Суд оправдал задержанного в апреле пловца из киевского Гидропарка Бурьянова. ВИДЕО
Днепровский суд Киеве 20 июля оправдал Валентина Бурьянова, которого в апреле задержали в Гидропарке за нарушение карантинных ограничений.
О решении суда сообщил сам Бурьянов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, производство закрыли из-за "отсутствия события и состава правонарушения".
Бурьянов планирует подать в суд на полицейских, которые составили админпротокол и задерживали его в Гидропарке.
На обнародованном мужчиной видео судья также отмечает, что на обжалование решения есть 10 дней.
Напомним, 6 апреля полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.
15 апреля суд вернул полиции протокол на Бурьянова, так как документ был составлен с нарушениями.
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Всегда бы так.
хто буде сплачувати збитки по зарплаті 10 долбоятлів у хворих та суду ?
Сабаков, голос ! 🙄
И вообще - дебил у власти останеться дебилом с любым паспортом и пропиской!
А как можно назвать власть, которая подобна человеку, у которого в доме почти нечего есть, бабушка и дедушка по три дня голодными сидять, домашние животные от лошадей до котов сбежали к соседу, а он на рынке ищет продукты органического происхождения, экологически чистые с понтом, и не важно за какую цену...
А насчеет пловца - шо вы к нему достебались? Плыл себе человек по речке Днепр - сверху вниз, или наоборот. Ведб не запрещено... Устал, судорога ногу начала сводить, вот и поплыл к самому близкому берегу. Так шо полицию еще нужно привлечь за неоказание помощи человеку, находящемуся в бедственном положении... И не фиг прибегать к юридическим консультациям у людей, друзья которых закончили юморидеский факультет Криворожского коммерческого унивирсетета...
Когда начнем требовать компенсацию с виновных?
1.Держава обмежила право громадян на пересування, право на роботу, безпідставне штафування.
2.Держава не забезпечила громадян, які втратили доходи на період карантинних заходів компенсацією.
3.Фонд боротьби з коронавірусом використаний неефективно, кошти пішли не за призначенням і використовувались по спрощеній процедурі.
Але влада користується підтримкою наріду, тому так вам і треба.))))