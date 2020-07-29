"Мой нос очень идеален", - замначальника главного следственного управления ГПУ времен Януковича, новый прокурор Киева и участник телешоу Олег Кипер. ВИДЕО

Новоназначенный прокурор Киева Олег Кипер был участником телешоу, на котором обсуждались размеры носа.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов:

"Прокурор с самым знаменитым носом. Назначенный вчера прокурор Киева Олег Кипер - люстрированный из-за работы на Януковича, но восстановленный судом Вовка, очень гордится своим носом и носом своей жены. Настолько, что выступал с рассказом о носе на телешоу. Окружной админсуд постановил выплатить ему из бюджета 1,8 миллиона гривен в сентябре 2019-го, так что на нос ему хватает. Чтобы делать карьеру во власти, надо стать популярным, так что смотрите чаще такие разговорные бла-бла шоу - кадры набирают именно там".

Олег Кипер принимал участие в шоу "Говорить Україна" летом 2015-го года вместе со своей женой Ириной. Выпуск шоу назывался "Битва за новий ніс".

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