Україна домовилася про вакцину від COVID-19 майже з усіма розробниками, - Степанов
Україна веде переговори щодо постачання вакцини від COVID-19 відразу, як тільки вона з'явиться на ринку.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми активно проводимо політику щодо домовленості поставки вакцин в Україні, як тільки вона з'являться, з усіма практично без винятку компаніями чи альянсами, які вже далеко просунулися і найближчим часом можуть виготовити вакцину. Ми хочемо, щоб Україна однією з перших була забезпечена вакцинами", - сказав Степанов.
Він також нагадав, що в Україні зареєстровано 4 клінічні випробування лікарських препаратів, які можуть використовуватися під час симптоматичного лікування COVID-19.
За словами міністра, МОЗ відслідковує світові тенденції в лікуванні коронавірусної хвороби і за потреби вводить у національний протокол лікування COVID-19 необхідні препарати.
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Через Герег домовлялися? Везіть Мрією!
Туберкулёза в стране больше нет ? Кори ? Ветрянки ? Бешенства ? Столбняка ? Ботулизма ?
Идиот, из какой только помойки тебя Ахметов вытащил и засунул в кресло МОЗ.
Круг общения не даёт полной картины))
Вопрос риторический.
😁
- Короче, Склихасовский!
- Тебе не интересно, не мешай.
Особенно бурно
развивается в организме,
ослабленном никотином, алкоголем и...
- ...излишествами нехорошими.©
"Кавказская пленница"
))
даже если уже идут испытания, то осложнения и противопоказания вылезут только через пол года - год... потом сертификация, на основе клинических испытаний на людях (добровольцах) а потом уже производство и массовое производство (по патенту в других странах) а это не ...два месяца... поэтому договариваться с разработчиками сейчас как бы рановато... (особенно со всеми сразу)))
Где-то посередине?
Украина уже записана во все очереди за вакциной ПЕРВЫМ номером!
Вы в это верите?
Ржи-нимагу...
А почему нет? Есть такая штука - клинические испытания, когда лохам вкалывают новоизобретённое говно, чтоб посмотреть что получится.