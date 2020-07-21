Трех заложников в Луцке удалось освободить, - Аваков. ВИДЕО

Полицейским удалось забрать троих пассажиров автобуса, захваченного в центре Луцка террористом Максимом Кривошем.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

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Как уточнил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении пожилой женщины, подростка и беременной девушки.

Ранее террорист Максим Кривош заявил в разговоре с журналистами, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок. По его словам, люди в плохом состоянии.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

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Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, пока не подтвердилась.

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

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Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Террорист не дает передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, переговоры с террористом продолжаются, и силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно.

СБУ расследует по факту захвата заложников производство по статье "террористический акт".

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду.