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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Зелебоби, ахтунг!!
Я така нині щаслива, шо не можу вам передати.. І то все дякуючи Вашій владі.. Дуже довго думала куди б то подацця у відпустку. І хвала небесам - я їду в Йти. Добре, шо МОЗ дозволив нам, грішним українцям, їхати в цю фантастичну країну..
От перший раз я погоджуся з вашою фразою: «а шо, при Пороху було краще?».
Канєшно, шо нє.. При Пороху, такої країни навіть на карті не було.. А теперка появиласі )))
В мене таке ощущєніє, шо в гених цих "мудрих" зелених людей тече кров Кристотофора Колумбо. Кожен день вони відкривають щось нове..
Дякую, дуже дякую небесам, шо дали мені, грішній людині, шанс жити в цьому часі.
Зелебоби, я вам привезу магнітики на чоло з Йти. Не дякуйте.
Цьотка Галька зі Львова
В.Шваб