Голий чоловік розгулював в урядовому кварталі в Києві. ВIДЕО
Голий чоловік розгулював в урядовому кварталі в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прогулянки оголеного чоловіка опублікував користувач соцмереж Дмитро Кучер.
"Київ. Кріпосний провулок, 6. Абсолютно голий мужик гуляє в урядовому кварталі", - написав він у коментарі до відео.
Топ коментарі
+83 vitaliymkua
показати весь коментар05.08.2020 12:58 Відповісти Посилання
+65 Galand
показати весь коментар05.08.2020 12:54 Відповісти Посилання
+63 dtrscnij grsrt
показати весь коментар05.08.2020 12:54 Відповісти Посилання
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актуальна лише "гендельна" рівнвість!
у людей уже денег нет на одежду и обувку
Мужчина там просто искал рояль
я такого тоже видел как то на улице, потом оказалось что у него случился инсульт, он ничего не помнил кто он и не понимал потому так разгуливал на улице.. вскоре в течении недели он умер
Результат "реформ"- психи, маньяки, убийцы, туббольные, без лечения, без изоляции,,,,, и среди нас...
Спасибо власти за "безопасность", за "заботу", за "порядок в стране", хай вам грець!
просто будущее страны через 4 года....
х..."носа" стырили...
Адже люди рідко раптово стають даунами, це вроджене. Як у випадку виборців ЗЕлупи...
Ще один "терорист".
Уже в центре Киева ********** процветает!!!