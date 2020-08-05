Голый мужчина разгуливал в правительственном квартале в Киеве. ВИДЕО
Голый мужчина разгуливал в правительственном квартале в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прогулки обнаженного мужчины опубликовал пользователь соцсетей Дмитро Кучер.
"Киев. Крепостной переулок 6. Абсолютно голый мужик гуляет в правительственном квартале", - написал он в комментрарии к видео.
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+83 vitaliymkua
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+65 Galand
показать весь комментарий05.08.2020 12:54 Ответить Ссылка
+63 dtrscnij grsrt
показать весь комментарий05.08.2020 12:54 Ответить Ссылка
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актуальна лише "гендельна" рівнвість!
у людей уже денег нет на одежду и обувку
Мужчина там просто искал рояль
я такого тоже видел как то на улице, потом оказалось что у него случился инсульт, он ничего не помнил кто он и не понимал потому так разгуливал на улице.. вскоре в течении недели он умер
Результат "реформ"- психи, маньяки, убийцы, туббольные, без лечения, без изоляции,,,,, и среди нас...
Спасибо власти за "безопасность", за "заботу", за "порядок в стране", хай вам грець!
просто будущее страны через 4 года....
х..."носа" стырили...
Адже люди рідко раптово стають даунами, це вроджене. Як у випадку виборців ЗЕлупи...
Ще один "терорист".
Уже в центре Киева ********** процветает!!!