"Мой нос очень идеален", - замначальника главного следственного управления ГПУ времен Януковича, новый прокурор Киева и участник телешоу Олег Кипер. ВИДЕО
Новоназначенный прокурор Киева Олег Кипер был участником телешоу, на котором обсуждались размеры носа.
Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов:
"Прокурор с самым знаменитым носом. Назначенный вчера прокурор Киева Олег Кипер - люстрированный из-за работы на Януковича, но восстановленный судом Вовка, очень гордится своим носом и носом своей жены. Настолько, что выступал с рассказом о носе на телешоу. Окружной админсуд постановил выплатить ему из бюджета 1,8 миллиона гривен в сентябре 2019-го, так что на нос ему хватает. Чтобы делать карьеру во власти, надо стать популярным, так что смотрите чаще такие разговорные бла-бла шоу - кадры набирают именно там".
Олег Кипер принимал участие в шоу "Говорить Україна" летом 2015-го года вместе со своей женой Ириной. Выпуск шоу назывался "Битва за новий ніс".
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где зебанутые? обьясните порохоботам, зачем вы чпокаетесь с рыгами?
И глаз как у орла...
ЗЕлєпіхвова занесла в Київ кіппер
Незавершена революція це найкращий привід для реваншистів повернутися
вважаю, що анус зедента дуже ідеальній, щоб настромити на палю
Зєлю і Пєцю - на довічне з конфіскацією. Їхню шоблу теж. Дострокові і повне перезавантаження перевиборами.
Як там косата капітельман, поправила "здоров'я, на елітних "свободівських" купортах "НЕ" олігарха кривецького?
П'ятизірковий карантин Юлії Тимошенко. "Радіо свобода"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UL7qa642yFQ&feature=emb_logo
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А може ти, цапюра нульова, просто залізеш в свойому Тамбові в калюжу і не будеш тут смердіти? Га?
Як казав "велічайший" зрадник України, який перебуває на посаді презЕдента : "Какаяразница патриот или ватник". І призначає на всі державні посади ватників.
это не Буратино-киздит а нос не растет..
Ничего-на следующем Майдане сломают..
обязательно
Интересно, почему прокурор Киева, бывший замначальника главного следственного управления ГПУ времен Януковича - зрада, а президент, бывший министр времен Януковича - перемога? Может как-раз в этом и причина возвращения во власть всяких
пидуродов и приход к власти убогих клоунов?
Ідеальний ніс в шапіто.