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Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-теста на COVID-19, - Степанов. ВИДЕО
Для перелетов внутри страны прохождение ПЦР-тестирования на COVID-19 не требуется.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционным брифинге.
"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. Есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование: это все люди с признаками коронавирусной болезни, контактные лица, медработники раз в 14 дней, работники Нацполиции и Нацгвардии", - сказал он.
Также он подчеркнул, что такой опции как прохождение теста в аэропортах людям, которые осуществляют внутренние перелеты, нет и нет ни одной причины ее устанавливать.
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Из-за Вашей плохой работы украинцев не пускают в ЕС. Вы хотите явно попасть в мусорники из-за безработицы заробитчан. Они уже все на пределе возмущения.