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Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата", - Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за сохранение "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) и продолжение функционирование минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

"Мы внимательно следим за тем, что на практике будет происходить после этого письма господина Козака (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. - ИФ) со стороны РФ. Украина настроена абсолютно принципиально на сохранение "нормандского формата", на продолжение функционирования минского процесса, в котором, напомню, в Трехсторонней контактной группе Украина и Россия, как стороны конфликта при посредничестве ОБСЕ, ищут решения, которые могут способствовать мирному урегулированию и вести к нему. Потому наша позиция очень проста: мы будем глубоко сожалеть, если какие-либо российские шаги будут направлены на разрушение какого-либо элемента "нормандского формата" или минского процесса", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о встрече в "нормандском формате": "Все в руках российской стороны"

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МИД (7001) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Мир по Коломойскому. Коломойский с кодланом проросли из фарцы и спекулей-купи дешевле продай дороже. Отсюда стратегия нынешних керманичів Украины: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. /Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. " Коломойский был уверен: он с Путиным-Шаломовым , их общим другом Нетаньяхой соберутся, поговорят о тяжёлой еврейской доле, всплакнут и договорятся о гешефте. Не вышло. Путин,своровав 200 млрд, потерял к деньгам интерес , перестал быть Шаломовым и стал Сталиным , для которого власть что дурь для наркомана. Стал царём - собирателем земель русских. Для него березовские -ходорковские расходный материал, кандидаты на петлю и лагерную пыль. Не договорились. Стратегия Коломойского - с Путиным можно договориться- ошибочна изначально.
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31.07.2020 11:47 Ответить
Ти тупий? кацапи, завдяки мудрості зебілів, досягли чого хотіли - переговори йдуть між Україною і орками напряму.
Накой їм той формат тепер?
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31.07.2020 11:54 Ответить
"Потому наша позиция очень проста: мы будем глубоко сожалеть, если какие-либо российские шаги будут направлены на разрушение какого-либо элемента "нормандского формата" или минского процесса"

Без коментарів.
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31.07.2020 11:55 Ответить
Кулеба прав , если Минску суждено "умереть" , то только от руки РФ , никак не Украиньі. У Украиньі останется вариант "Б" с Донбабве , а у Расеи - санкции , дополненньіе и расширенньіе.
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31.07.2020 12:05 Ответить
"Украина" и дальше будет тупить в плане борьбы с русскими ублюдками и их халуями, пока не родится второй Бандера. Кавычки, потому что ассоциация нынешних и предыдущих"рулевых"с Украиной ошибочно и оскорбительно. Формат один и единственный: РФ, россияне, русские, как угодно-вечные враги(кровные, так сказать), воспитание будущих поколений должно проходить в этом русле также вечно, цель-забвение всех русских и самого слова. Попов скую болтовню(сострадание, жалость, человечность и т. д) закопать поглубже-все ложь, признаться себе в этом, ведь это очевидно. Выживать, как нации-жестко и безжалостно ко всем угрозам выживания. Эпоха букваря под названием Библия закончена(по сути не имеющая отношения к земной, животной жизни) Искреннее добро-ложь, его рекламаторы-лжецы.
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31.07.2020 12:18 Ответить
Заморозить и сохранить, как эмбрион
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31.07.2020 12:22 Ответить
Дурень.
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31.07.2020 12:29 Ответить
На ыфиг он нужен. Нужен новый формат с участием Польши, США и Канады.
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31.07.2020 13:16 Ответить
 
 