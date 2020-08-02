Україна домовилася про вакцину від COVID-19 майже з усіма розробниками, - Степанов

Україна веде переговори щодо постачання вакцини від COVID-19 відразу, як тільки вона з'явиться на ринку.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми активно проводимо політику щодо домовленості поставки вакцин в Україні, як тільки вона з'являться, з усіма практично без винятку компаніями чи альянсами, які вже далеко просунулися і найближчим часом можуть виготовити вакцину. Ми хочемо, щоб Україна однією з перших була забезпечена вакцинами", - сказав Степанов.

Він також нагадав, що в Україні зареєстровано 4 клінічні випробування лікарських препаратів, які можуть використовуватися під час симптоматичного лікування COVID-19.

За словами міністра, МОЗ відслідковує світові тенденції в лікуванні коронавірусної хвороби і за потреби вводить у національний протокол лікування COVID-19 необхідні препарати.

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