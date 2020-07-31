Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата", - Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за сохранение "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) и продолжение функционирование минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

"Мы внимательно следим за тем, что на практике будет происходить после этого письма господина Козака (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. - ИФ) со стороны РФ. Украина настроена абсолютно принципиально на сохранение "нормандского формата", на продолжение функционирования минского процесса, в котором, напомню, в Трехсторонней контактной группе Украина и Россия, как стороны конфликта при посредничестве ОБСЕ, ищут решения, которые могут способствовать мирному урегулированию и вести к нему. Потому наша позиция очень проста: мы будем глубоко сожалеть, если какие-либо российские шаги будут направлены на разрушение какого-либо элемента "нормандского формата" или минского процесса", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о встрече в "нормандском формате": "Все в руках российской стороны"