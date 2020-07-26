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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Топ коментарі
+3 Меркава
показати весь коментар26.07.2020 10:28 Посилання
+3 Меркава
показати весь коментар26.07.2020 10:32 Посилання
+2 Максим Атаманюк #439819
показати весь коментар26.07.2020 10:19 Посилання
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сразу тебе правдолюбу скажу что не покажешь! потому что это сказки для лохов! на сегодня все платежи осуществляются не врачам а больницам (как было и ранее) и токо глав варчи уже определяют какому врачу скоко перепадет! но ЛОХАМ расказывают сказки!! А ЛОХИ ВЕРЯТ!!!
Мол у нас все зашибись-пандемия идет по плану.Если шо не так,нарисуем еще.
1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)