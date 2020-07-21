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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Суд виправдав затриманого у квітні плавця з київського Гідропарку Бур'янова. ВIДЕО

Дніпровський суд Києва 20 липня виправдав Валентина Бур'янова, якого у квітні затримали в Гідропарку за порушення карантинних обмежень.

Про рішення суду повідомив сам Бур'янов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, провадження закрили через "відсутність події та складу правопорушення".

Бур'янов планує подати в суд на поліцейських, які склали адмінпротокол і затримували його в Гідропарку.

Також читайте: Плавець із Гідропарку Бур'янов приїхав у МВС верхи на коні: хотів показати, що ми "повертаємося в Середньовіччя". ВIДЕО

На оприлюдненому чоловіком відео суддя також зазначає, що на оскарження рішення є 10 днів.

Нагадаємо, 6 квітня поліція затримала хлопця, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.

15 квітня суд повернув поліції на протокол Бур'янова, оскільки документ було складено з порушеннями.

Також читайте: Суд оштрафував на 17 тисяч киянина, який без маски протестував проти карантину, - Нацполіція

Автор: 

Гідропарк (33) карантин (18172) Київ (19626) суд (11729) юстиція (732) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Бур’янов Валентин (2)


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Топ коментарі
+31
Тепер питання чисто шкурне, яке стосується кожного із нас, тобто налогоплатєльщика:

хто буде сплачувати збитки по зарплаті 10 долбоятлів у хворих та суду ?

Сабаков, голос ! 🙄
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21.07.2020 01:40
+26
Плыл он, а приплыли менты)
Всегда бы так.
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21.07.2020 01:38
+25
Молодец мужик.
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21.07.2020 01:30
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Тобто поліція не змогла правильно скласти протокол? Мабуть це така реформа в поліції!
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21.07.2020 01:30 Відповісти
тобто у нас не існує поліції у еас в наявності деградована аваківська падаль, ОЗУ у вигляді поліції..Очолює головний злочинець і корупціонер. Який до речи керує зеленим лайном у вигляді президента.
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21.07.2020 06:29 Відповісти
Молодец мужик.
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21.07.2020 01:30 Відповісти
Плыл он, а приплыли менты)
Всегда бы так.
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21.07.2020 01:38 Відповісти
Тепер питання чисто шкурне, яке стосується кожного із нас, тобто налогоплатєльщика:

хто буде сплачувати збитки по зарплаті 10 долбоятлів у хворих та суду ?

Сабаков, голос ! 🙄
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21.07.2020 01:40 Відповісти
По событию в апреле суд смог вынести решение в июле. Кто возместит гражданину 3 месяца бесполезной нервотрепки, адвокатов и походов по инстанциям? А кто возместит государству Украина бессмысленные зарплаты на имитацию бурной деятельности и телодвижения должностных лиц в этот период? Маруся Зверобой?
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21.07.2020 01:42 Відповісти
Троляка ватне, до чого тут Маруся? Маруся такою маячнeю б нe займалась в краіні, дe ідe війна з Рашистською **********. Мужику проплатили, скоріш за всe,шарійці чи мeртвячукчкчі, щоб дeстабілізувати ситуацію в краіні, яка і так разхитана чeрeз covid19, війну з рашкою, нeвдалий вибір украінців рік тому та роботу таких тролів як ти та той нeдомужик. Всім відомо, тисячі ботів намагаються довeсти до Майдану 3, щоб Путлeр мав змогу щe відтяпати півдeнні області. Лишeтільки чeрeз цe украінці готові трохи потeрпіти зeлeну павзу на шляху відроджeння украінськой нeзалeжності.
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21.07.2020 05:49 Відповісти
????????
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21.07.2020 07:05 Відповісти
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21.07.2020 07:52 Відповісти
Ой блин, незалежнiсть с властью без мозгов - тоже еще тот вариант. Представьте себе Фарион председателем СБУ на минуточку, если у вас валидол под рукой есть.
И вообще - дебил у власти останеться дебилом с любым паспортом и пропиской!
А как можно назвать власть, которая подобна человеку, у которого в доме почти нечего есть, бабушка и дедушка по три дня голодными сидять, домашние животные от лошадей до котов сбежали к соседу, а он на рынке ищет продукты органического происхождения, экологически чистые с понтом, и не важно за какую цену...
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21.07.2020 08:14 Відповісти
антину геращенко сейчас некогда тебе отвечать - он занят кредитами мвф, строительством ракет в днепре, учетной ставкой нбу...
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21.07.2020 10:23 Відповісти
его пример - иным наука
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21.07.2020 06:01 Відповісти
Шерифов выбирать на местах и увольнять тоже как и судей. Никто не даст нам избавления.
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21.07.2020 06:03 Відповісти
А яке покарання передбачено за це авакіським мусорам??? НІЯКОГО..
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21.07.2020 06:18 Відповісти
То есть за мои бабки 20 полицаев страдали безрезультатной фигней? Также этот пловец если бы заразился короной чтобы повымахтиваться - лечился бы за мои бабки? Но самое обидное что в Украине закон - гавно. Чувак показательно нарушил его и ничего. Так это простой отмороженый кочка, что уж говорить о чинушах и мажорах и о делах, которые президент берет под личный контроль...Кстати Володя это дело под личный контроль не брал случайно?
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21.07.2020 07:11 Відповісти
Какой закон он нарушил? Поточнее пожалуйста.Вы в маске даже спите?
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21.07.2020 07:30 Відповісти
написано-карантин..одел маску и в стойло!..в Ивропе бы влепили 500 евриков штрафу и никаких тебе судов...
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21.07.2020 11:59 Відповісти
Для тупых и дебильный закон - закон.
А насчеет пловца - шо вы к нему достебались? Плыл себе человек по речке Днепр - сверху вниз, или наоборот. Ведб не запрещено... Устал, судорога ногу начала сводить, вот и поплыл к самому близкому берегу. Так шо полицию еще нужно привлечь за неоказание помощи человеку, находящемуся в бедственном положении... И не фиг прибегать к юридическим консультациям у людей, друзья которых закончили юморидеский факультет Криворожского коммерческого унивирсетета...
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21.07.2020 08:20 Відповісти
тьі наверное из тех адептов, которьіе увереньі в том, что вирус в воздухе.
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21.07.2020 08:56 Відповісти
Ще одна демонс рація того, що зелена влада не здатна навіть карантин, який би мав зупинити розповсюдження коронавірусу, правильно організувати. Що б не робили зелені ручки, виходить лайно зеленого кольору.
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21.07.2020 07:31 Відповісти
Во сколько обошлось государству это дело?
Когда начнем требовать компенсацию с виновных?
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21.07.2020 09:28 Відповісти
Нагадую українцям - карантинні заходи антиконституційні і мають склад злочину.
1.Держава обмежила право громадян на пересування, право на роботу, безпідставне штафування.
2.Держава не забезпечила громадян, які втратили доходи на період карантинних заходів компенсацією.
3.Фонд боротьби з коронавірусом використаний неефективно, кошти пішли не за призначенням і використовувались по спрощеній процедурі.
Але влада користується підтримкою наріду, тому так вам і треба.))))
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21.07.2020 09:44 Відповісти
а затрты на суд и задержание, кто возместит?
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21.07.2020 10:10 Відповісти
для этого понадобилилось 4 месяца??
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21.07.2020 10:17 Відповісти
БРАВО!!!! все бы так и тогда бы всякие антины с авякянами сидели бы засунув язык в ж...у не занимаясь беззаконием
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21.07.2020 10:21 Відповісти
СМЕРТЬ ЛЕГАВЫМ ОТ НОЖА!!!
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21.07.2020 13:50 Відповісти
 
 