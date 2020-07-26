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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість заражених COVI9-19 у світі від початку пандемії перевищила 16 млн

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Еще хуже: раньше мог выбирать больницу, уже сейчас - фигу, пока только на вирусных-невирусных разделили, и все идет к совковой системе: где сказали, там и будешь лечиться.
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26.07.2020 10:28
+3
Когда должна была стартовать реформа второго звена?
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26.07.2020 10:32
+2
Зеленський скасував медичну реформу. Тепер українські лікарі беруть гроші з державного бюджету за посади, а не за вилікуваних пацієнтів.
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26.07.2020 10:19
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Зеленський скасував медичну реформу. Тепер українські лікарі беруть гроші з державного бюджету за посади, а не за вилікуваних пацієнтів.
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26.07.2020 10:19 Відповісти
а кто тебе расказал что раньше брали за пациентов? супрун ну верь дальше! ЛОХИ ВЕРЯТ СКАЗОЧНИКАМ!!
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26.07.2020 10:28 Відповісти
ти брехун.
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26.07.2020 10:31 Відповісти
хорошо я рехун а ты потовряешь истину! может покажешь мне хоть одну настоящую транзакцию в которой видно что заплатилт врачу за такого то пациента?!!

сразу тебе правдолюбу скажу что не покажешь! потому что это сказки для лохов! на сегодня все платежи осуществляются не врачам а больницам (как было и ранее) и токо глав варчи уже определяют какому врачу скоко перепадет! но ЛОХАМ расказывают сказки!! А ЛОХИ ВЕРЯТ!!!
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26.07.2020 10:35 Відповісти
реформы и не было! ЛОХАМ РАСКАЗАЛИ СКАЗКУ! А ЛОХИ ПОВЕРИЛИ!! ТАК ЧТО ЛОШАРА ВЕРЬ ДАЛЬШЕ!!
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26.07.2020 10:39 Відповісти
А откуда у меня взялся семейный врач, а у него - деньги за меня?
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26.07.2020 10:41 Відповісти
у него (семейного врача) деньги от больницы! лично семейному врачу никто не платит! а какой больнице скоко заплатить решает чинуша, так что опять же СКАЗКИ ЛОХАМ РАСКАЗАЛИ А ЛОХИ ПОВЕРИЛИ!! ВЕРЬ ДАЛЬШЕ! Покажешь мне длокумент в котором написано врач ПУПКИН получил 5000 за вылеченных 100 пациентов!! вот покажешь мне такой платежный документ тогда и поговорим а до этого момента можешь верить!! токо другим свою веру не впаривай!!
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26.07.2020 10:45 Відповісти
Деньги от больницы за количество обслуживаемых. Поэтому сельские сейчас по селам разъезжают, ищут себе подписантов. Единственное, о чем одна проболталась - начальство их штрафует. На каком основании - хз.
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26.07.2020 10:52 Відповісти
опять же докажи слова документом!! я на слова никому не верю!! поэтоу сказки имени супрун иди в другом месте расказывай!! если то что ты говоришь правда то докумнет показать нет проблем! а вот если это все сказки то конечно документов нет!!
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26.07.2020 10:55 Відповісти
А чого ти сам себе читаєш? ><
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26.07.2020 11:08 Відповісти
а по существу ответить нечего?! ну давай еще обсудим мою сексуальную ореентацию или мой текст без запятых или мой руский место украинского! это же все касается сказки про медреформу да!!
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26.07.2020 11:10 Відповісти
Можешь не продолжать, если идут нападки на Супрун, то в 99% - от ваты.
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26.07.2020 11:28 Відповісти
ну так бы и написал что документа нет!!
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26.07.2020 11:33 Відповісти
Вали отсюда, побируха кацапская, птн пнх.
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26.07.2020 11:41 Відповісти
Мы рождены чтоб сказку сделать былью. Вот и имеем страну дураков со всеми ее персонажами.Одни платят налоги зарывая их в землю и ждут обицянон-цяцянок. Другие выгребают их из бюджета и радутся обилию буратин на кв. м. в этой стране сказачных долбоюношей.
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27.07.2020 07:09 Відповісти
Когда должна была стартовать реформа второго звена?
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26.07.2020 10:32 Відповісти
тогда когда учетелям начнут платить по 4000евро! а пенсионерам раздадут путевки на мальдивы!!!
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26.07.2020 10:36 Відповісти
Еще хуже: раньше мог выбирать больницу, уже сейчас - фигу, пока только на вирусных-невирусных разделили, и все идет к совковой системе: где сказали, там и будешь лечиться.
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26.07.2020 10:28 Відповісти
;... прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки . высосал понемногу все деньги . на расстоянии 3 миль не осталось не одной избы в порядке: всё валилось и дряхлело . осталось бедность да лохмотья как после пожара или чумы . выветрился весь край . и если бы 10 лет ещё пожил там янкель. то он . вероятно выветрил и всё воеводство.\ Т. Бульба Н.В.Гоголь\
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26.07.2020 10:40 Відповісти
может хватит уже этого мудня-сказочника слушать? как баран перед новыми воротами каждый день мычит одно и то же...
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26.07.2020 10:41 Відповісти
Та хай мычит,его и так никто не слушает.Работа у него такая-выполнять заказ"западных партнеров".
Мол у нас все зашибись-пандемия идет по плану.Если шо не так,нарисуем еще.
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26.07.2020 12:43 Відповісти
"Причиной двух вспышек Ковид в Украине являются прямые действия властей.

1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
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26.07.2020 13:31 Відповісти
 
 