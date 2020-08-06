Во всех подразделениях Сухопутных войск ВСУ появятся полевые спортзалы. ВИДЕО
В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины разработаны и введены в эксплуатацию полевые спортивные залы для организации занятия по физической подготовке в условиях пребывания в районе проведения операции Объединенных сил, а также во время мероприятий восстановления боеспособности на полигонах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.
Поевые спортивные залы двух модификаций - каркасно-тентовые и надувные. Разработаны также методики проведения занятий и тренировок.
Полевыми спорзалами сейчас обеспечено 60% бригад Сухопутных войск. В дальнейшем планируется обеспечение такими сооружениями все военные части до отдельного батальона.
По словам военнослужащих, такие полевые спортзалы дают возможность не только поддерживать надлежащий физическое состояние военнослужащих, но и снимать психологические нагрузки.
