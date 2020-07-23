Гетманцев: Субсидії мають бути монетизовані, а ціна на електроенергію підвищена. ВIДЕО

Ціну на електроенергію потрібно підвищити, а пільги перевести в грошову форму

Про це заявив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі програми HARD із Влащенко, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про підвищення ціни на електроенергію для населення до рівня ринкової, Гетманцев наголосив, що це необхідно робити, а незахищеним верствам населення надавати адресні субсидії в грошовій формі. Цей підхід підтримує і його кого колега Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Повністю підтримую монетизацію [пільг], як і Галина Третьякова, – вона теж підтримує цю ідею, це її комітет. І взагалі за цим майбутнє. Ми не зможемо й далі фінансувати такий обсяг пільг. Крім того пільги часто несправедливі, багато пільг отримують за підробними документами або за документами, оформленими з порушенням процедури. Вони обтяжують бюджет з одного боку, з іншого і не мають відходити тим людям, які на них не мають права. Тому я повністю підтримую підхід монетизації, ми маємо переводити пільги в грошову форму. Те саме стосується ціни на електроенергію", - прокоментував Гетманцев.

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Нагадаємо, що ціна на електроенергію для домогосподарств не переглядалася з березня 2017 року, і становить: 0,9 грн за споживання електроенергії до 100 КВт*год на місяць, та 1,68 грн за споживанні більш ніж 100 КВт*год. Ціна на електроенергію для населення в Україні є найнижчою в ЄС, і відпускається за єдиною ціною всім споживачам.