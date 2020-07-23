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Гетманцев: Субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию повышена. ВИДЕО

Цена на электроэнергию должна быть поднята, а льготы переведены в денежную форму.

Об этом заявил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы HARD с Влащенко, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной, Гетьманцев подчеркнул, что это необходимо делать, а незащищенным слоям населения предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и его кого коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Полностью поддерживаю монетизацию [льгот] как и Галина Третьякова - она ​​тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и дальше финансировать такой объем льгот. Кроме того льготы часто несправедливые, многие льготы получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой и не должны отходить тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, мы должны переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию", - прокомментировал Гетьманцев.

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Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляют 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 кВт/ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении более 100 кВт/ч. Цена на электроэнергию для населения в Украине является самой низкой в ​​ЕС и отпускается по единой цене всем потребителям.

субсидия (624) электроэнергия (772) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+32
"Эпоха бедности" прошла, наступает Эпоха Нищеты от ЗЕ!!!!
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23.07.2020 10:54
+27
А ха ха ха ха
свежая порция зеленой мочи для свидетелей сниженных тарифов.
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23.07.2020 10:54
+24
Люди стали жить хорошо,поэтому и цены можно повысит
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23.07.2020 10:54
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он имел ввиду что монеты должны появиться у него
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23.07.2020 11:13 Ответить
У них.
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23.07.2020 11:22 Ответить
Как уже зae@aли эти проффесионалы своим ******** про самые низкие цены в ЕС.
Вы, гондоны про зарплаты самые низкие в ЕС расскажите!!!
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23.07.2020 11:06 Ответить
Мудрый и очень простой нарит - жри те длббы,черпайте полными ладонями!
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23.07.2020 11:09 Ответить
чет я не понял, а точно у нас были фашисты и хунта при власти эти пять лет? А это тогда кто?
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23.07.2020 11:09 Ответить
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23.07.2020 11:12 Ответить
А фошиздам будуть видавати субсидії?
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23.07.2020 11:11 Ответить
Коли все зупинилось, а для корабельних сосон не вистачає коштів, то звісно треба поставити простий люд в позу колгоспниці на буряковій планації. На інше у олігофренів не вистачає ні розуму, ні політичної волі.
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23.07.2020 11:11 Ответить
этот "простой люд" сам себя поставил в эту позу.
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23.07.2020 11:31 Ответить
Не совсем так. Как сказал профессор из МАУП если заплата в стране меньше 2000 долларов , то страна не может быть демократической. Т.е. накинули удавку не на олигархов, которые имеют адвокатов, законы созданные под них, а простых людей, у которых нет средств на судебные тяжбы с властями. Вот потому я и акцентирую что чмырят простых граждан. В начале хотели нагнуть международные корпорации, но те быстро вставили зеленым огромный пистон, поскольку имеют грамотных юристов, свои бизнес ассоциации, дипломатическую поддержку и прочая. Если в голове у властей пробка, то за глупость будет платить всегда простой народ.
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23.07.2020 11:52 Ответить
эту власть выбирал "простой народ". В чем теперь проблема? Власть плохая, "работает на олигархов"? Ну так не надо было простому народу ее выбирать.
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23.07.2020 11:56 Ответить
Ой я вас умоляю. Вам на выборах наобещают три короба, но никто в мире не может заглянуть в черепную коробку кандидата. Еще Бакунин писал, что образованные будут єксплуатировать темный народ, плутократы - бедных, олигархи не олигархов. Вся система власти в Украине заточена под прохождения коррумпированной гниды на самый верх власти инфицируя всю вертикаль. Как можно избирать главнокомандующим человека который вообще понятие не имеет об армии, как можно избирать депутатов, которые меняют по 12 раз партий и фракций за один срок пребывания под куполом! Вся система выборов никчемная и гнилая . Нет критериев для профессиональных политиков, что бы отсеивать олигофренов и дебилов или врагов государства. Кто нормальный того, или убивают как В. Чорновола, Кирпу или затаскивают по коррумпированным судам.
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23.07.2020 13:14 Ответить
ну если народ тупой и не хочет видеть очевидного, то он заслуживает чтобы жить в дерьме, какие претензии?
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23.07.2020 13:19 Ответить
монополия всегда плохо.люди не доплачивают.а предприниматели переплачивают.в стране атомрых доста очно.но и тут госинтересы на задний план.нужно часстным обленерго дать зеленый и сверхприбыли и зеленая енергетика у нас для кого в 3 раза выше чем в европе.
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23.07.2020 11:13 Ответить
Это злейшие враги народа, вы ещё не осознали, плуги? Сообщники бандитов-олигархов.
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23.07.2020 11:15 Ответить
"Цена на электроэнергию для населения в Украине является самой низкой в ​​ЕС." Во-первых мы не в ЕС. Во вторых, давайте зарплаты и пенсии как в ЕС, потом повышайте. А то вы хотите зарплаты как замбабвэ, а тарифы как в ЕС. посмотрим как сия ху...ня отобразится на рейтинге Зе
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23.07.2020 11:15 Ответить
Я так понял , что даже смена шлюх ничего в нашем борделе не меняет .
При всех властях одно и тоже . Никакой разницы .
Напротив , мне кажется , что при завгаре из Енакиево цены не так быстро росли , как при барыге и комедианте .
Не пора ли подумать о новой системе власти , которая была бы ориентирована на интересы народа , а не на жуликов-аллигаторхов и их шлюх , т.н. властью ?
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23.07.2020 11:16 Ответить
Тогда тебе в Барвиху. Хряк там недавно купил дом. Тебе собачью будку, точно, выделит
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23.07.2020 11:29 Ответить
Будку себе я построил ещё при Горбачёве , без помощи всяких жуликов ...
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23.07.2020 11:32 Ответить
просто с каждым новым презом иссякает кормушка для быдлоылит и они всё больше переходят к более наглому грабежу пересичного.
это работает система выстроенная кучмой
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23.07.2020 13:23 Ответить
Как бы хорошо эти зеленые сопли смотрелись на фонарных столбах.
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23.07.2020 11:18 Ответить
Так, це було б надзичайно перфектно.
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23.07.2020 11:25 Ответить
Очередной высер от зеленого придурка Цена должна быть рыночная при жестком контроле на законодательном уровне монополистов
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23.07.2020 11:23 Ответить
Судя по твоему высеру , доходы населения должны быть стабильно нищенскими при росте доходов аллигаторхов ?
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23.07.2020 11:30 Ответить
Во всем мире действуют законы направленные против монополистов и только у нас ахметка и компания ставят цены от фонаря вот Гетманцев старается угодить олигархам И рыночные цены далеко не всегда должны быть высокими в нашем конкретном случае данный слуга урода кинулся помогать ахметке с его зеленой энергатикой. Иногда прочитанное надо осмыслить а не кидаться на амбразуру со своим высером
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23.07.2020 11:51 Ответить
в странах где есть "рынок" и нет "монополиста", цены на газ и электрику почему-то выше чем в Украине.
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23.07.2020 12:44 Ответить
да но и доходы населения на порядок выше чем в Украине
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23.07.2020 13:26 Ответить
Видишь ли, цена на нефть, газ и уран для топлива не зависят от "доходов населения". Уран стоит скажем 100 000 долл., ты или берешь или нет. Поэтому нет и не должно быть привязки цен на энергию к доходам.
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23.07.2020 13:45 Ответить
если ты такой умный, то почему в Китае нет коммунальных платежей населения?
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23.07.2020 14:14 Ответить
в Китае и пенсий нет. И вообще модель жизни другая.
Украина хочет жить как в Европе и США? Или как в Китае?
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23.07.2020 14:28 Ответить
и это вранье тоже

Реформа системы социального обеспечения жителей Китая, вышедших на заслуженный отдых, была проведена в 1997 году. С тех пор китайская пенсионная программа предусматривает формирование пенсии служащих и рабочих за счет Национального фонда соцобеспечения, накопительных пенсионных фондов, а также, как это принято в экономически развитых государствах, отчислений с зарплат. В последнем случае 20 % вносит работодатель, а работник - 8 %.
Уровень жизни и размер пенсий в различных провинциях КНР существенно отличаются. Поэтому пожилые люди, которым по месту прописки положена высокая пенсия, нередко переезжают в южные провинции, где цены ниже, да и климат помягче.
Льготы китайским пенсионерам системой не предусмотрены. Но на местном уровне иногда встречаются определенные послабления. Назовем наиболее важные:Бесплатное медобслуживание, включая иглоукалывание и массаж.Бесплатная диагностика состояния здоровья на любом оборудовании, которое потребуется для ее проведения.Питание в публичных столовых за символическую плату.Занятия традиционной китайской гимнастикой цигун и тайцзы (в специализированных центрах) также на бесплатной основе.

Тем, кого интересует, кто получает пенсию в Китае по старости, нужно учитывать, что процесс старения населения в КНР, собственно, как и в большинстве государств мира, ускоряется стремительными темпами. Но свой весомый вклад в эту негативную тенденцию в Поднебесной внесла демографическая политика 70-х годов минувшего столетия, предусматривающая, что в семье должен быть только один ребенок.
В целом официальная статистика на вопрос, сколько пенсионеров в Китае в 2019 году, дает такой ответ:226 млн людей, перешагнувших возраст 60 лет (от общей численности населения это составляет 17,9 %);176 млн человек старше 65 лет (11,9 %).
Претендент на социальную выплату в зависимости от пола должен соответствовать определенным возрастным показателям.
Существуют также требования к трудовому стажу. Так, наемным работникам, частным предпринимателям и работающим на их предприятиях сотрудникам пенсия по старости будет выплачиваться, если они отработают не менее 15 лет. Причем в течение всего этого времени из зарплаты этих лиц должны регулярно проводиться отчисления в Пенсионный фонд Китая (далее - ПФ).
Выход на пенсию в Китае вовсе не означает, что пожилой человек будет получать достойное социальное пособие. Величина такой госпомощи составляет примерно 1/5 от суммы средней зарплаты, которую выплачивают в конкретном городе, а в сельской местности и того меньше - 1/10 от среднего заработка.
Кроме того, во время трудовой деятельности гражданин перечисляет на личный пенсионный счет денежные средства, которые в дальнейшем пойдут на доплату размером 60 % от усредненной зарплаты по региону.
Средняя пенсия в Китае в 2019 году для сельских жителей составляет 129 юаней , а для городских - 2,5 тыс. юаней. Индексация этого социального пособия осуществляется ежегодно. В качестве исходных данных для перерасчета используется показатель роста средней зарплаты в провинции.
В период, когда экономика Поднебесной стремительно развивалась, индексация находилась в пределах 9-10 %. В последние годы выплаты увеличивались в среднем на 5-7 %.
Ответ на вопрос, какая пенсия у китайских пенсионеров, будет неполным без упоминания максимального и минимального ее значений. Так, в Шанхае и Пекине размер пенсии достигает 3,5 тыс. юаней . А минимальная пенсия человека преклонных лет, проживающего в сельскохозяйственной провинции, составляет всего 88 юаней .
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23.07.2020 14:34 Ответить
ты не ответил - ты не хочешь жить в Европе, выбираешь Китай?
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23.07.2020 14:45 Ответить
а ты меня о чем то спрашивал?
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23.07.2020 14:46 Ответить
Не увидел сразу. Это был вопрос поклоннику Секты Святой Халявы и колбасы по 2,20.
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23.07.2020 14:53 Ответить
кто тебе это сказал?

ремя от времени в интернете появляются сообщения о том, что в Китае отменили плату за коммунальные услуги (и министр ЖКХ якобы даже извиняется перед китайцами, что не сделал этого раньше). С действительностью они не имеют ничего общего, как и с логикой, которая не позволяет поверить в то, что для полутора миллиардов человек можно организовать «социалистический рай». Китайцы не просто не отменили плату за услуги ЖКХ, но еще и стали главными инноваторами в вопросе взимания такой платы. Их система позволяет практически полностью исключать накопление долгов за свет, газ, воду и тепло. EtCetera выяснял, как им это удалось.
НЕТ ДЕНЕГ - НЕТ УСЛУГ. Китайская система ЖКХ устроена таким образом, чтобы не оставить людям шансов копить долги. Ресурсы дорогие, недвижимость - тоже (1 кв. метр может стоить 5-10 тыс. долларов и даже больше). При этом спрос на жилье очень большой, и никому не выгодно пускать ситуацию на самотек. Поэтому в Китае жильцу, если у него нет возможности или желания платить, просто отключат услугу. При этом не будет пугающих сообщений, призывов оплатить долги и красных листовок. Как только средства на счете истекут, свет отключится, теплый пол остынет, а воды в кране не станет.
Правда, каких-то особых действий по переподключению китайцам предпринимать не нужно, как и отдельно платить за это. Как только счет будет пополнен, услуги автоматически подключатся - чаще всего в течение пары часов. Штрафов или пени за длительную неуплату в Китае тоже не предусмотрено.КАК ПЛАТЯТ? Электронные сервисы в Китае развиты чуть ли не лучше, чем где-либо в мире. Фактически все, что нужно для жизни в стране - это одно приложение на смартфоне, через которое можно совершать покупки, оплачивать штрафы, платить налоги, совершать денежные переводы, переписываться с друзьями, бронировать столики в кафе и заказывать доставку пиццы

А ЧТО И СКОЛЬКО ПЛАТЯТ? Стоимость квартплаты в Китае (по-нашему - СДПТ) очень отличается в разных городах, районах и домах.
В мегаполисах вроде Шанхая, Пекина или Гуанчжоу квартплата составляет от 200 до 500 юаней в месяц (750-1900 гривен) за среднюю однушку. Сюда входит благоустройство прилегающей к жилому комплексу территории, охрана, вывоз мусора, система видеонаблюдения, уборка и некоторые другие услуги. За лифт и паркоместо китайцы платят отдельно (цены зависят от места расположения дома, высотности и вида парковки).
В холодное время года к коммунальным услугам добавляется плата за отопление (чаще всего - это теплый пол). А по отзывам самих китайцев, централизованное тепло спасает не всегда - приходится включать на обогрев кондиционеры, поэтому счет за электричество в зимние месяцы также растет.
В среднем за свет китайцы платят около 150 юаней (560 гривен) в месяц, но кондиционер (как в летнее, так и в зимнее время) может удвоить и даже утроить эту сумму. Иностранцы, приезжающие в Китай на учебу или работу, зачастую сталкиваются с огромными счетами за свет (местные привыкли экономить ресурс кондиционера).
Вода для семьи из двух человек обходится приблизительно в 50 юаней (190 гривен) в месяц.
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23.07.2020 14:30 Ответить
Давай так рынок электроэнергии в Европе и монополия рынка электроэнергии в Украине это пока что вещи несовопоставимые как и доходы населения
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23.07.2020 15:18 Ответить
давай так, цена энергоресурсов которые закупаются АЭС/ТЭС не зависит от доходов населения, есть небольшая разница в зарплатной части цены энергии но это процентов 10. Прямой корреляции между доходами и ценой энергии НЕТ.
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23.07.2020 15:43 Ответить
Конец "эпохи бедности"-наступил! Зебильные учителя,все сплошь не знают куда свои 4 000 $ зарплаты девать.
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23.07.2020 11:23 Ответить
"Полностью поддерживаю монетизацию как и Галина Третьякова - она ​​тоже поддерживает
Готовьтесь поддерживать страусов.
Для дебила Гетманцева и стерилизаторши Третьяковой напомню - субсидии монетизированы еще осенью прошлого года.

Источник: https://censor.net/v3209722
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23.07.2020 11:29 Ответить
От як потужно насрали на тих, хто голосував за Зеленськава.

зебіли, на вас насрали.... потужно
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23.07.2020 11:30 Ответить
Ты гиперболоид, случайно не заначил?
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23.07.2020 11:39 Ответить
а в сьогодняшні часи то було б непогано.
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23.07.2020 11:42 Ответить
Доллар по 28 Экономика благодарит уже?
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23.07.2020 11:35 Ответить
монетизвция=инфляция, а инфляция=дальнейшее обнищание
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23.07.2020 11:40 Ответить
Во всем цивилизованном мире увеличение прибыли добиваются, в том числе, за счет увеличения объемов продаж, качества товара ( а электроенергия тот же товар) и уменьшения цены!!! Наше ворье хочет продать лопату по цене двух экскаваторов VOLVO! А все по тому что ворье и на большее не способно и средства производства достались им преступным путем после развала СССР.
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23.07.2020 11:40 Ответить
Идиот! Субсидии и льготі монетизировані еще при Гройсмане! какие же зебилы!!
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23.07.2020 11:44 Ответить
ну що зевівці? тепер признаєте, що 24% порошенка це еліта, а не бидло, як 73% недоношених?
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23.07.2020 11:47 Ответить
А чем измеряется элитарность? Тарифами на электроэнергию? Так посмотри на тарифы ДО Пороха и сам ответь на свой вопрос
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23.07.2020 13:27 Ответить
зелена чума працює
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23.07.2020 11:50 Ответить
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ УПАЛИ, А ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НАДО ПОДНЯТЬ!
ЗЕ-ЛОГИКА!
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23.07.2020 11:52 Ответить
Гптманцев, как враг народа, должен сидеть на нарах!
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23.07.2020 11:53 Ответить
Субсидии и льготы должны быть монетизированы!
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23.07.2020 12:38 Ответить
Самое веселое в этой ситуации с субсидиями - растущий уровень безработных, по законодательству человек не получающий дохода не имеет права на субсидию, а выплаты по безработице доходами не считаются.
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23.07.2020 12:45 Ответить
Право то имеет, только при расчёте, придумке Ревы гройсмана, если доходы меньше минимальной зарплаты, то считают, что у человека доход 3 минимальные зарплаты и он обязательно должен был заплатить 15% с 3-х минимальных зарплат.
Зелёные аферисты эту норму оставили, только решили, что теперь такой человек обязательно должен платить 20% с 3-х минимальных зарплат, т.е. платить 3000грн. в месяц с 01.09.2020, а если по месячным счетам за комуналку больше выйдет, то тогда уже доплатят из госбюджета.
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23.07.2020 17:39 Ответить
Потомственный фискал и ученик Кили Бимбы Гетманцев,кроме повышений, сажать капусту и затянуть пояса,априори предложить не может.Мозг генерирует исключительно негативные решения.Есть вот такие люди...Хочет собрать самолёт,а самогонный аппарат завжди получается.Хочет в плюс заработать,а в итоге в минусах и денег должен.
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23.07.2020 12:54 Ответить
Они не ставят себе целью "собрать самолёт" - работать на народ. Их цель народ ограбить, глупец!
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23.07.2020 13:32 Ответить
Шваль гнила жабуриноподібна...та таких треба в психлікарнях тримати а не в депутати...тьфу мерзота...
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23.07.2020 13:25 Ответить
Для тех, кто верит, что у нас самя дешевая електроенергия: в Финляндии, если у вас солнечная электростанция, вам только за ИЗЛИШНЮЮ энергию заплатят от 2 до 4 евроцентов за кВт, т.е. от 60 до 1,20 грн. Это в Финляндии, где зимой солнца вообще почти нет
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23.07.2020 14:15 Ответить
Гостеррорист...
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23.07.2020 14:35 Ответить
Твари ж...довские а зарплаты когда будут подыматся? Скоро вас сук начнут вешать .факт
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23.07.2020 14:37 Ответить
Ідіот!!! Його потрібно відправити в психлікарню, д о кінця життя. Там для нього
електроенергія буде бесплатна.
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23.07.2020 15:41 Ответить
Так субсидии монетизировали еще при Гросе. Зелень будет тупо морозиться до конца каденции? Или до выноса тел с ВР?
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23.07.2020 16:10 Ответить
самой низкой в ​​ЕС

==
зато эта цена самая высокая среди нищебродских стран!
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23.07.2020 16:23 Ответить
Грабіж людей під час війни та кризи це мародерство. Зелена влада, не здатна створити нічого доброго, вміє тільки збільшувати доходи за рахунок мародерства, а потім їх витрачати на забаганки олігархів і їх маріонеток, всілякіх зелених шмаркль і іїхніх хвойд.
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23.07.2020 17:49 Ответить
що, всі дружно зібралися ахметовим, коломойшам ті іншій олігархічній мерзоті за наш кошт штани підтримати та набити їхні кармани? Ну що 73% зебілів, ви цього прагнули НЕДОНОСКИ хохлосракі!
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23.07.2020 18:12 Ответить
это говорит позор Украины, который считает, что слабая гривна способствует развитию экономики... его надо изгнать навеки вечные из экономики...
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24.07.2020 10:47 Ответить
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