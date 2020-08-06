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У всіх підрозділах Сухопутних військ ЗСУ з'являться польові спортзали. ВIДЕО

У Сухопутних військах Збройних Сил України розроблено та впроваджено в експлуатацію польові спортивні зали для організації заняття з фізичної підготовки в умовах перебування в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також під час заходів відновлення боєздатності на полігонах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

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Польові спортивні зали двох модифікацій - каркасно-тентові і надувні. Розроблено також методики проведення занять і тренувань.

Польовими спортзалами зараз забезпечено 60% бригад Сухопутних військ. Надалі планується забезпечення такими спорудами всі військові частини до окремого батальйону.

За словами військовослужбовців, такі польові спортзали дають можливість не тільки підтримувати належний фізичний стан військовослужбовців, а й знімати психологічні навантаження.

Автор: 

армія (3782) оборона (4855) спорт (1637)


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Топ коментарі
+2
Конечно бордели - надо ж зелебобиковый электорат трудоустраивать...
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06.08.2020 20:21 Відповісти
+1
Сподіваюсь хоч не в потенційні зони "розведення"...
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06.08.2020 19:32 Відповісти
+1
Турники, брусья , штанги не стоят миллиардов и для этого не нужны целые министерства. Давно уже пора. А то некоторые наши служивые шарики напоминают
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06.08.2020 19:37 Відповісти
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Сподіваюсь хоч не в потенційні зони "розведення"...
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06.08.2020 19:32 Відповісти
одна гиря на роту...зелёного цвета.
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06.08.2020 19:33 Відповісти
зеленский питание урезал военним
зато видал гири
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07.08.2020 10:12 Відповісти
Турники, брусья , штанги не стоят миллиардов и для этого не нужны целые министерства. Давно уже пора. А то некоторые наши служивые шарики напоминают
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06.08.2020 19:37 Відповісти
летом там баня - а не спортзал....
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06.08.2020 19:40 Відповісти
Где понабирали дебилов пресофицеров такую новость постить ? Взрыв мозга от таких новостей! А до этого как проводились занятия по ФП ? Если до этого не проводили, то какого хера начинать?
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06.08.2020 19:47 Відповісти
Каждый занимался если было желание как умел, а вообще нужная вещь для поддержания формы, да и психологической разгрузки.
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06.08.2020 23:48 Відповісти
То есть это коренным образом изменит ситуацию в войсках?
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07.08.2020 06:23 Відповісти
А что любое телодвижение должно КОРЕННЫМ образом менять ситуацию в войсках ??? По твоему замена резиновых жгутов на современные как-то коренным образом изменило ситуацию в армии??? Ты вообще можешь привести пример такого коренного изменения?
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07.08.2020 21:07 Відповісти
А де уставні спортивні костюми та кроси? Чому бійці тренуються не "по формі"?
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06.08.2020 19:55 Відповісти
...и с детской нагрузкой. Особенно смешно выглядит, когда мощный амбал жмёт лёжа 50кг.
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06.08.2020 20:04 Відповісти
А наступні будуть - польові борделі. Їм потрібна ******* зброя і **********, а їм спортзали організвовують, дурне діло не хитре.
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06.08.2020 20:09 Відповісти
Конечно бордели - надо ж зелебобиковый электорат трудоустраивать...
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06.08.2020 20:21 Відповісти
Одно другому не мешает, да и если не воровать по-крупному, то выйдет относительно недорого.
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06.08.2020 23:51 Відповісти
Ага, зняли відео показали на всю Україну, і потім покузують тільки для провіряючих...як в армії
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06.08.2020 20:23 Відповісти
И каким спортом заниматся?литроболом?чево граха таить..
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06.08.2020 20:27 Відповісти
супер!
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06.08.2020 21:50 Відповісти
Може бути, але малуватий.
Я пам'ятаю подібний надувний спортзал в одній віськовій частині при совку (був десь 20-30 м в довжину) і басейн поруч.
Зараз занедбане.
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06.08.2020 23:03 Відповісти
...а то разгрузкой БК и строительно-ремонтными работами бездельники-служивые недостаточно упарываются ...
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07.08.2020 00:47 Відповісти
Це гарна ідея - здоровля для бійців це одна з головних речей

Але в разу коли ЗСУ будуть відступати все це для одного місця.
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07.08.2020 11:10 Відповісти
 
 