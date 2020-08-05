Голый мужчина разгуливал в правительственном квартале в Киеве. ВИДЕО

Голый мужчина разгуливал в правительственном квартале в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прогулки обнаженного мужчины опубликовал пользователь соцсетей Дмитро Кучер.

"Киев. Крепостной переулок 6. Абсолютно голый мужик гуляет в правительственном квартале", - написал он в комментрарии к видео.

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