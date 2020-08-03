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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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плять,отправьте его уже в отпуск на...,достал уже,поц...
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03.08.2020 09:34 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3228016.html клоуни

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1379

Зелебоби, ахтунг!!
Я така нині щаслива, шо не можу вам передати.. І то все дякуючи Вашій владі.. Дуже довго думала куди б то подацця у відпустку. І хвала небесам - я їду в Йти. Добре, шо МОЗ дозволив нам, грішним українцям, їхати в цю фантастичну країну..
От перший раз я погоджуся з вашою фразою: «а шо, при Пороху було краще?».
Канєшно, шо нє.. При Пороху, такої країни навіть на карті не було.. А теперка появиласі )))
В мене таке ощущєніє, шо в гених цих "мудрих" зелених людей тече кров Кристотофора Колумбо. Кожен день вони відкривають щось нове..
Дякую, дуже дякую небесам, шо дали мені, грішній людині, шанс жити в цьому часі.
Зелебоби, я вам привезу магнітики на чоло з Йти. Не дякуйте.
Цьотка Галька зі Львова
В.Шваб
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03.08.2020 10:13 Ответить
клас
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03.08.2020 11:04 Ответить
місцевим радам та громаді видніше, децентралізація
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03.08.2020 11:50 Ответить
 
 