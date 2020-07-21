Суд оправдал задержанного в апреле пловца из киевского Гидропарка Бурьянова. ВИДЕО

Днепровский суд Киеве 20 июля оправдал Валентина Бурьянова, которого в апреле задержали в Гидропарке за нарушение карантинных ограничений.

О решении суда сообщил сам Бурьянов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, производство закрыли из-за "отсутствия события и состава правонарушения".

Бурьянов планирует подать в суд на полицейских, которые составили админпротокол и задерживали его в Гидропарке.

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На обнародованном мужчиной видео судья также отмечает, что на обжалование решения есть 10 дней.

Напомним, 6 апреля полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

15 апреля суд вернул полиции протокол на Бурьянова, так как документ был составлен с нарушениями.

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