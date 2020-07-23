Гетманцев: Субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию повышена. ВИДЕО

Цена на электроэнергию должна быть поднята, а льготы переведены в денежную форму.

Об этом заявил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы HARD с Влащенко, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной, Гетьманцев подчеркнул, что это необходимо делать, а незащищенным слоям населения предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и его кого коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.



"Полностью поддерживаю монетизацию [льгот] как и Галина Третьякова - она ​​тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и дальше финансировать такой объем льгот. Кроме того льготы часто несправедливые, многие льготы получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой и не должны отходить тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, мы должны переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию", - прокомментировал Гетьманцев.

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Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляют 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 кВт/ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении более 100 кВт/ч. Цена на электроэнергию для населения в Украине является самой низкой в ​​ЕС и отпускается по единой цене всем потребителям.