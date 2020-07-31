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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Степашка, тебе ж збирались знімати, а ти знов виліз.
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31.07.2020 09:26 Ответить
Коронабессие продолжается
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31.07.2020 09:40 Ответить
свиномордый ублюдок...где деньги, Зин?
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31.07.2020 09:55 Ответить
 
 