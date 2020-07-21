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Новости Видео Захват заложников в Луцке
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Трех заложников в Луцке удалось освободить, - Аваков. ВИДЕО

Полицейским удалось забрать троих пассажиров автобуса, захваченного в центре Луцка террористом Максимом Кривошем.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Читайте на "Цензор.НЕТ": В автобус с заложниками передали воду, переговоры продолжаются

Как уточнил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении пожилой женщины, подростка и беременной девушки.

Ранее террорист Максим Кривош заявил в разговоре с журналистами, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок. По его словам, люди в плохом состоянии.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

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Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, пока не подтвердилась.

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

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Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Террорист не дает передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, переговоры с террористом продолжаются, и силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно.

СБУ расследует по факту захвата заложников производство по статье "террористический акт".

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Луцк (587) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+38
Трех заложников в Луцке удалось освободить, - Аваков

Может правильнее будет сказать, что он их отпустил?
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21.07.2020 20:54
+33
Привод сам їх віддав, а не Аваков їх звільнив!
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21.07.2020 20:53
+12
У Авакова уже было столько позорных про#бов, что уйти надо было много раз, но он не торопится. Пздц.
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21.07.2020 21:17
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Какая власть, такие и силовики..
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21.07.2020 21:42 Ответить
как запарил этот пиарщик.. со своими террористами
все прекрасно помнят, как он в 2014г "давай жесткий отпор террористам в течении 48часов". обосрался со Славянском по полной
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21.07.2020 21:45 Ответить
силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно, кроме того , о чём их просят... а просят их не убить кого-то...не привезти мешок бабок и дать вертолёт... даже жизни он у них своей не просит... А просит сознаться в том, кто они есть на самом деле.... силовики делают все, но сознаться это выше их сил... и получается - вопрос стоит просто: пожертвуют ли они жизнями заложников вместо того, чтоб сказать, что сами причина этой акции...
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21.07.2020 21:47 Ответить
что ты мелешь? как силовики могут быть причиной этой акции? поставил все с ног на голову. урод захватил невинных людей, и прикрылся политическими требованиями. и урод сразу же стал героем? тоесть можно убивать невинных и кричать, что во всем виновата власть? каждый должен отвечать за свои поступки. террористу - смерть!
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21.07.2020 22:06 Ответить
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