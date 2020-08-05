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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Також читайте: Ми за три роки плануємо отримати повну трансплантаційну незалежність, - голова МОЗ Степанов
Топ коментарі
+1 SergTranscarpathian
показати весь коментар05.08.2020 09:45 Відповісти Посилання
+1 Лариса #401376
показати весь коментар05.08.2020 10:26 Відповісти Посилання
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"чрезвичайної ситуації"..... Стебанов - марш в отставку, аааа, еееее, бееее меее
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1290920170505076737 2 ч
Боюсь даже представить, сколько из этих коронавирусных миллиардов прилипло к рукам Рюкзакова. Потом чёрный кеш конвертируется в "патриотов" Нацианальных Корпусов и их акции, Титушню, "теракты", подкупы и прочую криминальную х.....у. Зеленский, вся эта дичь уже на твоей совести.