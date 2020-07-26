2 940 23
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Топ комментарии
+3 Меркава
показать весь комментарий26.07.2020 10:28 Ссылка
+3 Меркава
показать весь комментарий26.07.2020 10:32 Ссылка
+2 Максим Атаманюк #439819
показать весь комментарий26.07.2020 10:19 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сразу тебе правдолюбу скажу что не покажешь! потому что это сказки для лохов! на сегодня все платежи осуществляются не врачам а больницам (как было и ранее) и токо глав варчи уже определяют какому врачу скоко перепадет! но ЛОХАМ расказывают сказки!! А ЛОХИ ВЕРЯТ!!!
Мол у нас все зашибись-пандемия идет по плану.Если шо не так,нарисуем еще.
1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)