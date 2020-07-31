Україна принципово налаштована на збереження "нормандського формату", - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає за збереження "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) і продовження функціонування мінського процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Ми уважно стежимо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака (заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. - Ред.) з боку РФ. Україна налаштована абсолютно принципово на збереження "нормандського формату", на продовження функціонування Мінського процесу, в якому, нагадаю, в Тристоронній контактній групі Україна і Росія, як сторони конфлікту, за посередництва ОБСЄ шукають рішення, які можуть сприяти мирному врегулюванню. Тому наша позиція дуже проста: ми будемо глибоко шкодувати, якщо якісь російські кроки будуть спрямовані на руйнування якого-небудь елементу "нормандського формату" або Мінського процесу", - сказав Кулеба.

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