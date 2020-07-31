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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Степашка, тебе ж збирались знімати, а ти знов виліз.
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31.07.2020 09:26 Відповісти
Коронабессие продолжается
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31.07.2020 09:40 Відповісти
свиномордый ублюдок...где деньги, Зин?
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31.07.2020 09:55 Відповісти
 
 