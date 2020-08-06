У всіх підрозділах Сухопутних військ ЗСУ з'являться польові спортзали. ВIДЕО
У Сухопутних військах Збройних Сил України розроблено та впроваджено в експлуатацію польові спортивні зали для організації заняття з фізичної підготовки в умовах перебування в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також під час заходів відновлення боєздатності на полігонах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.
Польові спортивні зали двох модифікацій - каркасно-тентові і надувні. Розроблено також методики проведення занять і тренувань.
Польовими спортзалами зараз забезпечено 60% бригад Сухопутних військ. Надалі планується забезпечення такими спорудами всі військові частини до окремого батальйону.
За словами військовослужбовців, такі польові спортзали дають можливість не тільки підтримувати належний фізичний стан військовослужбовців, а й знімати психологічні навантаження.
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зато видал гири
Я пам'ятаю подібний надувний спортзал в одній віськовій частині при совку (був десь 20-30 м в довжину) і басейн поруч.
Зараз занедбане.
Але в разу коли ЗСУ будуть відступати все це для одного місця.