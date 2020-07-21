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Суд оправдал задержанного в апреле пловца из киевского Гидропарка Бурьянова. ВИДЕО

Днепровский суд Киеве 20 июля оправдал Валентина Бурьянова, которого в апреле задержали в Гидропарке за нарушение карантинных ограничений.

О решении суда сообщил сам Бурьянов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, производство закрыли из-за "отсутствия события и состава правонарушения".

Бурьянов планирует подать в суд на полицейских, которые составили админпротокол и задерживали его в Гидропарке.

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На обнародованном мужчиной видео судья также отмечает, что на обжалование решения есть 10 дней.

Напомним, 6 апреля полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

15 апреля суд вернул полиции протокол на Бурьянова, так как документ был составлен с нарушениями.

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Автор: 

Гидропарк (36) карантин (16729) Киев (25655) суд (25135) юстиция (758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Бурьянов (2)


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Топ комментарии
+31
Тепер питання чисто шкурне, яке стосується кожного із нас, тобто налогоплатєльщика:

хто буде сплачувати збитки по зарплаті 10 долбоятлів у хворих та суду ?

Сабаков, голос ! 🙄
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21.07.2020 01:40
+26
Плыл он, а приплыли менты)
Всегда бы так.
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21.07.2020 01:38
+25
Молодец мужик.
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21.07.2020 01:30
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Тобто поліція не змогла правильно скласти протокол? Мабуть це така реформа в поліції!
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21.07.2020 01:30 Ответить
тобто у нас не існує поліції у еас в наявності деградована аваківська падаль, ОЗУ у вигляді поліції..Очолює головний злочинець і корупціонер. Який до речи керує зеленим лайном у вигляді президента.
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21.07.2020 06:29 Ответить
Молодец мужик.
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21.07.2020 01:30 Ответить
Плыл он, а приплыли менты)
Всегда бы так.
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21.07.2020 01:38 Ответить
Тепер питання чисто шкурне, яке стосується кожного із нас, тобто налогоплатєльщика:

хто буде сплачувати збитки по зарплаті 10 долбоятлів у хворих та суду ?

Сабаков, голос ! 🙄
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21.07.2020 01:40 Ответить
По событию в апреле суд смог вынести решение в июле. Кто возместит гражданину 3 месяца бесполезной нервотрепки, адвокатов и походов по инстанциям? А кто возместит государству Украина бессмысленные зарплаты на имитацию бурной деятельности и телодвижения должностных лиц в этот период? Маруся Зверобой?
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21.07.2020 01:42 Ответить
Троляка ватне, до чого тут Маруся? Маруся такою маячнeю б нe займалась в краіні, дe ідe війна з Рашистською **********. Мужику проплатили, скоріш за всe,шарійці чи мeртвячукчкчі, щоб дeстабілізувати ситуацію в краіні, яка і так разхитана чeрeз covid19, війну з рашкою, нeвдалий вибір украінців рік тому та роботу таких тролів як ти та той нeдомужик. Всім відомо, тисячі ботів намагаються довeсти до Майдану 3, щоб Путлeр мав змогу щe відтяпати півдeнні області. Лишeтільки чeрeз цe украінці готові трохи потeрпіти зeлeну павзу на шляху відроджeння украінськой нeзалeжності.
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21.07.2020 05:49 Ответить
????????
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21.07.2020 07:05 Ответить
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21.07.2020 07:52 Ответить
Ой блин, незалежнiсть с властью без мозгов - тоже еще тот вариант. Представьте себе Фарион председателем СБУ на минуточку, если у вас валидол под рукой есть.
И вообще - дебил у власти останеться дебилом с любым паспортом и пропиской!
А как можно назвать власть, которая подобна человеку, у которого в доме почти нечего есть, бабушка и дедушка по три дня голодными сидять, домашние животные от лошадей до котов сбежали к соседу, а он на рынке ищет продукты органического происхождения, экологически чистые с понтом, и не важно за какую цену...
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21.07.2020 08:14 Ответить
антину геращенко сейчас некогда тебе отвечать - он занят кредитами мвф, строительством ракет в днепре, учетной ставкой нбу...
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21.07.2020 10:23 Ответить
его пример - иным наука
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21.07.2020 06:01 Ответить
Шерифов выбирать на местах и увольнять тоже как и судей. Никто не даст нам избавления.
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21.07.2020 06:03 Ответить
А яке покарання передбачено за це авакіським мусорам??? НІЯКОГО..
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21.07.2020 06:18 Ответить
То есть за мои бабки 20 полицаев страдали безрезультатной фигней? Также этот пловец если бы заразился короной чтобы повымахтиваться - лечился бы за мои бабки? Но самое обидное что в Украине закон - гавно. Чувак показательно нарушил его и ничего. Так это простой отмороженый кочка, что уж говорить о чинушах и мажорах и о делах, которые президент берет под личный контроль...Кстати Володя это дело под личный контроль не брал случайно?
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21.07.2020 07:11 Ответить
Какой закон он нарушил? Поточнее пожалуйста.Вы в маске даже спите?
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21.07.2020 07:30 Ответить
написано-карантин..одел маску и в стойло!..в Ивропе бы влепили 500 евриков штрафу и никаких тебе судов...
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21.07.2020 11:59 Ответить
Для тупых и дебильный закон - закон.
А насчеет пловца - шо вы к нему достебались? Плыл себе человек по речке Днепр - сверху вниз, или наоборот. Ведб не запрещено... Устал, судорога ногу начала сводить, вот и поплыл к самому близкому берегу. Так шо полицию еще нужно привлечь за неоказание помощи человеку, находящемуся в бедственном положении... И не фиг прибегать к юридическим консультациям у людей, друзья которых закончили юморидеский факультет Криворожского коммерческого унивирсетета...
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21.07.2020 08:20 Ответить
тьі наверное из тех адептов, которьіе увереньі в том, что вирус в воздухе.
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21.07.2020 08:56 Ответить
Ще одна демонс рація того, що зелена влада не здатна навіть карантин, який би мав зупинити розповсюдження коронавірусу, правильно організувати. Що б не робили зелені ручки, виходить лайно зеленого кольору.
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21.07.2020 07:31 Ответить
Во сколько обошлось государству это дело?
Когда начнем требовать компенсацию с виновных?
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21.07.2020 09:28 Ответить
Нагадую українцям - карантинні заходи антиконституційні і мають склад злочину.
1.Держава обмежила право громадян на пересування, право на роботу, безпідставне штафування.
2.Держава не забезпечила громадян, які втратили доходи на період карантинних заходів компенсацією.
3.Фонд боротьби з коронавірусом використаний неефективно, кошти пішли не за призначенням і використовувались по спрощеній процедурі.
Але влада користується підтримкою наріду, тому так вам і треба.))))
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21.07.2020 09:44 Ответить
а затрты на суд и задержание, кто возместит?
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21.07.2020 10:10 Ответить
для этого понадобилилось 4 месяца??
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21.07.2020 10:17 Ответить
БРАВО!!!! все бы так и тогда бы всякие антины с авякянами сидели бы засунув язык в ж...у не занимаясь беззаконием
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21.07.2020 10:21 Ответить
СМЕРТЬ ЛЕГАВЫМ ОТ НОЖА!!!
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21.07.2020 13:50 Ответить
 
 