Во всех подразделениях Сухопутных войск ВСУ появятся полевые спортзалы. ВИДЕО

В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины разработаны и введены в эксплуатацию полевые спортивные залы для организации занятия по физической подготовке в условиях пребывания в районе проведения операции Объединенных сил, а также во время мероприятий восстановления боеспособности на полигонах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

Поевые спортивные залы двух модификаций - каркасно-тентовые и надувные. Разработаны также методики проведения занятий и тренировок.

Полевыми спорзалами сейчас обеспечено 60% бригад Сухопутных войск. В дальнейшем планируется обеспечение такими сооружениями все военные части до отдельного батальона.

По словам военнослужащих, такие полевые спортзалы дают возможность не только поддерживать надлежащий физическое состояние военнослужащих, но и снимать психологические нагрузки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ приняли на вооружение тактическую боевую машину "Дозор-Б". ФОТО

армия (8518) оборона (5281) спорт (2451)
+2
Конечно бордели - надо ж зелебобиковый электорат трудоустраивать...
06.08.2020 20:21 Ответить
+1
Сподіваюсь хоч не в потенційні зони "розведення"...
06.08.2020 19:32 Ответить
+1
Турники, брусья , штанги не стоят миллиардов и для этого не нужны целые министерства. Давно уже пора. А то некоторые наши служивые шарики напоминают
06.08.2020 19:37 Ответить
одна гиря на роту...зелёного цвета.
06.08.2020 19:33 Ответить
зеленский питание урезал военним
зато видал гири
07.08.2020 10:12 Ответить
летом там баня - а не спортзал....
06.08.2020 19:40 Ответить
Где понабирали дебилов пресофицеров такую новость постить ? Взрыв мозга от таких новостей! А до этого как проводились занятия по ФП ? Если до этого не проводили, то какого хера начинать?
06.08.2020 19:47 Ответить
Каждый занимался если было желание как умел, а вообще нужная вещь для поддержания формы, да и психологической разгрузки.
06.08.2020 23:48 Ответить
То есть это коренным образом изменит ситуацию в войсках?
07.08.2020 06:23 Ответить
А что любое телодвижение должно КОРЕННЫМ образом менять ситуацию в войсках ??? По твоему замена резиновых жгутов на современные как-то коренным образом изменило ситуацию в армии??? Ты вообще можешь привести пример такого коренного изменения?
07.08.2020 21:07 Ответить
А де уставні спортивні костюми та кроси? Чому бійці тренуються не "по формі"?
06.08.2020 19:55 Ответить
...и с детской нагрузкой. Особенно смешно выглядит, когда мощный амбал жмёт лёжа 50кг.
06.08.2020 20:04 Ответить
А наступні будуть - польові борделі. Їм потрібна ******* зброя і **********, а їм спортзали організвовують, дурне діло не хитре.
06.08.2020 20:09 Ответить
Одно другому не мешает, да и если не воровать по-крупному, то выйдет относительно недорого.
06.08.2020 23:51 Ответить
Ага, зняли відео показали на всю Україну, і потім покузують тільки для провіряючих...як в армії
06.08.2020 20:23 Ответить
И каким спортом заниматся?литроболом?чево граха таить..
06.08.2020 20:27 Ответить
супер!
06.08.2020 21:50 Ответить
Може бути, але малуватий.
Я пам'ятаю подібний надувний спортзал в одній віськовій частині при совку (був десь 20-30 м в довжину) і басейн поруч.
Зараз занедбане.
06.08.2020 23:03 Ответить
...а то разгрузкой БК и строительно-ремонтными работами бездельники-служивые недостаточно упарываются ...
07.08.2020 00:47 Ответить
Це гарна ідея - здоровля для бійців це одна з головних речей

Але в разу коли ЗСУ будуть відступати все це для одного місця.
07.08.2020 11:10 Ответить
 
 