении-навели в полиции порядок и там перестали брать взятки. А "менять общество"-это тоже самое,что быть здоровым лучше чем больным. Пространная истина,ни о чем не говорящая. Или вы знаеете конкретные,без общих фраз действия,как это делать?
МЕНЯЕМ ОБЩЕСТВО:
1-........
И Т. Д.
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20.07.2020 13:40 Ответить
«https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=***********************-Q5l7WGOu_b3V7HeyrX-PRKzTYxoXmkzKilHOsgcxgDd1EQWn_J4NyoQ1U7jiQ6EGkUbXL3ZgtZfe22GHB-cyGR_Q5Ytoapttk_Mk5ia7v2M&__tn__=-UC%2CP-R Маруся Звіробій

Зєлєноботи, вашому бубочкі погрожує СПРАВЖНІЙ вбивця і терорист. Я пам'ятаю як вас позносило бубочку захищати переді мною і Софією. ДЕ ОТВЄТКА КАДИРОВУ??? Ану злабайте фотожаб йому з х#єм на голові?)))) Ану зачмиріть за сонцесяйного з усією пролєтарською ненавистю!))) Шо? Сцикотно??? Ото і ваше гавно сцяне саме вам в пору президент. Сцикопіхота проти піхотинця путіна всралась.»
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20.07.2020 10:27 Ответить
Доверять полиции??!!!!! Я не ослышался??!!! Такой полиции как в Кагарлыке??!! Совсем с головой не дружите или это так тяжелые наркотики влияют???!!
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20.07.2020 10:30 Ответить
12 баллов - за заголовок. спасибо, посмеялся.
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20.07.2020 10:31 Ответить
После того как мафия захватила власть в стране, а полиция её защищает, всему населению надо бесприкословно слушаться полицию.
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20.07.2020 10:34 Ответить
Пішов на х....зелене мурло
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20.07.2020 10:39 Ответить
Хороший мент-мертвый мент
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20.07.2020 10:41 Ответить
Думаю,що ти або бивший зек,бо потенційний кандидат в зону. А можливо просто балаболка.
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20.07.2020 10:46 Ответить
малюська очередная укуренная мразь
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20.07.2020 10:47 Ответить
Вот хочу похвалить одесскую полицию
На дамбе через хаджибей , где пробки из-за ремонтных работ , поставили регулировщиков и сняли вопрос многочасовых пробок .
Убрали чурков торгующих прямо на трассе под Одессой арбузами на въездную площадку
А раньше они прямо на автодороге высыпали свои арбузы и создавали аварийные ситуации
Но вот после заправки SANOILОпять на трассе штук 10 торговцев стоят - занимают третью полосу( обочину) . А авто идут с большой скоростью мимо
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20.07.2020 10:50 Ответить
Так шо Малюська , одесситов надо поощрить 😀😀😀
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20.07.2020 10:51 Ответить
Кстати и под Киевом на автодорогах арбузные торговцы с арбузами развалились
ХВАТИТЬ НА АВТОДОРОГАХ УСТРАИВАТЬ АЗИАТСКИЕ БАЗАРЫ
Может жти родственники Арахамии комутотплатят в полиции ?
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20.07.2020 10:54 Ответить
И ещё , а как жти придорожные торговцы платят в бюджет Украины? Кто-то разберётся?

Приезжают в Украину из рашки зарабатывать ( виз ведь нет) , скупают арбузы на полях в Херсонской области, Потом вываливают их на Скоростных дорогах Украины , торгуют, а деньги в рашку вывозят
Это многолетний бизнес , который явно платит полиции. За крышу . А Украине - дуля от них .
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20.07.2020 10:57 Ответить
министр, почитай, что пишут про тебя и твою полицию люди и ты поймешь, что ты такая же мразь.
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20.07.2020 10:51 Ответить
Шо оно курит?
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20.07.2020 10:52 Ответить
Короче,мы должны слушать полицию,выполнять её приказы,и самостоятельно заботиться о своей безопасности)
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20.07.2020 10:55 Ответить
Знакомые этого "министра", объясните ему, плз, что полиция не может ПРИКАЗЫВАТЬ гражданам. У неё могут быть ТРЕБОВАНИЯ. А приказы - это при должностно-подчинённых отношениях.
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20.07.2020 11:01 Ответить
Нагадало. Мабуть, отримують методички з одного джерела.
https://censor.net/video_news/3208165/chto_nam_govorit_svyaschennoe_pisanie_po_povodu_avtozakov_oni_slugi_boga_i_deyistvuyut_tebe_vo_blago
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20.07.2020 11:06 Ответить
На фото, какой то дрищ учит нас уважать потерявших доверие мусоров ?
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20.07.2020 11:07 Ответить
Потерявших? Я, по ходу, пропустил момент, когда они его нашли.
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20.07.2020 12:53 Ответить
Беспредметный вопрос и такой же ответ. Патрульная полиция превратилась в Кучмовскую милицию, только теперь полиционеры ничего не боятся. Беспредельничают по полной.
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20.07.2020 11:08 Ответить
Ему задали серьёзный вопрос,а он стал говорить какие то примитивные банальности про молотки и топоры,где находят этих отборных идиотов.
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20.07.2020 11:10 Ответить
членістоногий молюск як завжди несе пургу, головною метою якої є підготувати суспільство до прийняття закону, що суттєво розширює права поліціянтів і фактично перетворює Україну у поліцейську державу
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20.07.2020 11:15 Ответить
Как один зэк говорил никогда не обращайся к ментам,к прокурору или судье они всегда имеют выгоду не с преступника так с потерпевшего,
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20.07.2020 11:16 Ответить
Плять, где вас таких дебилов берут? Вроде уже всех убогих с 95 квартала видели. Ан нет! Все новые и новые вылазят. Вова, АСТАНАВИСЬ!
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20.07.2020 11:23 Ответить
Малюська, ты свою фамилию в паспорте видел? (с)
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20.07.2020 11:55 Ответить
вот тут, этого идиота подддерживаю...
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20.07.2020 11:58 Ответить
Складається враження що дурнів спеціально десь вирощують. Найкращих відбирають у владу до зеленої-шмарклі.
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20.07.2020 12:05 Ответить
да они там,плесневые,больные все.
******* зеленый цырк
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20.07.2020 12:18 Ответить
Поліції потрібно довіряти, слухати і виконувати накази, - Малюська - Цензор.НЕТ 8328
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20.07.2020 12:20 Ответить
Як то кажуть:Поломанное доверие,сложно починить.Проще выкинуть
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20.07.2020 12:22 Ответить
зелибобы просрали даже доверие к патрульной полиции, если они раньше вели себя как помощники нормальных людей, то щас опять стали винтить человека который сидел на газоне с телефоном и никого не трогал... потому что почувствовали куда ветер дует, что им дали карт-бланш на закручивание гаек
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20.07.2020 12:23 Ответить
о как ....... масяська явно перекурил !!!!
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20.07.2020 13:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NqDs91lezis
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20.07.2020 14:10 Ответить
Как сказать литературным - иди к маме бениной? Какие копы - менты конченные.
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20.07.2020 14:32 Ответить
за то честно сказал, как власть относиться к населению. как к биомассе
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20.07.2020 14:46 Ответить
Господи и кому пришло на ум поставить это одноклеточное с названием молюск в юстицию. Оно ведь не в зуб ногой ни в жопу пальцем.
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20.07.2020 15:18 Ответить
да откуда это министр..оно с нас кормится ушлёпок ..зелёный недоумок как такое чмо может быть министром ..да нет у нас никакой страны так одно название
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20.07.2020 16:56 Ответить
Феерический долб##б! Наверное из всех клоунов из ЗЕ-министерств - этот самый самый!
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20.07.2020 17:18 Ответить
"Классные" аналогии "обновлённой" распиаренной службы с молотком и топором. Думаю, что после этих слов уместнее было бы сравнить полицию с граблями. Так, пан Аваков? Ведь если всё так печально, как говорит Моллюск, то по сути ничего не изменилось.
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20.07.2020 19:25 Ответить
схоже цей входить до тих, кого богдан називав божевільними в слузі урода...
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20.07.2020 22:51 Ответить
Занимался бы тихонько своими гомосяцкими делами - и никто бы не слышал-читал эту дурь.
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20.07.2020 23:02 Ответить
Всё это звенья одной цепи - Украина превратилась в полицейское государство, на дорогах новые гаишники устроили беспредел, беркут избивает ногами активистов и женщин, неугодных прессуют без суда и следствия, бизнес отжимается, а кто не хотет отдавать, попадает под полицейский каток. НО УКРАИНА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО УРОВНЮ ПРЕСТУПНОСТИ В ЕВРОПЕ
https://nv.ua/ukraine/events/reyting-prestupnosti-ukraina-zanyala-pervoe-mesto-v-evrope-poslednie-novosti-50100799.html

В Украине зафиксировали рост смертельных ДТП

https://korrespondent.net/ukraine/events/4252127-ytohy-1407-zatiazhnoi-karantyn-y-smerty-na-dorohakh

Президент Зеленский уверенно ведёт своё поредевшее стадо на убой
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20.07.2020 23:51 Ответить
Доверять можно на выборах шерифа , судьи, но проверятьть как бухгалтерию. Если доверия нет это повод нанимать других исполнителей. Короче менять систему.
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21.07.2020 04:54 Ответить
пнх
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21.07.2020 08:28 Ответить
 
 