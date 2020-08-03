УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12259 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
1 223 4

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: Україна домовилася про вакцину від COVID-19 майже з усіма розробниками, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
плять,отправьте его уже в отпуск на...,достал уже,поц...
показати весь коментар
03.08.2020 09:34 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3228016.html клоуни

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1379

Зелебоби, ахтунг!!
Я така нині щаслива, шо не можу вам передати.. І то все дякуючи Вашій владі.. Дуже довго думала куди б то подацця у відпустку. І хвала небесам - я їду в Йти. Добре, шо МОЗ дозволив нам, грішним українцям, їхати в цю фантастичну країну..
От перший раз я погоджуся з вашою фразою: «а шо, при Пороху було краще?».
Канєшно, шо нє.. При Пороху, такої країни навіть на карті не було.. А теперка появиласі )))
В мене таке ощущєніє, шо в гених цих "мудрих" зелених людей тече кров Кристотофора Колумбо. Кожен день вони відкривають щось нове..
Дякую, дуже дякую небесам, шо дали мені, грішній людині, шанс жити в цьому часі.
Зелебоби, я вам привезу магнітики на чоло з Йти. Не дякуйте.
Цьотка Галька зі Львова
В.Шваб
показати весь коментар
03.08.2020 10:13 Відповісти
клас
показати весь коментар
03.08.2020 11:04 Відповісти
місцевим радам та громаді видніше, децентралізація
показати весь коментар
03.08.2020 11:50 Відповісти
 
 