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Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-теста на COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Для перелетов внутри страны прохождение ПЦР-тестирования на COVID-19 не требуется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционным брифинге.

"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. Есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование: это все люди с признаками коронавирусной болезни, контактные лица, медработники раз в 14 дней, работники Нацполиции и Нацгвардии", - сказал он.

Также он подчеркнул, что такой опции как прохождение теста в аэропортах людям, которые осуществляют внутренние перелеты, нет и нет ни одной причины ее устанавливать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аэропорту "Одесса" с завтрашнего дня начинает работу пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19

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т.е. контактный при внутреннем перелете не может заразить пассажиров?
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24.07.2020 10:29 Ответить
Потому что нет смысла тестировать безсимптомных. Ведь вирус от безсимптомного не передается. Доказано же.
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24.07.2020 10:41 Ответить
тест только по залёту.
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24.07.2020 10:32 Ответить
Тобто один ковідний на борту і маємо більше сотні через тиждень? Прикольна ідея...
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24.07.2020 10:43 Ответить
Степанов, иди в Ж...
Из-за Вашей плохой работы украинцев не пускают в ЕС. Вы хотите явно попасть в мусорники из-за безработицы заробитчан. Они уже все на пределе возмущения.
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24.07.2020 10:44 Ответить
Театр абсурда, брехні та маніпуляцій. За такий інформаційний терор на державному рівні ці злочинці мають бути покарані.
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24.07.2020 11:13 Ответить
 
 