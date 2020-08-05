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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: Ми за три роки плануємо отримати повну трансплантаційну незалежність, - голова МОЗ Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Пішли у дупу із своїм короновірусом, задовбали реально!
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05.08.2020 09:45 Відповісти
+1
Пусть эта конченая сатана Степанов вместе с сатаной Ляшком ответят почему в Украине убивают детей массовой вакцинацией с рождения. В первый год детям всучивают 33 дозы вакцин . Добавили вчера против пневмококка. Это ужас. У нас прививки делают от всех микробов, даже тех, кто не вызывает опасных заболеваний, детей убивают консервантами в вакцинах, а там формальдегид, ртуть и другие отравы, которые делают детей слабоумными, аутистами или нервозными, плюс другие побочные действия до инвалидизации или смерти. В Японии детей прививают после 2-х лет, когда сформирована имунная система, у нас же с самого рождения и потом колят и колят и колят, а здоровье украинких детей с каждым годом все хуже и хуже. Не от этих ли прививок? В тюрьме место таким медикам - сатанистам- убийцам.
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05.08.2020 10:26 Відповісти
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Кацапе, тебе воно ...пе?
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05.08.2020 09:28 Відповісти
Пусть эта конченая сатана Степанов вместе с сатаной Ляшком ответят почему в Украине убивают детей массовой вакцинацией с рождения. В первый год детям всучивают 33 дозы вакцин . Добавили вчера против пневмококка. Это ужас. У нас прививки делают от всех микробов, даже тех, кто не вызывает опасных заболеваний, детей убивают консервантами в вакцинах, а там формальдегид, ртуть и другие отравы, которые делают детей слабоумными, аутистами или нервозными, плюс другие побочные действия до инвалидизации или смерти. В Японии детей прививают после 2-х лет, когда сформирована имунная система, у нас же с самого рождения и потом колят и колят и колят, а здоровье украинких детей с каждым годом все хуже и хуже. Не от этих ли прививок? В тюрьме место таким медикам - сатанистам- убийцам.
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05.08.2020 10:26 Відповісти
И обратите внимание на число 33 - это масонский сатанинский код. И именно 33 дозы получают украинские дети, ни больше ни меньше. Гнать надо зеленых рогатых тварей из власти.
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05.08.2020 10:29 Відповісти
ааааа, ммммм, эээээ -
"чрезвичайної ситуації"..... Стебанов - марш в отставку, аааа, еееее, бееее меее
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9137
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05.08.2020 09:25 Відповісти
Все расслабились...
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05.08.2020 09:31 Відповісти
вот и весь вам Ахтунг Ахтунг...КоронвиRUS
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05.08.2020 09:32 Відповісти
Пішли у дупу із своїм короновірусом, задовбали реально!
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05.08.2020 09:45 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5262 K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1290920170505076737 2 ч

Боюсь даже представить, сколько из этих коронавирусных миллиардов прилипло к рукам Рюкзакова. Потом чёрный кеш конвертируется в "патриотов" Нацианальных Корпусов и их акции, Титушню, "теракты", подкупы и прочую криминальную х.....у. Зеленский, вся эта дичь уже на твоей совести.
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05.08.2020 13:37 Відповісти
 
 