У всіх підрозділах Сухопутних військ ЗСУ з'являться польові спортзали. ВIДЕО

У Сухопутних військах Збройних Сил України розроблено та впроваджено в експлуатацію польові спортивні зали для організації заняття з фізичної підготовки в умовах перебування в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також під час заходів відновлення боєздатності на полігонах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

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Польові спортивні зали двох модифікацій - каркасно-тентові і надувні. Розроблено також методики проведення занять і тренувань.

Польовими спортзалами зараз забезпечено 60% бригад Сухопутних військ. Надалі планується забезпечення такими спорудами всі військові частини до окремого батальйону.

За словами військовослужбовців, такі польові спортзали дають можливість не тільки підтримувати належний фізичний стан військовослужбовців, а й знімати психологічні навантаження.