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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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показать весь комментарий31.07.2020 09:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Senator S #201477
показать весь комментарий31.07.2020 09:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Антон Ламехуза
показать весь комментарий31.07.2020 09:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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