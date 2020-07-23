Гетманцев: Субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию повышена. ВИДЕО
Цена на электроэнергию должна быть поднята, а льготы переведены в денежную форму.
Об этом заявил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы HARD с Влащенко, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной, Гетьманцев подчеркнул, что это необходимо делать, а незащищенным слоям населения предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и его кого коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
"Полностью поддерживаю монетизацию [льгот] как и Галина Третьякова - она тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и дальше финансировать такой объем льгот. Кроме того льготы часто несправедливые, многие льготы получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой и не должны отходить тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, мы должны переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию", - прокомментировал Гетьманцев.
Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляют 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 кВт/ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении более 100 кВт/ч. Цена на электроэнергию для населения в Украине является самой низкой в ЕС и отпускается по единой цене всем потребителям.
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Вы, гондоны про зарплаты самые низкие в ЕС расскажите!!!
При всех властях одно и тоже . Никакой разницы .
Напротив , мне кажется , что при завгаре из Енакиево цены не так быстро росли , как при барыге и комедианте .
Не пора ли подумать о новой системе власти , которая была бы ориентирована на интересы народа , а не на жуликов-аллигаторхов и их шлюх , т.н. властью ?
это работает система выстроенная кучмой
Украина хочет жить как в Европе и США? Или как в Китае?
Реформа системы социального обеспечения жителей Китая, вышедших на заслуженный отдых, была проведена в 1997 году. С тех пор китайская пенсионная программа предусматривает формирование пенсии служащих и рабочих за счет Национального фонда соцобеспечения, накопительных пенсионных фондов, а также, как это принято в экономически развитых государствах, отчислений с зарплат. В последнем случае 20 % вносит работодатель, а работник - 8 %.
Уровень жизни и размер пенсий в различных провинциях КНР существенно отличаются. Поэтому пожилые люди, которым по месту прописки положена высокая пенсия, нередко переезжают в южные провинции, где цены ниже, да и климат помягче.
Льготы китайским пенсионерам системой не предусмотрены. Но на местном уровне иногда встречаются определенные послабления. Назовем наиболее важные:Бесплатное медобслуживание, включая иглоукалывание и массаж.Бесплатная диагностика состояния здоровья на любом оборудовании, которое потребуется для ее проведения.Питание в публичных столовых за символическую плату.Занятия традиционной китайской гимнастикой цигун и тайцзы (в специализированных центрах) также на бесплатной основе.
Тем, кого интересует, кто получает пенсию в Китае по старости, нужно учитывать, что процесс старения населения в КНР, собственно, как и в большинстве государств мира, ускоряется стремительными темпами. Но свой весомый вклад в эту негативную тенденцию в Поднебесной внесла демографическая политика 70-х годов минувшего столетия, предусматривающая, что в семье должен быть только один ребенок.
В целом официальная статистика на вопрос, сколько пенсионеров в Китае в 2019 году, дает такой ответ:226 млн людей, перешагнувших возраст 60 лет (от общей численности населения это составляет 17,9 %);176 млн человек старше 65 лет (11,9 %).
Претендент на социальную выплату в зависимости от пола должен соответствовать определенным возрастным показателям.
Существуют также требования к трудовому стажу. Так, наемным работникам, частным предпринимателям и работающим на их предприятиях сотрудникам пенсия по старости будет выплачиваться, если они отработают не менее 15 лет. Причем в течение всего этого времени из зарплаты этих лиц должны регулярно проводиться отчисления в Пенсионный фонд Китая (далее - ПФ).
Выход на пенсию в Китае вовсе не означает, что пожилой человек будет получать достойное социальное пособие. Величина такой госпомощи составляет примерно 1/5 от суммы средней зарплаты, которую выплачивают в конкретном городе, а в сельской местности и того меньше - 1/10 от среднего заработка.
Кроме того, во время трудовой деятельности гражданин перечисляет на личный пенсионный счет денежные средства, которые в дальнейшем пойдут на доплату размером 60 % от усредненной зарплаты по региону.
Средняя пенсия в Китае в 2019 году для сельских жителей составляет 129 юаней , а для городских - 2,5 тыс. юаней. Индексация этого социального пособия осуществляется ежегодно. В качестве исходных данных для перерасчета используется показатель роста средней зарплаты в провинции.
В период, когда экономика Поднебесной стремительно развивалась, индексация находилась в пределах 9-10 %. В последние годы выплаты увеличивались в среднем на 5-7 %.
Ответ на вопрос, какая пенсия у китайских пенсионеров, будет неполным без упоминания максимального и минимального ее значений. Так, в Шанхае и Пекине размер пенсии достигает 3,5 тыс. юаней . А минимальная пенсия человека преклонных лет, проживающего в сельскохозяйственной провинции, составляет всего 88 юаней .
ремя от времени в интернете появляются сообщения о том, что в Китае отменили плату за коммунальные услуги (и министр ЖКХ якобы даже извиняется перед китайцами, что не сделал этого раньше). С действительностью они не имеют ничего общего, как и с логикой, которая не позволяет поверить в то, что для полутора миллиардов человек можно организовать «социалистический рай». Китайцы не просто не отменили плату за услуги ЖКХ, но еще и стали главными инноваторами в вопросе взимания такой платы. Их система позволяет практически полностью исключать накопление долгов за свет, газ, воду и тепло. EtCetera выяснял, как им это удалось.
НЕТ ДЕНЕГ - НЕТ УСЛУГ. Китайская система ЖКХ устроена таким образом, чтобы не оставить людям шансов копить долги. Ресурсы дорогие, недвижимость - тоже (1 кв. метр может стоить 5-10 тыс. долларов и даже больше). При этом спрос на жилье очень большой, и никому не выгодно пускать ситуацию на самотек. Поэтому в Китае жильцу, если у него нет возможности или желания платить, просто отключат услугу. При этом не будет пугающих сообщений, призывов оплатить долги и красных листовок. Как только средства на счете истекут, свет отключится, теплый пол остынет, а воды в кране не станет.
Правда, каких-то особых действий по переподключению китайцам предпринимать не нужно, как и отдельно платить за это. Как только счет будет пополнен, услуги автоматически подключатся - чаще всего в течение пары часов. Штрафов или пени за длительную неуплату в Китае тоже не предусмотрено.КАК ПЛАТЯТ? Электронные сервисы в Китае развиты чуть ли не лучше, чем где-либо в мире. Фактически все, что нужно для жизни в стране - это одно приложение на смартфоне, через которое можно совершать покупки, оплачивать штрафы, платить налоги, совершать денежные переводы, переписываться с друзьями, бронировать столики в кафе и заказывать доставку пиццы
А ЧТО И СКОЛЬКО ПЛАТЯТ? Стоимость квартплаты в Китае (по-нашему - СДПТ) очень отличается в разных городах, районах и домах.
В мегаполисах вроде Шанхая, Пекина или Гуанчжоу квартплата составляет от 200 до 500 юаней в месяц (750-1900 гривен) за среднюю однушку. Сюда входит благоустройство прилегающей к жилому комплексу территории, охрана, вывоз мусора, система видеонаблюдения, уборка и некоторые другие услуги. За лифт и паркоместо китайцы платят отдельно (цены зависят от места расположения дома, высотности и вида парковки).
В холодное время года к коммунальным услугам добавляется плата за отопление (чаще всего - это теплый пол). А по отзывам самих китайцев, централизованное тепло спасает не всегда - приходится включать на обогрев кондиционеры, поэтому счет за электричество в зимние месяцы также растет.
В среднем за свет китайцы платят около 150 юаней (560 гривен) в месяц, но кондиционер (как в летнее, так и в зимнее время) может удвоить и даже утроить эту сумму. Иностранцы, приезжающие в Китай на учебу или работу, зачастую сталкиваются с огромными счетами за свет (местные привыкли экономить ресурс кондиционера).
Вода для семьи из двух человек обходится приблизительно в 50 юаней (190 гривен) в месяц.
Готовьтесь поддерживать страусов.
Для дебила Гетманцева и стерилизаторши Третьяковой напомню - субсидии монетизированы еще осенью прошлого года.
Источник: https://censor.net/v3209722
зебіли, на вас насрали.... потужно
ЗЕ-ЛОГИКА!
Зелёные аферисты эту норму оставили, только решили, что теперь такой человек обязательно должен платить 20% с 3-х минимальных зарплат, т.е. платить 3000грн. в месяц с 01.09.2020, а если по месячным счетам за комуналку больше выйдет, то тогда уже доплатят из госбюджета.
електроенергія буде бесплатна.
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зато эта цена самая высокая среди нищебродских стран!