Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-теста на COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Для перелетов внутри страны прохождение ПЦР-тестирования на COVID-19 не требуется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционным брифинге.

"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. Есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование: это все люди с признаками коронавирусной болезни, контактные лица, медработники раз в 14 дней, работники Нацполиции и Нацгвардии", - сказал он.

Также он подчеркнул, что такой опции как прохождение теста в аэропортах людям, которые осуществляют внутренние перелеты, нет и нет ни одной причины ее устанавливать.

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