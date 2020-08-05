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Голый мужчина разгуливал в правительственном квартале в Киеве. ВИДЕО

Голый мужчина разгуливал в правительственном квартале в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прогулки обнаженного мужчины опубликовал пользователь соцсетей Дмитро Кучер.

"Киев. Крепостной переулок 6. Абсолютно голый мужик гуляет в правительственном квартале", -  написал он в комментрарии к видео.

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Автор: 

Киев (25710) происшествие (1680)


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Топ комментарии
+83
Голый мужчина разгуливал в правительственном квартале в Киеве - Цензор.НЕТ 9093
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05.08.2020 12:58 Ответить
+65
тю, сотрудник АП вышел на обед
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05.08.2020 12:54 Ответить
+63
Підвезіть йому піаніно.
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05.08.2020 12:54 Ответить
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Страница 2 из 2
У нас гендерна рівність !
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06.08.2020 06:35 Ответить
це все вже в минулому...
актуальна лише "гендельна" рівнвість!
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06.08.2020 11:33 Ответить
Скотиняка!
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05.08.2020 13:32 Ответить
это один из бодрума с детокса вернулся. решил показать, как он похудел.
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05.08.2020 13:32 Ответить
Протестует против высоких налогов, Голий чоловік розгулював в урядовому кварталі в Києві - Цензор.НЕТ 2516
у людей уже денег нет на одежду и обувку
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05.08.2020 13:32 Ответить
Та нє, вы нє поняли?!
Мужчина там просто искал рояль
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06.08.2020 13:00 Ответить
Та то хтось із Слуг Народу, заради народу усю ніч пер сосну корабельну, а тепер до ВРУ повертається...
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05.08.2020 13:33 Ответить
Ну нравится человеку так ходить,пусть ходит,мы же рождаемся не в пиНджаке и штаньцях ...
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05.08.2020 13:36 Ответить
Очередной террорист?
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05.08.2020 13:38 Ответить
Боюсь представил, где он спрятал гранату.
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05.08.2020 13:46 Ответить
А чека у него там где Кащеева смерть.
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05.08.2020 14:23 Ответить
Та ні, прийшов на корпоратив.
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05.08.2020 21:30 Ответить
маньяк )))
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05.08.2020 14:22 Ответить
Це мабуть українець з майбутнього, з 2026 року, коли ЗеМоніці пішла карта на другу каденцію, і який попав в сьогодення.
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05.08.2020 13:38 Ответить
Здається хтось піаніно шукає?
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05.08.2020 13:41 Ответить
А террористы уже закончились?
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05.08.2020 13:43 Ответить
сексуальный терорист не устраивает?
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05.08.2020 13:50 Ответить
Это тот что банк захватил , он вышел на 2-ю роль без дублера.
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05.08.2020 13:43 Ответить
Бубочка?
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05.08.2020 13:43 Ответить
Знакомьтесь, наш следующий Президент. Он сделает украинцев счастливыми.
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05.08.2020 14:32 Ответить
Ну и фиг с ним. Если бы разгуливала красивая, молодая и голая женщина, то это действительно могло заинтересовать.
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05.08.2020 13:50 Ответить
Зато за ЖКГ розплатився. Ну.... майже.
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05.08.2020 13:53 Ответить
возможно и инсульт..
я такого тоже видел как то на улице, потом оказалось что у него случился инсульт, он ничего не помнил кто он и не понимал потому так разгуливал на улице.. вскоре в течении недели он умер
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05.08.2020 13:53 Ответить
Скоро на всех улицах страны.
Результат "реформ"- психи, маньяки, убийцы, туббольные, без лечения, без изоляции,,,,, и среди нас...
Спасибо власти за "безопасность", за "заботу", за "порядок в стране", хай вам грець!
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05.08.2020 13:53 Ответить
В призиденты его, срочно!
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05.08.2020 13:56 Ответить
Оденьте киву
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05.08.2020 14:05 Ответить
Ну что Вы в самом деле... Пианиста может обидеть каждый.
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05.08.2020 14:06 Ответить
бабада уже было ... а вот мужикнет...
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05.08.2020 14:06 Ответить
а может - бабудай...простой обычный бабудай))))
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05.08.2020 14:23 Ответить
Это адвокат ПОРОШЕНОКО.... ищет тех 5% кто голосовал за ЕС))))
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05.08.2020 14:08 Ответить
наверное мелкий фермер,который продал свою землю и проигрался в казино....
просто будущее страны через 4 года....
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05.08.2020 14:27 Ответить
Порохоботы у Зели рояль из-под х... "носа" стырили...
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05.08.2020 14:34 Ответить
Знову чийсь укр-цукр-спирт зятьок розважається?
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05.08.2020 15:34 Ответить
Это украинец из будущего 2024 г. пришел передать привет Зеленскому, как результат его "деятельности " на посту президента.
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05.08.2020 16:31 Ответить
Что-то развелось голых мужиков на улицах Киева, может это такой флешмоб?
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05.08.2020 16:47 Ответить
А может это терминатор. А Джон Коннор на самом деле Иван Коноренко.
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05.08.2020 16:57 Ответить
«Мне нужна твоя одежда!»
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06.08.2020 13:23 Ответить
Карточный долг?
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05.08.2020 17:57 Ответить
В казино проигрался...!!!!
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06.08.2020 06:39 Ответить
мейби секас ищет раскривушка
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05.08.2020 18:09 Ответить
искал рояль
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05.08.2020 18:22 Ответить
іщет піаніну - наш майбутній президент!
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05.08.2020 21:37 Ответить
Голий чоловік розгулював в урядовому кварталі в Києві - Цензор.НЕТ 1163
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05.08.2020 21:51 Ответить
То це ж Адам шукае Киву?
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05.08.2020 22:05 Ответить
с казино вышел ...
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05.08.2020 22:06 Ответить
А где преЗедент? Пусть срочно запишет видеообращение к голому мужчине и узнает, чего тот хочет.... Может надо пустить воду в Крым? Или изменить под путина конституцию? И БТР пусть выстрелит хоть раз ....Можно по офису преЗедента.....
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05.08.2020 22:26 Ответить
100% , що це колишній порохобот після скорочення штатів ...
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05.08.2020 22:29 Ответить
порохоботів колишніх не буває.
Адже люди рідко раптово стають даунами, це вроджене. Як у випадку виборців ЗЕлупи...
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06.08.2020 12:11 Ответить
Які вимоги у цього ексгібіціоніста-терориста?
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05.08.2020 22:38 Ответить
первый посетитель казино пришёл поблагодарить зеленского...
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05.08.2020 23:12 Ответить
Заплати податки і ходи так само...
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05.08.2020 23:17 Ответить
Це не Ківа випадково)))
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05.08.2020 23:17 Ответить
Кива штоле
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05.08.2020 23:38 Ответить
Адам ищет Еву.
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06.08.2020 00:05 Ответить
В карты проигрался "на прогулку по Киеву нагишем"
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06.08.2020 00:28 Ответить
А для чого у Києві Кріпосницький провулок ? Нема інших назв ?
Ще один "терорист".
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06.08.2020 01:28 Ответить
Эпоха ЗЕ...
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06.08.2020 04:00 Ответить
Блін. Так це ж Сам Найвеличніший вийшов до свого народу і без жодної зауважте охорони . Слава сцарю Вові ! 😃
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06.08.2020 08:40 Ответить
Перепутал аспирин с каким-нибудь галапередолом и не понимает что делает. Имхо.
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06.08.2020 08:47 Ответить
...это следующий президент, только без велосипеда.
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06.08.2020 09:00 Ответить
Термінатор
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06.08.2020 09:02 Ответить
Антонину Геращенко ищет, для пиар компании.
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06.08.2020 09:14 Ответить
Ах вот вона яка епоха бідності!
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06.08.2020 09:20 Ответить
К Ляшко идет по вызову,адрес найти не может.
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06.08.2020 09:51 Ответить
там есть продолжение: через несколько минут водитель рено-логан его вырубит одним ударом!!!
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06.08.2020 11:06 Ответить
Авакян, ты где????

Уже в центре Киева ********** процветает!!!
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06.08.2020 11:46 Ответить
А он и не прячется. Он её возглавляет...
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06.08.2020 12:14 Ответить
Он выплатил все налоги и коммуналку, идёт минировать станцию метро.
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06.08.2020 12:22 Ответить
зеленая шмаркля похоже таки выкурила все свои айкосы теперь бегает свою Мандель ищет
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06.08.2020 12:47 Ответить
ІДІОТ!!! Щоб воно не хотіло протестувати!!!
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06.08.2020 13:21 Ответить
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