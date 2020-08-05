Голий чоловік розгулював в урядовому кварталі в Києві. ВIДЕО

Голий чоловік розгулював в урядовому кварталі в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прогулянки оголеного чоловіка опублікував користувач соцмереж Дмитро Кучер.

"Київ. Кріпосний провулок, 6. Абсолютно голий мужик гуляє в урядовому кварталі", - написав він у коментарі до відео.

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