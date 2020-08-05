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Голий чоловік розгулював в урядовому кварталі в Києві. ВIДЕО

Голий чоловік розгулював в урядовому кварталі в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прогулянки оголеного чоловіка опублікував користувач соцмереж Дмитро Кучер.

"Київ. Кріпосний провулок, 6. Абсолютно голий мужик гуляє в урядовому кварталі", - написав він у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

Київ (19693) подія (35)


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Топ коментарі
+83
Голый мужчина разгуливал в правительственном квартале в Киеве - Цензор.НЕТ 9093
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05.08.2020 12:58 Відповісти
+65
тю, сотрудник АП вышел на обед
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05.08.2020 12:54 Відповісти
+63
Підвезіть йому піаніно.
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05.08.2020 12:54 Відповісти
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У нас гендерна рівність !
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06.08.2020 06:35 Відповісти
це все вже в минулому...
актуальна лише "гендельна" рівнвість!
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06.08.2020 11:33 Відповісти
Скотиняка!
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05.08.2020 13:32 Відповісти
это один из бодрума с детокса вернулся. решил показать, как он похудел.
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05.08.2020 13:32 Відповісти
Протестует против высоких налогов, Голий чоловік розгулював в урядовому кварталі в Києві - Цензор.НЕТ 2516
у людей уже денег нет на одежду и обувку
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05.08.2020 13:32 Відповісти
Та нє, вы нє поняли?!
Мужчина там просто искал рояль
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06.08.2020 13:00 Відповісти
Та то хтось із Слуг Народу, заради народу усю ніч пер сосну корабельну, а тепер до ВРУ повертається...
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05.08.2020 13:33 Відповісти
Ну нравится человеку так ходить,пусть ходит,мы же рождаемся не в пиНджаке и штаньцях ...
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05.08.2020 13:36 Відповісти
Очередной террорист?
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05.08.2020 13:38 Відповісти
Боюсь представил, где он спрятал гранату.
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05.08.2020 13:46 Відповісти
А чека у него там где Кащеева смерть.
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05.08.2020 14:23 Відповісти
Та ні, прийшов на корпоратив.
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05.08.2020 21:30 Відповісти
маньяк )))
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05.08.2020 14:22 Відповісти
Це мабуть українець з майбутнього, з 2026 року, коли ЗеМоніці пішла карта на другу каденцію, і який попав в сьогодення.
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05.08.2020 13:38 Відповісти
Здається хтось піаніно шукає?
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05.08.2020 13:41 Відповісти
А террористы уже закончились?
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05.08.2020 13:43 Відповісти
сексуальный терорист не устраивает?
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05.08.2020 13:50 Відповісти
Это тот что банк захватил , он вышел на 2-ю роль без дублера.
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05.08.2020 13:43 Відповісти
Бубочка?
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05.08.2020 13:43 Відповісти
Знакомьтесь, наш следующий Президент. Он сделает украинцев счастливыми.
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05.08.2020 14:32 Відповісти
Ну и фиг с ним. Если бы разгуливала красивая, молодая и голая женщина, то это действительно могло заинтересовать.
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05.08.2020 13:50 Відповісти
Зато за ЖКГ розплатився. Ну.... майже.
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05.08.2020 13:53 Відповісти
возможно и инсульт..
я такого тоже видел как то на улице, потом оказалось что у него случился инсульт, он ничего не помнил кто он и не понимал потому так разгуливал на улице.. вскоре в течении недели он умер
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05.08.2020 13:53 Відповісти
Скоро на всех улицах страны.
Результат "реформ"- психи, маньяки, убийцы, туббольные, без лечения, без изоляции,,,,, и среди нас...
Спасибо власти за "безопасность", за "заботу", за "порядок в стране", хай вам грець!
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05.08.2020 13:53 Відповісти
В призиденты его, срочно!
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05.08.2020 13:56 Відповісти
Оденьте киву
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05.08.2020 14:05 Відповісти
Ну что Вы в самом деле... Пианиста может обидеть каждый.
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05.08.2020 14:06 Відповісти
бабада уже было ... а вот мужикнет...
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05.08.2020 14:06 Відповісти
а может - бабудай...простой обычный бабудай))))
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05.08.2020 14:23 Відповісти
Это адвокат ПОРОШЕНОКО.... ищет тех 5% кто голосовал за ЕС))))
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05.08.2020 14:08 Відповісти
наверное мелкий фермер,который продал свою землю и проигрался в казино....
просто будущее страны через 4 года....
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05.08.2020 14:27 Відповісти
Порохоботы у Зели рояль из-под х... "носа" стырили...
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05.08.2020 14:34 Відповісти
Знову чийсь укр-цукр-спирт зятьок розважається?
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05.08.2020 15:34 Відповісти
Это украинец из будущего 2024 г. пришел передать привет Зеленскому, как результат его "деятельности " на посту президента.
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05.08.2020 16:31 Відповісти
Что-то развелось голых мужиков на улицах Киева, может это такой флешмоб?
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05.08.2020 16:47 Відповісти
А может это терминатор. А Джон Коннор на самом деле Иван Коноренко.
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05.08.2020 16:57 Відповісти
«Мне нужна твоя одежда!»
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06.08.2020 13:23 Відповісти
Карточный долг?
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05.08.2020 17:57 Відповісти
В казино проигрался...!!!!
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06.08.2020 06:39 Відповісти
мейби секас ищет раскривушка
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05.08.2020 18:09 Відповісти
искал рояль
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05.08.2020 18:22 Відповісти
іщет піаніну - наш майбутній президент!
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05.08.2020 21:37 Відповісти
Голий чоловік розгулював в урядовому кварталі в Києві - Цензор.НЕТ 1163
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05.08.2020 21:51 Відповісти
То це ж Адам шукае Киву?
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05.08.2020 22:05 Відповісти
с казино вышел ...
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05.08.2020 22:06 Відповісти
А где преЗедент? Пусть срочно запишет видеообращение к голому мужчине и узнает, чего тот хочет.... Может надо пустить воду в Крым? Или изменить под путина конституцию? И БТР пусть выстрелит хоть раз ....Можно по офису преЗедента.....
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05.08.2020 22:26 Відповісти
100% , що це колишній порохобот після скорочення штатів ...
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05.08.2020 22:29 Відповісти
порохоботів колишніх не буває.
Адже люди рідко раптово стають даунами, це вроджене. Як у випадку виборців ЗЕлупи...
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06.08.2020 12:11 Відповісти
Які вимоги у цього ексгібіціоніста-терориста?
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05.08.2020 22:38 Відповісти
первый посетитель казино пришёл поблагодарить зеленского...
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05.08.2020 23:12 Відповісти
Заплати податки і ходи так само...
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05.08.2020 23:17 Відповісти
Це не Ківа випадково)))
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05.08.2020 23:17 Відповісти
Кива штоле
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05.08.2020 23:38 Відповісти
Адам ищет Еву.
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06.08.2020 00:05 Відповісти
В карты проигрался "на прогулку по Киеву нагишем"
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06.08.2020 00:28 Відповісти
А для чого у Києві Кріпосницький провулок ? Нема інших назв ?
Ще один "терорист".
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06.08.2020 01:28 Відповісти
Эпоха ЗЕ...
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06.08.2020 04:00 Відповісти
Блін. Так це ж Сам Найвеличніший вийшов до свого народу і без жодної зауважте охорони . Слава сцарю Вові ! 😃
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06.08.2020 08:40 Відповісти
Перепутал аспирин с каким-нибудь галапередолом и не понимает что делает. Имхо.
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06.08.2020 08:47 Відповісти
...это следующий президент, только без велосипеда.
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06.08.2020 09:00 Відповісти
Термінатор
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06.08.2020 09:02 Відповісти
Антонину Геращенко ищет, для пиар компании.
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06.08.2020 09:14 Відповісти
Ах вот вона яка епоха бідності!
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06.08.2020 09:20 Відповісти
К Ляшко идет по вызову,адрес найти не может.
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06.08.2020 09:51 Відповісти
там есть продолжение: через несколько минут водитель рено-логан его вырубит одним ударом!!!
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06.08.2020 11:06 Відповісти
Авакян, ты где????

Уже в центре Киева ********** процветает!!!
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06.08.2020 11:46 Відповісти
А он и не прячется. Он её возглавляет...
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06.08.2020 12:14 Відповісти
Он выплатил все налоги и коммуналку, идёт минировать станцию метро.
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06.08.2020 12:22 Відповісти
зеленая шмаркля похоже таки выкурила все свои айкосы теперь бегает свою Мандель ищет
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06.08.2020 12:47 Відповісти
ІДІОТ!!! Щоб воно не хотіло протестувати!!!
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06.08.2020 13:21 Відповісти
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