Суд виправдав затриманого у квітні плавця з київського Гідропарку Бур'янова. ВIДЕО

Дніпровський суд Києва 20 липня виправдав Валентина Бур'янова, якого у квітні затримали в Гідропарку за порушення карантинних обмежень.

Про рішення суду повідомив сам Бур'янов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, провадження закрили через "відсутність події та складу правопорушення".

Бур'янов планує подати в суд на поліцейських, які склали адмінпротокол і затримували його в Гідропарку.

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На оприлюдненому чоловіком відео суддя також зазначає, що на оскарження рішення є 10 днів.

Нагадаємо, 6 квітня поліція затримала хлопця, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.

15 квітня суд повернув поліції на протокол Бур'янова, оскільки документ було складено з порушеннями.

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