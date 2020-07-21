Суд виправдав затриманого у квітні плавця з київського Гідропарку Бур'янова. ВIДЕО
Дніпровський суд Києва 20 липня виправдав Валентина Бур'янова, якого у квітні затримали в Гідропарку за порушення карантинних обмежень.
Про рішення суду повідомив сам Бур'янов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, провадження закрили через "відсутність події та складу правопорушення".
Бур'янов планує подати в суд на поліцейських, які склали адмінпротокол і затримували його в Гідропарку.
На оприлюдненому чоловіком відео суддя також зазначає, що на оскарження рішення є 10 днів.
Нагадаємо, 6 квітня поліція затримала хлопця, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.
15 квітня суд повернув поліції на протокол Бур'янова, оскільки документ було складено з порушеннями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всегда бы так.
хто буде сплачувати збитки по зарплаті 10 долбоятлів у хворих та суду ?
Сабаков, голос ! 🙄
И вообще - дебил у власти останеться дебилом с любым паспортом и пропиской!
А как можно назвать власть, которая подобна человеку, у которого в доме почти нечего есть, бабушка и дедушка по три дня голодными сидять, домашние животные от лошадей до котов сбежали к соседу, а он на рынке ищет продукты органического происхождения, экологически чистые с понтом, и не важно за какую цену...
А насчеет пловца - шо вы к нему достебались? Плыл себе человек по речке Днепр - сверху вниз, или наоборот. Ведб не запрещено... Устал, судорога ногу начала сводить, вот и поплыл к самому близкому берегу. Так шо полицию еще нужно привлечь за неоказание помощи человеку, находящемуся в бедственном положении... И не фиг прибегать к юридическим консультациям у людей, друзья которых закончили юморидеский факультет Криворожского коммерческого унивирсетета...
Когда начнем требовать компенсацию с виновных?
1.Держава обмежила право громадян на пересування, право на роботу, безпідставне штафування.
2.Держава не забезпечила громадян, які втратили доходи на період карантинних заходів компенсацією.
3.Фонд боротьби з коронавірусом використаний неефективно, кошти пішли не за призначенням і використовувались по спрощеній процедурі.
Але влада користується підтримкою наріду, тому так вам і треба.))))