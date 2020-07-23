Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 856 нових випадків COVID-19, померли 17 осіб, загалом - 61 851 випадок. ІНФОГРАФІКА