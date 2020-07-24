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Перельоти всередині країни не потребують проведення ПЦР-тесту на COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Для перельотів всередині країни проходження ПЛР-тестування на COVID-19 не потрібне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційному брифінгу.

"Перельоти всередині країни не потребують проведення ПЦР-тестування. Є чітко визначений механізм, кому проводиться ПЛР-тестування: це всі люди з ознаками коронавірусної хвороби, контактні особи, медпрацівники раз на 14 днів, працівники Нацполіції та Нацгвардії", - сказав він.

Також він наголосив, що такої опції, як проходження тесту в аеропортах людьми, які здійснюють внутрішні перельоти, немає і немає жодної причини її встановлювати.

Також читайте: В аеропорту "Одеса" від завтра розпочинає роботу пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19

Автор: 

аеропорт (1854) карантин (18172) тестування (457) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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т.е. контактный при внутреннем перелете не может заразить пассажиров?
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24.07.2020 10:29 Відповісти
Потому что нет смысла тестировать безсимптомных. Ведь вирус от безсимптомного не передается. Доказано же.
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24.07.2020 10:41 Відповісти
тест только по залёту.
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24.07.2020 10:32 Відповісти
Тобто один ковідний на борту і маємо більше сотні через тиждень? Прикольна ідея...
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24.07.2020 10:43 Відповісти
Степанов, иди в Ж...
Из-за Вашей плохой работы украинцев не пускают в ЕС. Вы хотите явно попасть в мусорники из-за безработицы заробитчан. Они уже все на пределе возмущения.
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24.07.2020 10:44 Відповісти
Театр абсурда, брехні та маніпуляцій. За такий інформаційний терор на державному рівні ці злочинці мають бути покарані.
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24.07.2020 11:13 Відповісти
 
 