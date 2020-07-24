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Перельоти всередині країни не потребують проведення ПЦР-тесту на COVID-19, - Степанов. ВIДЕО
Для перельотів всередині країни проходження ПЛР-тестування на COVID-19 не потрібне.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційному брифінгу.
"Перельоти всередині країни не потребують проведення ПЦР-тестування. Є чітко визначений механізм, кому проводиться ПЛР-тестування: це всі люди з ознаками коронавірусної хвороби, контактні особи, медпрацівники раз на 14 днів, працівники Нацполіції та Нацгвардії", - сказав він.
Також він наголосив, що такої опції, як проходження тесту в аеропортах людьми, які здійснюють внутрішні перельоти, немає і немає жодної причини її встановлювати.
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Из-за Вашей плохой работы украинцев не пускают в ЕС. Вы хотите явно попасть в мусорники из-за безработицы заробитчан. Они уже все на пределе возмущения.