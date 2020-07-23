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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

брифинг (50) карантин (16729) Минздрав (4902) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вам не здається дивним, що вірусна інфекція кожного дня вражає однакову кількість захворюваних з невеликою похибкою в діапазоні 750-850 чоловік за добу. Тут зразу приходить на думку або тестів кожного дня використовують однакову кількість за планом, або ця "страшна" хвороба вражеє через монітори та екрани, а передається статевим шляхом. От хворий мав вчора контакт, а сьогодні його партнер захворів....
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23.07.2020 09:40 Ответить
А далі виникає запитання, то деж перша леді підхопила вірус, після контакту з ким?
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23.07.2020 09:41 Ответить
З мандель...
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23.07.2020 09:43 Ответить
Та їм тести різні підсунули.
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23.07.2020 10:01 Ответить
Бе, ме... і жебраки в метро Києва. Щасти.
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23.07.2020 11:25 Ответить
 
 