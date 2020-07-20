Поліції потрібно довіряти, слухати і виконувати накази, - Малюська. ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що поліції потрібно довіряти, але завжди треба дбати про свою безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Мін'юсту розповів в інтерв'ю "24 каналу".

Відповідаючи на запитання журналіста, що пояснювати дітям: поліція нас захищає чи вона вбиває, Малюська зазначив: "Що пояснювати дітям щодо молотка? Це будівельний інструмент. Чи можна ним когось вбити? Можливо і те, і те. Просто шанси на те, що молоток або сокира буде зброєю і когось вб'є, - набагато менші, ніж те, що їх використовують за основним призначення ".

За словами міністра юстиції, з поліцією те ж саме: їй потрібно довіряти, потрібно слухати, накази треба виконувати, законодавство порушувати не треба.

"Але завжди треба дбати про свою безпеку. І завжди думати про те, що іноді система може спрацювати не так. Так само, як це може статися з сокирою або молотком", - пояснив Малюська.

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