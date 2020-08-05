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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Также читайте: Мы за три года планируем получить полную трансплантационную независимость, - глава Минздрава Степанов
Топ комментарии
+1 SergTranscarpathian
показать весь комментарий05.08.2020 09:45 Ответить Ссылка
+1 Лариса #401376
показать весь комментарий05.08.2020 10:26 Ответить Ссылка
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"чрезвичайної ситуації"..... Стебанов - марш в отставку, аааа, еееее, бееее меее
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1290920170505076737 2 ч
Боюсь даже представить, сколько из этих коронавирусных миллиардов прилипло к рукам Рюкзакова. Потом чёрный кеш конвертируется в "патриотов" Нацианальных Корпусов и их акции, Титушню, "теракты", подкупы и прочую криминальную х.....у. Зеленский, вся эта дичь уже на твоей совести.