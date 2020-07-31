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Україна принципово налаштована на збереження "нормандського формату", - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає за збереження "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) і продовження функціонування мінського процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Ми уважно стежимо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака (заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. - Ред.) з боку РФ. Україна налаштована абсолютно принципово на збереження "нормандського формату", на продовження функціонування Мінського процесу, в якому, нагадаю, в Тристоронній контактній групі Україна і Росія, як сторони конфлікту, за посередництва ОБСЄ шукають рішення, які можуть сприяти мирному врегулюванню. Тому наша позиція дуже проста: ми будемо глибоко шкодувати, якщо якісь російські кроки будуть спрямовані на руйнування якого-небудь елементу "нормандського формату" або Мінського процесу", - сказав Кулеба.

Читайте також: Кулеба про зустріч у "нормандському форматі": "Все в руках російської сторони"

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МЗС (4173) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Мир по Коломойскому. Коломойский с кодланом проросли из фарцы и спекулей-купи дешевле продай дороже. Отсюда стратегия нынешних керманичів Украины: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. /Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. " Коломойский был уверен: он с Путиным-Шаломовым , их общим другом Нетаньяхой соберутся, поговорят о тяжёлой еврейской доле, всплакнут и договорятся о гешефте. Не вышло. Путин,своровав 200 млрд, потерял к деньгам интерес , перестал быть Шаломовым и стал Сталиным , для которого власть что дурь для наркомана. Стал царём - собирателем земель русских. Для него березовские -ходорковские расходный материал, кандидаты на петлю и лагерную пыль. Не договорились. Стратегия Коломойского - с Путиным можно договориться- ошибочна изначально.
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31.07.2020 11:47 Відповісти
Ти тупий? кацапи, завдяки мудрості зебілів, досягли чого хотіли - переговори йдуть між Україною і орками напряму.
Накой їм той формат тепер?
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31.07.2020 11:54 Відповісти
"Потому наша позиция очень проста: мы будем глубоко сожалеть, если какие-либо российские шаги будут направлены на разрушение какого-либо элемента "нормандского формата" или минского процесса"

Без коментарів.
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31.07.2020 11:55 Відповісти
Кулеба прав , если Минску суждено "умереть" , то только от руки РФ , никак не Украиньі. У Украиньі останется вариант "Б" с Донбабве , а у Расеи - санкции , дополненньіе и расширенньіе.
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31.07.2020 12:05 Відповісти
"Украина" и дальше будет тупить в плане борьбы с русскими ублюдками и их халуями, пока не родится второй Бандера. Кавычки, потому что ассоциация нынешних и предыдущих"рулевых"с Украиной ошибочно и оскорбительно. Формат один и единственный: РФ, россияне, русские, как угодно-вечные враги(кровные, так сказать), воспитание будущих поколений должно проходить в этом русле также вечно, цель-забвение всех русских и самого слова. Попов скую болтовню(сострадание, жалость, человечность и т. д) закопать поглубже-все ложь, признаться себе в этом, ведь это очевидно. Выживать, как нации-жестко и безжалостно ко всем угрозам выживания. Эпоха букваря под названием Библия закончена(по сути не имеющая отношения к земной, животной жизни) Искреннее добро-ложь, его рекламаторы-лжецы.
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31.07.2020 12:18 Відповісти
Заморозить и сохранить, как эмбрион
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31.07.2020 12:22 Відповісти
Дурень.
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31.07.2020 12:29 Відповісти
На ыфиг он нужен. Нужен новый формат с участием Польши, США и Канады.
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31.07.2020 13:16 Відповісти
 
 