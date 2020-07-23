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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 856 нових випадків COVID-19, померли 17 осіб, загалом - 61 851 випадок. ІНФОГРАФІКА
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Эдуард Силенко
показати весь коментар23.07.2020 09:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Эдуард Силенко
показати весь коментар23.07.2020 09:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владимир #467749
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Меркава
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Ozirius Shewu
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