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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 856 нових випадків COVID-19, померли 17 осіб, загалом - 61 851 випадок. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

брифінг (34) карантин (18172) МОЗ (5400) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вам не здається дивним, що вірусна інфекція кожного дня вражає однакову кількість захворюваних з невеликою похибкою в діапазоні 750-850 чоловік за добу. Тут зразу приходить на думку або тестів кожного дня використовують однакову кількість за планом, або ця "страшна" хвороба вражеє через монітори та екрани, а передається статевим шляхом. От хворий мав вчора контакт, а сьогодні його партнер захворів....
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23.07.2020 09:40 Відповісти
А далі виникає запитання, то деж перша леді підхопила вірус, після контакту з ким?
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23.07.2020 09:41 Відповісти
З мандель...
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23.07.2020 09:43 Відповісти
Та їм тести різні підсунули.
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23.07.2020 10:01 Відповісти
Бе, ме... і жебраки в метро Києва. Щасти.
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23.07.2020 11:25 Відповісти
 
 